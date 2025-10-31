نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با محوریت بررسی نحوه ادامه اجرای طرح کالابرگ، به ریاست رئیسجمهور و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیسکل بانک مرکزی در دفتر رئیسجمهور برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این جلسه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از جزئیات طرح کالابرگ شامل اقلام مشمول، میزان پرداخت ماهیانه، نیاز ریالی و ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و نیز راهکارهای تثبیت قیمت این اقلام ارائه کرد.
همچنین وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح وضعیت تولید کالاهای اساسی، نحوه توزیع و سازوکار اطمینان از رسیدن کالاها به مصرفکنندگان نهایی را به رئیسجمهور گزارش داد.
در ادامه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با استناد به اطلاعات ارائهشده از سوی وزارتخانههای رفاه، اقتصاد و جهاد کشاورزی، مأمور شد گزارش نهایی ادامه اجرای طرح کالابرگ را بههمراه منابع ریالی و ارزی مورد نیاز و برآورد آثار تورمی آن تدوین کرده و در جلسه آتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.