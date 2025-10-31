En
سازمان برنامه، کالابرگ را متحول می‌کند

نحوه ادامه اجرای طرح کالابرگ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور بررسی شد.
نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با محوریت بررسی نحوه ادامه اجرای طرح کالابرگ، به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی در دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این جلسه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از جزئیات طرح کالابرگ شامل اقلام مشمول، میزان پرداخت ماهیانه، نیاز ریالی و ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و نیز راهکارهای تثبیت قیمت این اقلام ارائه کرد.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح وضعیت تولید کالاهای اساسی، نحوه توزیع و سازوکار اطمینان از رسیدن کالاها به مصرف‌کنندگان نهایی را به رئیس‌جمهور گزارش داد.

در ادامه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با استناد به اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارتخانه‌های رفاه، اقتصاد و جهاد کشاورزی، مأمور شد گزارش نهایی ادامه اجرای طرح کالابرگ را به‌همراه منابع ریالی و ارزی مورد نیاز و برآورد آثار تورمی آن تدوین کرده و در جلسه آتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

