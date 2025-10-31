En
نیویورک روز پنجشنبه شاهد ساعت‌ها بارندگی با شدت‌های مختلف بود که تا عصر ادامه داشت. عکس‌ها و ویدیو‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که آب تا سپر ماشین‌ها بالا آمده و به داخل ایستگاه‌های مترو سرازیر شده است.
وقع سیل شدید در نیویورک+ شمار قربانیان

مقامات نیویورک اعلام کردند روز گذشته (پنجشنبه) بارش سیل آسای باران منجر به بسته شدن جاده‌ها و تأخیر در پروازهای فرودگاه این شهر شد و جان دو نفر را نیز گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این دو قربانی در زیرزمین‌های نیویورک که دچار آبگرفتگی شده بودند، جان خود را از دست دادند.

پلیس اعلام کرد پس از حضور آتش نشانان حدود ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر در پیِ دریافت تماسی مبنی بر گیر افتادن فردی در زیرزمین خانه‌ای در بروکلین که دچار آبگرفتگی شده بود، یک تیم امدادی، جسد مردی ۳۹ ساله را در همان محل پیدا کرد.

پلیس گزارش داد در منهتن نیز یک جسد دیگر متعلق به مردی ۴۳ ساله در داخل دیگ بخار زیرزمین یک آپارتمان که دچار آبگرفتگی شده بود، پیدا شد و علت مرگ او در دست بررسی است.

به گزارش گاردین، برخی از نقاط اطراف شهر شاهد بارندگی بی‌سابقه‌ای بودند.

نیویورک روز پنجشنبه شاهد ساعت‌ها بارندگی با شدت‌های مختلف بود که تا عصر ادامه داشت. عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که آب تا سپر ماشین‌ها بالا آمده و به داخل ایستگاه‌های مترو سرازیر شده است.

آبگرفتگی در برخی خیابان‌ها شدید بوده و برخی از تقاطع‌ها با زهکش‌های مسدود شده را به گودال‌هایی عمیق تبدیل کرد که خودروها را در خود غرق می‌کرد. سقوط شاخه‌های درختان در برخی محله‌ها نیز به خودروها آسیب رساند.

