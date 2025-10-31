به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت؛ متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: کالاهای مورد نیاز مردم را می‌توانیم به چند دسته تقسیم کنیم، دسته اول کالاهای یارانه‌ای است که در اختیار مردم می‌گذاریم و بخش دوم سوخت، انرژی و نان و بخش دیگر سایر کالاها هستند، مقام معظم رهبری در دیدار امسال هیئت دولت فرمودند اقلام اساسی باید با قیمت ثابت به دست مردم برسد.

بخشی از جامعه به دلیل تامین مایحتاج خود در مشقت هستند با کالابرگ الکترونیک بخشی از دغدغه‌ مردم برای تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برطرف می‌شود.

دولت اعلام می کند درصد زیادی از داروها را در داخل تولید می کنیم و بخشی را هم از طریق واردات با ارز ترجیحی انجام می دهیم، حالا این سوال وجود دارد که چرا دارو در داروخانه ها گران فروخته می شود؛ مشخص است که ما مشکل توزیع داریم.

ارتباط بین تورم، نرخ ارز، سود بانکی و نقدینگی چهار مولفه اقتصادی هستند که باید با فرمول های مناسب تنظیم و نظارت شود.

بنده در کشوری مثل هندوستان قبل از انقلاب تحصیل می‌کردم و با وجود اینکه تفاوت‌هایی بین نرخ دلار و روپیه وجود داشت، اما در این کشور کسی جرات نمی کرد آزادانه و آشکار دلار را روی دستان خود بچرخاند و به فروش برساند و در حقیقت شاهد چهار راه استانبول در این کشور نبودیم.

دولت باید نظارت خود را انجام دهد و اگر دولت این کار را انجام دهد ما می توانیم در بازار ارز دبی، هرات و اربیل تاثیر گذار باشیم در غیر این صورت اتفاق مطلوبی نمی افتد.