کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای از افتخارآفرینان اعزامی به سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، با عنوان «سفیران امید»، همچنین از وزارت ورزش و جوانان، مسئولان فدراسیون‌های اعزامی و سرپرستان کاروان کشورمان در این رقابت‌ها قدردانی و تشکر کرد.

به گزارش تابناک؛ در متن این بیانیه آمده است: از زمان قطعی شدن میزبانی بحرین و اعلام تاریخ برگزاری سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان، با توجه به نزدیکی زمانی این رویداد به بازی‌های کشورهای اسلامی، جلسات مشترکی میان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این جلسات، حضور مقتدرانه کاروان کشورمان در این رقابت‌ها با دو رویکرد حمایتی نسبت به برخی رشته‌ها و نگاه مدال‌آوری در رشته‌های دیگر در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، نشست‌های تخصصی متعددی با حضور مسئولان فدراسیون‌های ورزشی، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و مدیران کمیته ملی المپیک و همچنین نشست‌های تخصصی علم تمرین با مربیان تیم‌های ملی و کارشناسان کمیته ملی المپیک تشکیل شد تا ضمن هماهنگی در برنامه‌های آماده‌سازی، نیازها و ظرفیت‌های هر رشته بررسی و تصمیم‌گیری‌های لازم برای اعزامی هدفمند و کارآمد اتخاذ شود. تیم‌های ملی اعزامی همچنین تحت سنجش‌های مستمر و علمی قرار گرفتند و عملکرد آنان در مراحل مختلف آماده‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در کنار این اقدامات، به‌منظور ارتقای سطح آمادگی روانی ورزشکاران، از ظرفیت روان‌شناسان ورزشی در کنار تیم‌های ملی استفاده شد. در همین راستا؛ کمیته ملی المپیک با پرداخت بهنگام بودجه‌ها و در اختیار قرار دادن زیرساخت‌های تمرینی و حمایتی لازم، شرایط مطلوبی برای آماده‌سازی تیم های ملی و در نهایت حضور ۲۳۹ ورزشکار در ۲۲ رشته ورزشی در این دوره از بازیهای آسیایی جوانان فراهم نمود.

نکته قابل‌توجه آن‌که در جریان آماده‌سازی تیم‌های ملی جوانان، وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که با پایداری اقشار مختلف مردم و رشادت مدافعان وطن همراه بود، خللی در عزم و اراده ورزشکاران ایجاد نکرد. جوانان کشورمان پس از دفاع جانانه از مام میهن، با انگیزه‌ای مضاعف اردوهای خود را از سر گرفتند تا با اقتدار و صلابت بیشتر برای برافراشته‌شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند.

در کنار این تلاش‌ها، حمایت‌های دولت محترم، مجلس شورای اسلامی، وزیر ورزش و جوانان و فضای همدلانه حاکم بر جامعه ورزش، در کنار زحمات بی‌وقفه مسئولان فدراسیون‌ها، موفقیت‌های تاریخی و کم‌نظیری را برای ورزش کشور رقم زد. در این دوره کاروان کشورمان با جهشی ۱۶ پله‌ای نسبت به دوره قبل، در رده چهارم جدول رده‌بندی مدال‌ها جای گرفت و با رشد ۹۵۰ درصدی در مجموع مدال‌آوری و مدال آوری ۷۰ درصد ورزشکاران اعزامی، رکوردی تاریخی را در زمینه تحقق یک اعزام کیفی و هدفمند ثبت نمود. ضمن اینکه کاروان ایران موفق شد ۸/۵ درصد از مدال‌های طلا و ۸/۵ درصد از کل مدال‌های توزیع‌شده در بازی‌ها را به خود اختصاص دهد.

از جمله دیگر موفقیت‌های این دوره می‌توان به کسب مدال های تاریخی شنا، نخستین حضور و مدال بوکس بانوان، نخستین مدال تاریخی هندبال در بازی های آسیایی، نخستین مدال طلای جودوی بانوان در سطح جوانان، نخستین حضور بسکتبال بانوان در بازی‌های آسیایی جوانان همراه با کسب مدال نقره، درخشش مثال زدنی تیم های ملی والیبال، هندبال و فوتسال دختران و عملکرد موفق کاروان در رشته های تیمی در کنار درخشش ورزشکاران رشته های رزمی اشاره کرد.

در پایان، کمیته ملی المپیک ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان، تلاش‌های مسئولان فدراسیون‌ها و انجمن‌ها، زحمات کادر فنی و ورزشکاران افتخارآفرین، و همراهی رسانه ملی و اصحاب رسانه، تأکید می‌کند؛ این موفقیت‌ها حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی، کار گروهی و ایمان به نسل جوان است و نویدبخش روزهای روشن‌تری برای ورزش کشور خواهد بود.

بی‌تردید با حفظ این سرمایه‌های ارزشمند و تداوم این مسیر، کاروان ورزشی ایران برای افتخارآفرینی در رویدادهای پیش‌رو، به‌ویژه بازی‌های المپیک جوانان داکار، بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا و المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، آماده‌تر از همیشه خواهد بود.