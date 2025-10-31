En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رشد ۹۵۰ درصدی مدال‌آوری ایران در بحرین

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای از افتخارآفرینان اعزامی به سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، با عنوان «سفیران امید»، همچنین از وزارت ورزش و جوانان، مسئولان فدراسیون‌های اعزامی و سرپرستان کاروان کشورمان در این رقابت‌ها قدردانی و تشکر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۴۰۱
| |
243 بازدید
رشد ۹۵۰ درصدی مدال‌آوری ایران در بحرین

به گزارش تابناک؛ در متن این بیانیه آمده است: از زمان قطعی شدن میزبانی بحرین و اعلام تاریخ برگزاری سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان، با توجه به نزدیکی زمانی این رویداد به بازی‌های کشورهای اسلامی، جلسات مشترکی میان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این جلسات، حضور مقتدرانه کاروان کشورمان در این رقابت‌ها با دو رویکرد حمایتی نسبت به برخی رشته‌ها و نگاه مدال‌آوری در رشته‌های دیگر در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، نشست‌های تخصصی متعددی با حضور مسئولان فدراسیون‌های ورزشی، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و مدیران کمیته ملی المپیک و همچنین نشست‌های تخصصی علم تمرین با مربیان تیم‌های ملی و کارشناسان کمیته ملی المپیک تشکیل شد تا ضمن هماهنگی در برنامه‌های آماده‌سازی، نیازها و ظرفیت‌های هر رشته بررسی و تصمیم‌گیری‌های لازم برای اعزامی هدفمند و کارآمد اتخاذ شود. تیم‌های ملی اعزامی همچنین تحت سنجش‌های مستمر و علمی قرار گرفتند و عملکرد آنان در مراحل مختلف آماده‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در کنار این اقدامات، به‌منظور ارتقای سطح آمادگی روانی ورزشکاران، از ظرفیت روان‌شناسان ورزشی در کنار تیم‌های ملی استفاده شد. در همین راستا؛ کمیته ملی المپیک با پرداخت بهنگام بودجه‌ها و در اختیار قرار دادن زیرساخت‌های تمرینی و حمایتی لازم، شرایط مطلوبی برای آماده‌سازی تیم های ملی و در نهایت حضور ۲۳۹ ورزشکار در ۲۲ رشته ورزشی در این دوره از بازیهای آسیایی جوانان فراهم نمود.

نکته قابل‌توجه آن‌که در جریان آماده‌سازی تیم‌های ملی جوانان، وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که با پایداری اقشار مختلف مردم و رشادت مدافعان وطن همراه بود، خللی در عزم و اراده ورزشکاران ایجاد نکرد. جوانان کشورمان پس از دفاع جانانه از مام میهن، با انگیزه‌ای مضاعف اردوهای خود را از سر گرفتند تا با اقتدار و صلابت بیشتر برای برافراشته‌شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند.

در کنار این تلاش‌ها، حمایت‌های دولت محترم، مجلس شورای اسلامی، وزیر ورزش و جوانان و فضای همدلانه حاکم بر جامعه ورزش، در کنار زحمات بی‌وقفه مسئولان فدراسیون‌ها، موفقیت‌های تاریخی و کم‌نظیری را برای ورزش کشور رقم زد. در این دوره کاروان کشورمان با جهشی ۱۶ پله‌ای نسبت به دوره قبل، در رده چهارم جدول رده‌بندی مدال‌ها جای گرفت و با رشد ۹۵۰ درصدی در مجموع مدال‌آوری و مدال آوری ۷۰ درصد ورزشکاران اعزامی، رکوردی تاریخی را در زمینه تحقق یک اعزام کیفی و هدفمند ثبت نمود. ضمن اینکه کاروان ایران موفق شد ۸/۵ درصد از مدال‌های طلا و ۸/۵ درصد از کل مدال‌های توزیع‌شده در بازی‌ها را به خود اختصاص دهد.

از جمله دیگر موفقیت‌های این دوره می‌توان به کسب مدال های تاریخی شنا، نخستین حضور و مدال بوکس بانوان، نخستین مدال تاریخی هندبال در بازی های آسیایی، نخستین مدال طلای جودوی بانوان در سطح جوانان، نخستین حضور بسکتبال بانوان در بازی‌های آسیایی جوانان همراه با کسب مدال نقره، درخشش مثال زدنی تیم های ملی والیبال، هندبال و فوتسال دختران و عملکرد موفق کاروان در رشته های تیمی در کنار درخشش ورزشکاران رشته های رزمی اشاره کرد.

در پایان، کمیته ملی المپیک ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان، تلاش‌های مسئولان فدراسیون‌ها و انجمن‌ها، زحمات کادر فنی و ورزشکاران افتخارآفرین، و همراهی رسانه ملی و اصحاب رسانه، تأکید می‌کند؛ این موفقیت‌ها حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی، کار گروهی و ایمان به نسل جوان است و نویدبخش روزهای روشن‌تری برای ورزش کشور خواهد بود.

بی‌تردید با حفظ این سرمایه‌های ارزشمند و تداوم این مسیر، کاروان ورزشی ایران برای افتخارآفرینی در رویدادهای پیش‌رو، به‌ویژه بازی‌های المپیک جوانان داکار، بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا و المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، آماده‌تر از همیشه خواهد بود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیته ملی المپیک بازی های آسیایی بحرین مدال فدراسیون ورزشی وزارت ورزش خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جعل مهر حاشیه جدید فدراسیون المپیکی/ فدارسیون جهانی پشت رئیس را خالی می‌کند؟
بررسی برنامه ۴ فدراسیون برای بازی‌های آسیایی
مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
علی‌نژاد: انحصار فساد ایجاد می‌کند
دیدار دبیرکل ملی المپیک با مدیر رسانه آسیا
نشست آنلاین کادر سرپرستی با سرپرستان تیم‌های اعزامی به بحرین
علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک شد
واکنش وزارت ورزش به تعویق بازی‌های آسیایی و تاخیر در انتخابات کمیته المپیک
معرفی پرچم داران کاروان ایران در بازی‌‌های زمستانی ۲۰۲۵
دومین نشست ستاد بازی‌های آسیایی جوانان 2025 بحرین
رقم پاداش مدال‌های جوانان در بازی‌های آسیایی
نشست تخصصی بازی‌های آسیایی در کمیته ملی المپیک
استقبال از بانوان مدال‌آور ایران در فرودگاه
نام کاروان ایران در بازی‌های آسیایی زمستانی اعلام شد
کاروان اعزامی به بازی‌های جوانان آسیایی بحرین نامگذاری شد
پذیرش استعفای خزانه دار؛اجبار دولتی‌ها یا مصلحت کمیته المپیک؟
مدال بانوی تاریخ‌ساز دوچرخه‌سواری ایران
اعتراض شدید ایران به اقدام عجیب چینی‌ها
بازگشت کاروان پرحاشیه ایران از المپیک زمستانی
خروج کشورهای اسلامی و جوانان بحرین از دستور کار کمیته
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم می‌زند
رونمایی ترک‌ها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!
خاخام‌ یهودی: ایران، عامل اصلی لغو نشست باکو
صابر کاظمی هنوز زنده است؛ توضیح پزشک صابر را ببینید
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام
تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
هادی چوپان: پسرم را از ارث محروم می‌کنم!
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005buz
tabnak.ir/005buz