۱۰ مصدوم در آتش سوزی منزلی در ورامین

رییس مرکز اورژانس استان تهران از آتش سوزی یک منزل مسکونی در ورامین خبر داد و گفت: این حادثه ۱۰ مصدوم داشت.
۱۰ مصدوم در آتش سوزی منزلی در ورامین

محمد اسماعیل توکلی روز جمعه در این باره اعلام کرد: ساعت ۳:۰۹ امروز حادثه‌ آتش سوزی در منطقه امرآباد – خیابان کشاورز شهرستان ورامین به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: بر اساس گزارش اولیه، علت وقوع حادثه، آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی پژو داخل پارکینگ منزل بوده است.

توکلی گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.

وی یادآور شد: در این حادثه، ۱۰ نفر از ساکنان دچار مصدومیت ناشی از دودگرفتگی شدند که همگی پس از دریافت خدمات درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

