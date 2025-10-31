En
یخبندان از امشب آغاز می‌شود + نقشه دمایی

از امشب (پنجشنبه هشتم و بامداد جمعه نهم آبان) شاهد هوایی سرد و یخبندان در مناطق سردسیر شمال استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و همچنین ارتفاعات البرز و زاگرس خواهیم بود.
یخبندان از امشب آغاز می‌شود + نقشه دمایی

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، طی هفته آینده و با کاهش محسوس دمای هوا شاهد وقوع سرمای هوا در ساعات شب در بسیاری از نقاط نیمه غربی و شمالی کشور خواهیم بود.

در تصویر بالا نیز الگوی پیش بینی دمای کمینه امشب (پنجشنبه هشتم و بامداد جمعه نهم آبان) مشاهده می‌شود.

شب‌های سرد در راه کشور 

از هفته آینده و با خروج توده گرمای ناهنجار از کشور شاهد کاهش محسوس دمای هوا علی الخصوص در ساعات شب خواهیم بود.

بدین ترتیب آغاز یخبندان را در مناطق سردسیر کشور به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق کشور خواهیم داشت که علت آن نیز حضور توده اصلی هوای خنک در این نواحی خواهد بود.

از هفته آینده نیاز به وسایل گرمایشی در سرتاسر نیمه شمالی کشور و همچنین بخش گسترده‌ای از نیمه غربی کشور کاملاً محسوس خواهد بود.

 

