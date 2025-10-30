En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

معاون پزشکیان: اهواز یکی از آلوده‌ترین شهرهای ایران است

قائم پناه معاون رئیس جمهور در مورد آلودگی هوای اهواز گفت: شهر اهواز یکی از آلوده‌ترین شهرهای کشور است که یکی از عوامل آن گردوغبار و دیگری فلرهای نفتی است.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۴۵
| |
226 بازدید
معاون پزشکیان: اهواز یکی از آلوده‌ترین شهرهای ایران است

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمدجعفر قائم‌پناه شامگاه ۸ آبان در نشست جمع‌بندی سفر خود به استان خوزستان با اشاره به پروژه ریلی راه‌آهن شلمچه- بصره اظهار کرد: سرعت تکمیل پروژه ریلی راه‌آهن شلمچه به بصره دوچندان شد و ما می‌توانیم سهم خود را از طرف ایران با همه سختی‌ها انجام دهیم.

وی افزود: این یک کار پیچیده است و به همه مهندسان ایرانی افتخار می‌کنم که با سرعت و کیفیت کار، ما را سربلند کردند.

قائم‌پناه با اشاره به دیگر پروژه‌های در دست اجرا ادامه داد: دو پروژه دیگر باقیمانده که متروی اهواز و فاضلاب هستند. پروژه فاضلاب جنبه بهداشتی و زیست‌محیطی دارد و وارد کارون می‌شود. خوشبختانه کارهای این مساله در حال انجام است تا نشان بدهیم که در تلاش برای بهبود کیفیت زندگی شهری هستیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به افتتاح مدرسه خشتی گفت: مدرسه خشتی که دیوارهای آن توسط رئیس‌جمهور مرمت شد نیز افتتاح کردیم و این موضوع پیام مهمی داشت. پیام آن این بود که چه رئیس‌جمهور باشیم و چه کارگر، همه می‌توانیم تلاش و کمک کنیم. این موضوع نماد عزم رئیس‌جمهور برای مشارکت در کارهای عمرانی است.

وی تأکید کرد: پیام این اقدام این بود که آموزش و پرورش و تربیت فرزندان این مرز و بوم از اولویت برخوردار است، زیرا دانایی توانایی می‌آورد و اگر به دنبال ایرانی قوی هستیم، باید فرزندان خود را به بهترین کیفیت ممکن دانا و توانا کنیم.

قائم‌پناه با اشاره به بازدید از شرکت نیشکر ادامه داد: شرکت نیشکر یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است و ان‌شاءالله بهره‌برداری بیشتری از این مجموعه داشته باشیم. این شرکت نماد کشاورزی استان است و باید ببینیم چگونه می‌توان بهترین محصول و ارزش افزوده بیشتری را از منابع آبی و زمین‌های حاصلخیز موجود کسب کرد.

وی در مورد آلودگی هوای اهواز گفت: شهر اهواز یکی از آلوده‌ترین شهرهای کشور است که یکی از عوامل آن گردوغبار و دیگری فلرهای نفتی است. این موضوع را پیگیری کردیم تا طی یکی دو سال آینده این فلرها جمع‌آوری شوند. عامل دیگر آلودگی، آتش‌زدن ضایعات کشاورزی مانند نیشکر است که از استاندار خواهش می‌کنم برنامه عملیاتی جدی از مدیرعامل این شرکت مطالبه کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در خصوص تسهیلات بانکی بیان کرد: این موضوع فراز و فرودهایی داشت و باید تا ظرف دو ماه دیگر مبلغی که به عنوان تسهیلات مصوب کردیم با هدایت استاندار به بانک‌ها ابلاغ شود.

وی در مورد پل عنافچه گفت: این پروژه تا حدود زیادی آماده شده و حدود ۹۴ درصد پیشرفت داشته است که نشان می‌دهد ایران ما با همه سختی‌ها در حال ساخته شدن است. ایران خم شده اما هیچ‌وقت نشکسته است و ان‌شاءالله نخواهد شکست.

قائم‌پناه افزود: ما سال گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان را مصوب کردیم و برای پیگیری این مصوبات به استان آمدیم. سازمان برنامه و بودجه باید ۲۲ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کند و با این تسهیلات قرار است ۱۷ هزار و ۱۱۰ نفر مشغول به کار شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قائم پناه معاون اجرایی معاون رئیس جمهور خوزستان اهواز آلودگی هوا هوای ناسالم وضعیت قرمز خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هویزه در دود فرو رفت، مدارس تعطیل شد!
مدارس خوزستان باز هم تعطیل شدند
تعیین مکان اولین جلسه استانی از سوی پزشکیان
هوای مشهد «قرمز» شد
مدارس ۶ شهر خوزستان تعطیل شد
هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی
اعتراض مردمی به آلودگی هوای اراک
رأی به تداوم فعالیت شورای شهر اهواز؛ انحلال رد شد
هوای امروز ۱۰ شهر خوزستان آلوده است
کلیه مقاطع تحصیلی در این استان تعطیل شد
تداوم هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
هوای ۱۰ شهر خوزستان قرمز و نارنجی شد
هوای اهواز «قرمز» شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۷ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۵ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۷ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۴ نظر)
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bu5
tabnak.ir/005bu5