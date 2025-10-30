قائم پناه معاون رئیس جمهور در مورد آلودگی هوای اهواز گفت: شهر اهواز یکی از آلوده‌ترین شهرهای کشور است که یکی از عوامل آن گردوغبار و دیگری فلرهای نفتی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمدجعفر قائم‌پناه شامگاه ۸ آبان در نشست جمع‌بندی سفر خود به استان خوزستان با اشاره به پروژه ریلی راه‌آهن شلمچه- بصره اظهار کرد: سرعت تکمیل پروژه ریلی راه‌آهن شلمچه به بصره دوچندان شد و ما می‌توانیم سهم خود را از طرف ایران با همه سختی‌ها انجام دهیم.

وی افزود: این یک کار پیچیده است و به همه مهندسان ایرانی افتخار می‌کنم که با سرعت و کیفیت کار، ما را سربلند کردند.

قائم‌پناه با اشاره به دیگر پروژه‌های در دست اجرا ادامه داد: دو پروژه دیگر باقیمانده که متروی اهواز و فاضلاب هستند. پروژه فاضلاب جنبه بهداشتی و زیست‌محیطی دارد و وارد کارون می‌شود. خوشبختانه کارهای این مساله در حال انجام است تا نشان بدهیم که در تلاش برای بهبود کیفیت زندگی شهری هستیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به افتتاح مدرسه خشتی گفت: مدرسه خشتی که دیوارهای آن توسط رئیس‌جمهور مرمت شد نیز افتتاح کردیم و این موضوع پیام مهمی داشت. پیام آن این بود که چه رئیس‌جمهور باشیم و چه کارگر، همه می‌توانیم تلاش و کمک کنیم. این موضوع نماد عزم رئیس‌جمهور برای مشارکت در کارهای عمرانی است.

وی تأکید کرد: پیام این اقدام این بود که آموزش و پرورش و تربیت فرزندان این مرز و بوم از اولویت برخوردار است، زیرا دانایی توانایی می‌آورد و اگر به دنبال ایرانی قوی هستیم، باید فرزندان خود را به بهترین کیفیت ممکن دانا و توانا کنیم.

قائم‌پناه با اشاره به بازدید از شرکت نیشکر ادامه داد: شرکت نیشکر یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است و ان‌شاءالله بهره‌برداری بیشتری از این مجموعه داشته باشیم. این شرکت نماد کشاورزی استان است و باید ببینیم چگونه می‌توان بهترین محصول و ارزش افزوده بیشتری را از منابع آبی و زمین‌های حاصلخیز موجود کسب کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در خصوص تسهیلات بانکی بیان کرد: این موضوع فراز و فرودهایی داشت و باید تا ظرف دو ماه دیگر مبلغی که به عنوان تسهیلات مصوب کردیم با هدایت استاندار به بانک‌ها ابلاغ شود.

وی در مورد پل عنافچه گفت: این پروژه تا حدود زیادی آماده شده و حدود ۹۴ درصد پیشرفت داشته است که نشان می‌دهد ایران ما با همه سختی‌ها در حال ساخته شدن است. ایران خم شده اما هیچ‌وقت نشکسته است و ان‌شاءالله نخواهد شکست.

قائم‌پناه افزود: ما سال گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان را مصوب کردیم و برای پیگیری این مصوبات به استان آمدیم. سازمان برنامه و بودجه باید ۲۲ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کند و با این تسهیلات قرار است ۱۷ هزار و ۱۱۰ نفر مشغول به کار شوند.