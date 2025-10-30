رئیس‌جمهور آمریکا باز هم به رقیب سابق انتخاباتی خود تاخت و او را «آدم زشت» توصیف کرد.

توهین شدید ترامپ به بایدن در پاسخ به سخنان او

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» درباره «جو بایدن» رئیس‌جمهور سابق آمریکا نوشت: «او یک جنایتکار است و باید در زندان باشد.»

ترامپ در ادامه این مطلب کوتاه نوشت: «او (بایدن) یک آدم پست و شکست‌خورده بزرگ است؛ یک آدم زشت، چه از درون و چه از بیرون!»

دونالد ترامپ با اشاره به شکست جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ که البته خود او به دلیل شانس پایین از رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کرد، گفت: «من او را شدیدا شکست دادم و حالا عاشق تماشای بال‌بال زدن او هستم!»

بایدن چند روز پیش دوران ریاست جمهوری ترامپ را «روزهای تاریک» خواند و از آمریکایی‌ها خواست با این وجود خوش‌بینی به آینده را حفظ کنند.

او در این سخنرانی که اولین سخنرانی عمومی او بعد از تکمیل یک دوره اشعه درمانی به خاطر ابتلا به سرطان پروستات بود، گفت: «مردم آمریکا باید به پا خیزند.»

گفتنی است، پیش از این ترامپ درباره بیماری جو بایدن در پیامی محبت آمیز برای او آرزوی بهبودی و سلامتی کرده بود.