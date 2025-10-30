به گزارش تابناک، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره جزئیات پرونده بانک آینده اعلام کرد: یکی از مهمترین نقاط کور این پرونده، قرارداد واگذاری بزرگترین دارایی بانک یعنی ایرانمال است.
وی گفت: در این قرارداد مالک واحد بانکی با تنظیم یک توافق یکطرفه میان شرکت وابسته به بانک (توسعه بینالملل ایرانمال) و شرکت شخصی خود (توسعه تجارت ایرانمال)، اختیار کامل بهرهبرداری از این دارایی را به مدت ۲۰ سال و بدون حق فسخ، به شرکت شخصی خود واگذار کرده است.
ظهوریان افزود: نکته عجیبتر این است که بانک مکلف شده تمام هزینههای اعلامی بهرهبرداری از سوی شرکت شخصی مالک را بهصورت روزانه و بدون هیچگونه حق اعتراض پرداخت کند.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از احکام مهم در فرآیند گزیر بانک آینده، ابطال برخی بندهای این قرارداد است که باید توسط قوه قضاییه انجام شود و ایرانمال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا امکان نقد کردن این دارایی و پرداخت بخشی از بدهیهای بانک فراهم شود.