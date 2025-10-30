En
بهانه‌های نتانیاهو برای فرار از جلسه‌های دادگاه

در حالی که دادگاه رژیم صهیونیستی دستور داده است که جلسات محاکمه بنیامین نتانیاهو به چهار بار در هفته افزایش یابد، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هر بار بهانه‌های جدیدی را برای فرار از حضور در دادگاه مطرح می‌کند.
بهانه‌های نتانیاهو برای فرار از جلسه‌های دادگاه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه ادعا کرد که دست به «تلاش‌های فراتر از حد معمول» برای حضور در جلسات محاکمه‌اش در پرونده‌های فساد می‌زند، اما «مذاکرات محرمانه و خواب دیر وقت» مانع از حضور او در جلسات می‌شود.

به نقل از روسیا الیوم، در حالی که وکلای مدافع نتانیاهو اعلام کردند که او توان ۴ بار حضور طی هفته در دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های فساد را ندارد، نتانیاهو ادعا کرد که دست به تلاش‌های فراتر از حد معمول برای حضور در جلسات می‌زند.

نتانیاهو که تا به الان با بهانه‌های کسالت جسمی، دریافت پاکت محرمانه و داشتن جلسه امنیتی از حضور در جلسات دادگاه سرباز زده یا جلسات دادگاه را نیمه رها کرده است، گفت که جلسات بسیاری را در طول روز برگزار می‌کند و زمانی را برای حضور در دادگاه ندارد.

نتانیاهو ادعا کرد که بعضی زمان‌ها به خاطر کثرت جلسات، ساعت ۴ بامداد به خواب می‌رود.

نتانیاهو گفت: من از وکلای مدافعم خواستم تا نمونه‌ای از فردی را پیدا کنند که به مدت یک سال کامل، برای سه روز در هفته به دادگاه برود. آنها نمونه‌ای پیدا نکردند.

او با بیان اینکه باید به خاطر «همه ما و به خاطر اسرائیل» ماموریت‌هایش را انجام دهد، گفت «این یکی از دشوارترین مقطع‌هایی است که بر همه ما می‌گذرد».

در مقابل، دادستان کل رژیم صهیونیستی گفت: از زمان آغاز بازجویی‌ها، ۲۷ جلسه تعیین شد که کاملاً ۱۴ جلسه آن لغو شد که برخی موارد به خاطر مسائل امنیتی و برخی موارد به این خاطر بود که نخست وزیر در وضعیت مطلوب نبود.

ترامپ کرانه باختری را به اسرائیل فروخت!
سردار نقدی: توان دفاعی ما متناسب با نیازها افزایش می‌یابد
