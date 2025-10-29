شهادت ۱۱۰ نفر در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته

طی حملات رژیم صهیونیستی به غزه طی ۲۴ ساعت گذشته تاکنون، ۱۱۰ نفر از جمله ۴۶ کودک به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع بیمارستانی در غزه طی بیانیه‌ای اعلام کردند در حملات ارتش رژیم اشغالگر به غزه که از دیشب تاکنون و با وجود آتش‌بس ادامه دارد، ۱۱۰ فلسطینی از جمله ۴۶ کودک به شهادت رسیده اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی و تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کل شهدای این جنگ تا صبح چهارشنبه به ۶۸ هزار و ۶۴۳ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۰ هزار و ۶۵۵ نفر رسیده است.

در تازه‌ترین آمار منتشرشده، وزارت بهداشت غزه گزارش داد که از شب گذشته تا این لحظه، ۱۱۰ شهید (از جمله ۴۶ کودک و ۲۰ زن) و ۲۵۳ زخمی (شامل ۷۸ کودک و ۸۴ زن) به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

به گفته این وزارتخانه، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، مجموعاً ۲۱۱ نفر شهید و ۵۹۷ نفر زخمی شده‌اند و پیکر ۴۸۲ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه تأکید کرد که پیش از دور تازه بمباران‌ها نیز پیکرهای ۸ شهید دیگر از زیر آوار در مناطق هدف قرار گرفته خارج شده بود.