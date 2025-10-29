En
وعده «فوق‌العاده» ترامپ برای روابط با پکن

رئیس‌ جمهور آمریکا می‌گوید که انتظار دارد تا در دیدار مهم فردایش با رئیس‌جمهور چین، به توافقی «فوق‌العاده» با پکن دست پیدا کند.
وعده «فوق‌العاده» ترامپ برای روابط با پکن

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که انتظار دارد تا در دیدار مهم فردایش با شی‌جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، به توافقی «فوق‌العاده» با پکن دست پیدا کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ به گفته ترامپ، توافق تجاری مورد نظر هم برای آمریکا و هم برای چین خوب و همچنین «برای همه اتفاقی بسیار هیجان‌انگیز» خواهد بود.

ترامپ دراین‌باره گفت: این دستاوردی عالی و بهتر از جنگ و نزاع و پشت سر گذاشتن انواع مشکلات است. دلیلی برای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: فردا با او دیدار خواهم کرد. افراد زیادی علاقه‌مند هستند. می‌توانم بگویم جهان در حال تماشاست.

ترامپ جزئیاتی از توافق احتمالی ارائه نداده است!

رئیس جمهور آمریکا که به منظور حضور در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسفیک (اِپک/APEC) امروز وارد کره جنوبی شده، قرار است فردا در این کشور با جین‌پینگ دیدار کند؛ این اولین دیدار رو در روی آنها از زمان آغاز جنگ تجاری ترامپ با چین است.

ترامپ که پس از توقف در مالزی و ژاپن، هم‌اکنون در واپسین مرحله سفر ۶ روزه‌اش به آسیا به سر می‌برد، آخرین بار در سال ۲۰۱۹ در حاشیه اجلاس گروه ۲۰( جی ۲۰) در اوساکای ژاپن با رئیس جمهور چین دیدار کرده بود.
 

