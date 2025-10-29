آمنه بهرامی دوباره پیگیر حقش شد

به گزارش تابناک به نقل از جام‌جم؛ آمنه بهرامی، دانشجویی که به خواستگارش، مجید پاسخ منفی داده بود، قربانی جنایتی هولناک شد. دوازدهم آبان‌ماه سال ۱۳۸۳، این جوان کینه‌جو، به قصد انتقام، او را هدف اسیدپاشی قرار داد و باعث نابینایی هر دو چشمش شد. مجید بعد از این حادثه بازداشت و در دادگاه محکوم به قصاص شد.

سرانجام نهم مرداد سال۹۰ وقتی مجید برای اجرای حکم از زندان به بیمارستان دادگستری انتقال‌یافت، آمنه او را بخشید. مرد زندانی محکومیتش را سپری کردو چند سال پیش آزاد شد؛ اما آمنه دراین سال‌ها برای درمان مدام به تهران و بارسلونای اسپانیادر رفت‌وآمد بود.

بعد ازچند سال کش‌وقوس قضایی و مکاتبه با مسئولان عالی‌رتبه قضایی توانست ثابت کند درزمان بخشش عامل اسیدپاشی دیه را نبخشیده است. قربانی اسیدپاشی دیروز، ششم آبان به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران آمد و شکایت جدید خود را مطرح کرد تا بتواند دیه را از اسیدپاش دریافت کند.

آمنه ۴۸ساله دراین‌باره گفت: دراین سال‌ها خودم وخانواده‌ام سختی‌های زیادی راتحمل کردیم.قربانی عشق یکطرفه همکلاسی سابقم در دانشگاه شدم و بینایی دو چشم خود را ازدست دادم. بعد از گذشت ۲۱سال از این حادثه هنوز در حال درمان هستم.مجید چندی قبل در واتساپ پیام داد وگفت به مادرم وبقیه گفته بودم که بعد از آزادی هم دست ازسرتو برنمی‌دارم و باید با من ازدواج کنی. بابت این مزاحمت و تهدیدهایش شکایت کردم اما ردی از او پیدا نیست.

وی افزود: آن زمان من از قصاص گذشتم اما دیه‌ای که طبق قانون باید برای درمانم پرداخت می‌کرد را نبخشیدم. بعد از پیگیری پرونده به من گفتند این دیه بخشیده شده است. در این چند سال به‌دنبال احقاق حقم بودم که سرانجام مسئولان عالی‌رتبه قضایی اعلام کردند حق با من است و باید دیه قانونی را از مرد اسیدپاش دریافت کنم. بنابراین به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران آمدم و شکایت کردم. حالا قرار شد که اسیدپاش احضار شود و دیه را پرداخت کند.