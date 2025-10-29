En
در اولین مذاکره وزیران دفاع آمریکا و ژاپن مطرح شد

اولین گام آمریکا ـ چین برای مهار قدرت چین در آسیا

وزرای دفاع آمریکا و ژاپن امروز (چهارشنبه) در اولین مذاکرات حضوری خود در توکیو، بر تعهد مشترک برای تقویت اتحاد دوجانبه در مواجهه با تهدیدات امنیتی «شدید» از سوی چین تاکید کردند.
اولین گام آمریکا ـ چین برای مهار قدرت چین در آسیا

«پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا و «شینجیرو کویزومی» وزیر دفاع جدید ژاپن درباره یک سری مسائل امنیتی منطقه‌ای و دوجانبه از جمله ارتقای فرماندهی و کنترل چارچوب‌ها و همچنین رزمایش و آموزش مشترک صحبت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، خبرگزاری یونهاپ گزارش داد: وزرای دفاع آمریکا و ژاپن همچنین در یک نشست مشترک خبری به این نتیجه رسیدند که وضعیت تهدیدآمیز منطقه‌ای بسیار جدی است و هر دو به تداوم تلاش‌های چین در ساخت و سازهای نظامی در منطقه اشاره داشتند.

هگست گفت: «تهدیدهایی که ما با آنها مواجه هستیم واقعی و فوری هستند. تقویت بی‌سابقه ارتش چین و اقدامات نظامی تهاجمی آن گویای همه چیز است. به همین دلیل است که دستور کار صلح از طریق قدرت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بسیار مهم است.»

وزیر دفاع آمریکا همچنین افزود: «در این مورد اشتباه نکنید. اتحاد ما برای بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی چین، پاسخ به احتمالات منطقه‌ای و حفظ امنیت کشورهایمان حیاتی است.»

وزیر دفاع ژاپن همچنین گفت که توکیو و واشنگتن قصد خود را برای آغاز تولید مشترک موشک و انجام تعمیر و نگهداری مشترک ناوها و هواپیماهای آمریکایی تایید کردند.

کویزومی در یک کنفرانس مطبوعاتی با پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، گفت: «مساله مهم برای تقویت اتحاد ایالات متحده و ژاپن، تجهیزات دفاعی و همکاری فناوری است. اساس اتحاد ژاپن و ایالات متحده، ماهیت جامع و مکمل آن است. ما تایید کردیم که تولید مشترک موشک و تعمیر و نگهداری کشتی‌های جنگی و هواپیماهای آمریکایی را بیشتر پیش خواهیم برد.»

وی همچنین بر قصد دو کشور برای گسترش همکاری نظامی با استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین تاکید و خاطرنشان کرد: «همکاری چندجانبه با ژاپن و ایالات متحده در مرکز توجه قرار دارد. ما این همکاری، از جمله اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری عملیاتی با شرکایی مانند استرالیا، جمهوری کره و فیلیپین را پیش خواهیم برد.»

وزیر دفاع ژاپن نیز با اشاره به طرح‌های کشورش در تقویت ظرفیت‌های دفاعی به نگرانی‌هایی درباره چالش‌های امنیتی از سوی چین اشاره کرد و افزود: «چین دائما بودجه دفاعی خود را در سطح بالا و بدون شفافیت کافی افزایش داده است. چین به طور گسترده و سریع در حال افزایش قابلیت‌های نظامی خود بوده است.»

نمایش اتحاد توکیو و واشنگتن در برابر تهدیدات چین در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا در بحبوحه رقابت فزاینده چین و آمریکا بر سر امنیت دریایی، تجارت و رهبری فناوری، به دنبال تعمیق اتحادها و مشارکت‌های منطقه‌ای است.

در این نشست، وزرای دفاع آمریکا و ژاپن اشاره‌ای به تهدیدهای کره شمالی نداشتند.

هگست همچنین از پایگاه نیروی هوایی یوکوتا بازدید کرد و سربازان آمریکایی را مورد تمجید قرار داد.

وی همچنین گفت که مقر نظامی آمریکا در ژاپن بخشی از تضمینی است که چین قابلیت‌های ائتلاف ژاپن-آمریکا را درک کند.

وزیر دفاع آمریکا در سفرش به آسیا به مالزی، ویتنام و کره جنوبی می‌رود.

او در جریان سفر دو روزه خود به کره جنوبی که قرار است دوشنبه آغاز شود، قصد دارد به منطقه غیرنظامی جداکننده دو کره سفر کند، در مذاکرات سالانه وزیران دفاع دو کشور که نشست مشورتی امنیتی نامیده می‌شود، شرکت کند و با لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، دیداری داشته باشد.

