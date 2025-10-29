En
آشنایی با خطرناک‌ترین زنان اسرائیل

در میان سیاستمداران تندرو اسرائیل که عقاید تندی داشته و تلاش زیادی دارند تا خون فلسطینی‌های ساکن در کرانه باختری و غزه را بریزند، برخی زنان نیز وجود دارند که می‌توان آنها را خطرناک‌ترین زنان حال حاضر در اسرائیل دانست.
آشنایی با خطرناک‌ترین زنان اسرائیل

در این گزارش به معرفی برخی از خطرناک ترین زنان عضو کابینه یا ارتش اسرائیل در چند سال اخیر می پردازیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اراضی اشغالی پر از افراد تندرو و خطرناکی است که با عقاید جزم اندیشانه خود، خون بسیاری از افراد بی گناه را ریخته و حکم به قتل و غارت افراد زیادی می دهند. بسیاری از این افراد خطرناک مرد و برخی نیز زن هستند.

در میان سیاستمداران تندرو اسرائیل که عقاید تندی داشته و تلاش زیادی دارند تا خون فلسطینی های ساکن در کرانه باختری و غزه را بریزند، برخی زنان نیز وجود دارند که می توان آنها را خطرناک ترین زنان حال حاضر در اسرائیل دانست. در این گزارش به معرفی برخی از خطرناک ترین زنان عضو کابینه یا ارتش اسرائیل در چند سال اخیر می پردازیم:

اوریت استروک، زنی با خانواده بدنام

آشنایی با خطرناک‌ترین زنان اسرائیل

اوریت استروک (Orit Strook) وزیر شهرک ‌سازی رژیم صهیونیستی است که تاثیر بسیاری در اخراج فلسطینیان از سرزمین خود و قتل و غارت آنان داشته است. خانواده استروک یکی از بدنام ترین خانواده های اسرائیل هستند. مشهور است که آنها جنایات زیادی علیه فلسطینی ها کرده و نقش برجسته ای در قتل عام ساکنان الخلیل داشته اند. در سال ۲۰۰۷، «زویکی استروک»، پسر  اوریت استروک، به ربودن و شکنجه یک پسر فلسطینی محکوم شد. این پسر فلسطینی برهنه و با دستبند، بیهوش و با جراحات شدید در یک مزرعه رها شده بود. زویکی استروک به علت این جنایت به ۳۰ ماه زندان محکوم شد.

در آوریل ۲۰۲۵، یکی از دختران استروک به نام شوشانا، شکایتی را به پلیس ایتالیا ارائه کرد و در آن، پدر و مادر و برادرش را متهم به تجاوز جنسی به خود در دوران کودکی کرد.

عیدیت سیلمان؛ زنی که نتانیاهو را به قدرت رساند

آشنایی با خطرناک‌ترین زنان اسرائیل

عیدیت سیلمان (Idit Silman) از اعضاء ائتلاف دولت لاپید – بنت و وزیر محیط زیست دولت اخیر نتانیاهو، یکی از افرادی است که کمک زیادی به نتانیاهو کرد که به قدرت برسد. او در مقطعی حساس از دولت ائتلافی استعفا داد و دولت لاپید و بنت را به بن بست کشاند. سیلمان عضو حزب تندرو و راست گرای «یمینا» است. او از طرفداران کشتار مردم غزه، تصرف کرانه باختری و ساخت شهرک های صهیونیستی است. سیلمان در مصاحبه‌ای در ۱۱ مارس ۲۰۲۵، حمایت خود را از پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای آواره کردن فلسطینی‌ها از نوار غزه اعلام کرد. او اظهار داشت که «تنها راه حل برای نوار غزه، خالی کردن آن از ساکنانش است»

می گولان؛ نژادپرست‌ترین زن کابینه

آشنایی با خطرناک‌ترین زنان اسرائیل


می گولان، وزیر برابری اجتماعی و امور زنان رژیم صهیونیستی، از تندروترین اعضاء کابینه رژیم صهیونیستی است. او که تاکنون چندین رسوایی اقتصادی و خانوادگی نیز داشته بعد از آغاز نسل کشی غزه، در اظهارنظری تند و غیرمتعارف گفت: «من شخصاً به ویرانه‌های غزه افتخار می ‌کنم؛ به  اینکه هر نوزادی، حتی ۸۰ سال بعد، به نوه‌ هایش خواهد گفت که یهودیان چه کردند افتخار می کنم... نه کبوتر و نه برگ زیتون، فقط شمشیری  برای بریدن سر سنوار!»

شانل ضامیر؛ قاتل فلسطینی‌های کرانه باختری

آشنایی با خطرناک‌ترین زنان اسرائیل

چندی پیش یدیعوت آحارانوت از تشکیل یگان نظامی مسلح توسط «شانل ضامیر»، یک زن شهرک نشین صهیونیست در کرانه باختری خبر داد. این گروه در سال اخیر تلاش زیادی برای نفوذ در اراضی اشغالی و کشتار مردم کرده است. با افزایش شایعات در رابطه با الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی، احتمالا فعالیت این یگان مسلح بیشتر از گذشته نیز شود.

 

