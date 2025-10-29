طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 4ماه با رشدی 17درصدی از 47درصد به 64درصد رسیده است که نشان از فشار بیشتر بر معیشت دهک‌های پایین جامعه دارد.

تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای مهرماه سال جاری به 48.6 درصد رسیده است؛ این در حالی است که تورم ماهانه نیز با جهش 5درصدی رکورد جدیدی را به‌جای گذاشته و در سقف 40ماهه قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی روند بلندمدت تورم ماهانه نشان می‌دهد سطح 5 درصد و بالاتر در تورم ماهانه رقم نادری است که طی سال‌های اخیر تنها یک‌بار در خردادماه 1401 مشاهده شده بود؛ زمانی که دولت سیزدهم ارز ترجیحی 4200تومانی را حذف کرد و نرخ تسعیر کالاهای اساسی به 28500 تومان افزایش یافت، این تصمیم موجب جهش 10درصدی تورم ماهانه در آن مقطع شد.

بر اساس تحلیل کارشناسان، مقایسه این دو مقطع زمانی نشان می‌دهد که به‌خلاف ادعاهای اخیر مبنی بر ناکارآمدی ارز ترجیحی، جهش تورمی پس از حذف آن به‌روشنی نشان می‌دهد این سیاست تا حد زیادی به هدف اصابت می‌کرده و مانع انتقال مستقیم افزایش نرخ ارز به قیمت مصرف‌کننده می‌شده است.

در خرداد 1401، دولت سیزدهم در مقابل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، اقدام به پرداخت یارانه نقدی سه‌برابری به خانوارها کرد تا بخشی از آثار قیمتی جبران شود؛ اما در دولت چهاردهم با وجود تداوم روند صعودی تورم، میزان یارانه نقدی خانوارها ثابت مانده است، این امر موجب کاهش محسوس قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیر شده است.

لازم به ذکر است طبق اعلام منابع رسمی، از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون بیش از 8 میلیون نفر از شمول دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند.

معیشت دهک‌های پایین، زیر فشار تورم

بر اساس جزئیات گزارش مرکز آمار، از تیرماه سال جاری، تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه کالا و خدمات و به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در صدر نرخ‌های تورم قرار دارد. استمرار رشد قیمت در این بخش‌ها به‌طور مستقیم معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و فشار تورمی بر اقشار ضعیف را به‌شدت افزایش داده است.

لازم به ذکر است گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شامل نانوغلات، گوشت قرمز و سفید، ماهی، شیر و پنیر و تخم‌مرغ، روغن و چربی‌ها، میوه و خشکبار، سبزیجات، شکر، مربا، عسل، شیرینی و شکلات و چای و قهوه و نوشابه و... می‌شود.

همچنین تورم نقطه به نقطه نان و غلات با 98 درصد تورم رکورددار تورم در مهر ماه بودند، پس از آن‌ها میوه و سبزیجات هم با 94 و 77 درصد قرار دارند.