آغاز برخورد جدی با خودروهای فرسوده

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ افزایش آلودگی هوا و تردد خودروهای فرسوده در پایتخت، زنگ خطر تازهای برای سلامت عمومی به صدا درآورده است. آمار پلیس راهور تهران بزرگ نشان میدهد که در هفتماهه نخست امسال بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی معتبر و اعمال قانون برای ۲۴ هزار خودروی دودزا ثبت شده است؛ آماری که لزوم توجه رانندگان به سلامت فنی خودرو را دوچندان میکند.
معافیت خودروهای صفر از معاینه فنی
طبق قانون، خودروهای سواری شخصی صفر کیلومتر تا چهار سال پس از تاریخ تولید از انجام معاینه فنی معاف هستند. بهعنوان مثال، خودروی مدل ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۵ نیازی به معاینه فنی ندارد و از سال ۱۴۰۶ باید سالانه برای دریافت گواهی مراجعه کند. در مقابل، خودروهای عمومی نظیر تاکسی، اتوبوس، مینیبوس و وانت، از سال نخست تولید موظفاند هر شش ماه یکبار معاینه فنی انجام دهند.
چه مواردی در معاینه فنی بررسی میشود؟
در مراکز معاینه فنی، خودروها از نظر فنی، ایمنی و آلایندگی با دستگاههای دقیق بررسی میشوند. مهمترین مراحل شامل موارد زیر است:
آزمون آلایندگی: اندازهگیری منواکسیدکربن و هیدروکربن در گازهای خروجی اگزوز
سیستم ترمز: کنترل عملکرد ترمزهای جلو، عقب و دستی
کمکفنر و سیستم تعلیق: سنجش تعادل و جذب ضربات
سیستم فرمان: بررسی نرمی، دقت و عدم لقی فرمان
چراغها و تجهیزات ایمنی: کنترل نور بالا، پایین، راهنما، چراغ ترمز و بوق
نشتی مایعات: بررسی عدم نشت روغن، سوخت یا آب
لاستیکها: ارزیابی عمق آج و سلامت ظاهری
بدنه و شیشهها: اطمینان از سلامت اجزای ظاهری مرتبط با ایمنی
در صورت تأیید همه مراحل، برگه معاینه فنی معتبر صادر و برچسب مخصوص روی شیشه نصب میشود.
خودروهای دودزا؛ عامل تشدید آلودگی هوا
خودروهای دودزا معمولاً دارای نقص در سیستم احتراق، فیلتر هوا یا انژکتور هستند و با سوزاندن ناقص سوخت، مقدار زیادی دوده و آلاینده خطرناک وارد جو میکنند.
به گفته سردار موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در هفتماهه نخست سال جاری بیش از ۲۴ هزار خودروی دودزا شناسایی و با آنها برخورد قانونی شده است. این خودروها با ایجاد آلودگی شدید، سلامت عمومی شهروندان را تهدید میکنند.
مالکان خودروها در صورت نداشتن معاینه فنی و دودزا بودن خودروهایشان در صورت تردد وسیله نقلیه هر ۲۴ ساعت یک بار اعمال قانون میشوند. در تهران، جریمه نداشتن معاینه فنی خودروی دودزا ۲۰۰ هزار تومان است.
هر راننده در بازه زمانی ۲۴ ساعت یک بار فرصت دارد تا معاینه فنی خودروی خود را رفع کند؛ به عبارت دیگر، اگر خودرویی صبح ساعت ۷ یا ۸ جریمه شود، تا ساعت ۱۲ شب همان روز دوباره جریمه نمیشود تا مالک فرصت داشته باشد ایرادات فنی را برطرف کند.
رانندگان با مراجعه منظم به مراکز معاینه فنی و رفع نقصهای احتمالی، میتوانند هم از جریمه روزانه جلوگیری کنند و هم سهم خود را در هوای پاک و ایمنی تردد ایفا کنند.