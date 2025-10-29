سرهنگ محسن باسره، درباره تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی در کشور اظهار کرد: هیات دولت در دورهای مصوبهای را بهمنظور توسعه گردشگری و جذب گردشگران به تصویب رساند که بر اساس آن، خودروهای متقاضی ورود به کشور میتوانستند با همان پلاک خارجی خود مجوز تردد در ایران دریافت کنند.
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ وی افزود: اجرای این طرح منوط به آن بود که سازمان راهداری زیرساختهای لازم را فراهم کند و دوربینهای جادهای را بهگونهای تنظیم کند که پلاکهای خارجی را نیز بخوانند، همچنین باید سامانهای طراحی میشد تا امکان ردیابی این خودروها و بررسی مسیرهای ترددشان فراهم شود. رئیس مرکز شمارهگذاری راهور تصریح کرد: با وجود اینکه این اقدامات بهطور کامل انجام نشد، اما بهدلیل آنکه مصوبه دولت لازمالاجرا بود، اجرای طرح همچنان ادامه دارد و خودروهای دارای پلاک خارجی هنوز در حال تردد در کشور هستند.
سرهنگ باسره گفت: در زمان حاضر دو نوع تردد برای این خودروهای لوکس وجود دارد؛ دسته نخست مربوط به اتباع خارجی است که برای مدت محدودی در ایران اقامت دارند، و دسته دوم مربوط به ایرانیانی است که خودروهای گذرموقت دارند یا اتباع خارجی که قصد اقامت طولانیتر دارند.
وی توضیح داد: معمولا افرادی که برای مدت کوتاهی، مثلا یک هفته، قصد حضور در ایران را دارند با همان پلاک خارجی وارد کشور میشوند و سپس از مرز خارج میشوند؛ اما آن دسته از افرادی که بین سه تا پنج ماه در کشور اقامت دارند (حتی اگر تبعه خارجی باشند) پلیس برای آنها مجوز گذرموقت صادر میکند.