آغاز حملات سنگین رژیم اسرائیل به نوار غزه

رژیم صهیونیستی حملات شدید به نوار غزه را به بهانه پاسخ به کشتن شدن یکی از نظامیانش در رفح آغاز کرده است. انفجارهای شدیدی شهر غزه را لرزانده و مناطق شرق دِیر البلح در مرکز نوار غزه هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رژیم صهیونیستی به بهانه نقض آتش بس و با ادعای حمله مقاومت به نظامیان این رژیم در غزه تجاوزات خود را به غزه از سر گرفت.

جنگنده‌های اسرائیلی دو حمله هوایی به شمال و جنوب نوار غزه انجام دادند.

هم‌زمان، انفجارهای شدیدی شهر غزه را لرزانده و مناطق شرق دِیر البلح در مرکز نوار غزه هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفته‌اند.

اطراف مجتمع پزشکی الشفاء هم هدف چندین حمله موشکی قرار گرفت.

بر اساس گزارش منابع محلی فلسطین، رژیم صهیونیستی لحظاتی پس از شروع تجاوز به غزه بار دیگر غرب شهر غزه را هدف تجاوزات خود قرار داد.

محله الزیتون در شرق نوار غزه نیز هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در حمله رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی سه طبقه در محله الصبره در جنوب نوار غزه چندین نفر شهید و زخمی شدند که بیشتر آنها را کودکان تشکیل می دهند.

نتانیاهو پیش از حمله به غزه، آمریکا را در جریان قرار داد

به گزارش رسانه‌های عبری‌زبان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مقامات آمریکایی را از پاسخ نظامی این رژیم در غزه مطلع کرده است.

شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو پیش از آغاز عملیات، جزئیات واکنش اسرائیل را با طرف آمریکایی در میان گذاشته است.

همچنین، به گفته رادیو و تلویزیون اسرائیل، دولت نتانیاهو پس از آنکه حماس آتش‌بس را نقض کرد، برنامه حمله خود به غزه را رسماً به ایالات متحده اطلاع داده است.

یک رسانه عبری: قصد بازگشت به جنگ را نداریم!

روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع مطلع اسرائیلی مدعی شد: ما به حماس حمله می‌کنیم، اما اوضاع به نقطه‌ای که منجر به بازگشت نبرد شود، نخواهد رسید.

مقام آمریکایی: اسرائیل ما را در جریان حمله به غزه قرار داد

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل ما را از تصمیم خود برای انجام حملاتی در غزه مطلع کرده است.

معاون ترامپ: توافق آتش بس پایدار می‌ماند

جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تجاوز مجدد صهیونیست‌ها به غزه به بهانه نقض آتش بس گفت: توافق آتش‌بس غزه با وجود تبادل آتش امروز پابرجا خواهد ماند.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد: رژیم صهیونیستی از زمان اجرای آتش‌بس تاکنون ۱۲۵ بار این توافق را نقض کرده است و بر اثر حملات اشغالگران در این مدت، ۹۴ شهروند فلسطینی شهید و ۳۴۴ نفر نیز مجروح شدند.