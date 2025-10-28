En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز حملات سنگین رژیم اسرائیل به نوار غزه

رژیم صهیونیستی حملات شدید به نوار غزه را به بهانه پاسخ به کشتن شدن یکی از نظامیانش در رفح آغاز کرده است. انفجارهای شدیدی شهر غزه را لرزانده و مناطق شرق دِیر البلح در مرکز نوار غزه هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۹۸
| |
416 بازدید
آغاز حملات سنگین رژیم اسرائیل به نوار غزه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رژیم صهیونیستی به بهانه نقض آتش بس و با ادعای حمله مقاومت به نظامیان این رژیم در غزه تجاوزات خود را به غزه از سر گرفت.

جنگنده‌های اسرائیلی دو حمله هوایی به شمال و جنوب نوار غزه انجام دادند.

 هم‌زمان، انفجارهای شدیدی شهر غزه را لرزانده و مناطق شرق دِیر البلح در مرکز نوار غزه هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفته‌اند.

اطراف مجتمع پزشکی الشفاء هم هدف چندین حمله موشکی قرار گرفت.

بر اساس گزارش منابع محلی فلسطین، رژیم صهیونیستی لحظاتی پس از شروع تجاوز به غزه بار دیگر غرب شهر غزه را هدف تجاوزات خود قرار داد.  

محله الزیتون در شرق نوار غزه نیز هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در حمله رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی سه طبقه در محله الصبره در جنوب نوار غزه چندین نفر شهید و زخمی شدند که بیشتر آنها را کودکان تشکیل می دهند.

نتانیاهو پیش از حمله به غزه، آمریکا را در جریان قرار داد

به گزارش رسانه‌های عبری‌زبان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مقامات آمریکایی را از پاسخ نظامی این رژیم در غزه مطلع کرده است.

شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو پیش از آغاز عملیات، جزئیات واکنش اسرائیل را با طرف آمریکایی در میان گذاشته است.

همچنین، به گفته رادیو و تلویزیون اسرائیل، دولت نتانیاهو پس از آنکه حماس آتش‌بس را نقض کرد، برنامه حمله خود به غزه را رسماً به ایالات متحده اطلاع داده است.

یک رسانه عبری: قصد بازگشت به جنگ را نداریم!

روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع مطلع اسرائیلی مدعی شد: ما به حماس حمله می‌کنیم، اما اوضاع به نقطه‌ای که منجر به بازگشت نبرد شود، نخواهد رسید.

مقام آمریکایی: اسرائیل ما را در جریان حمله به غزه قرار داد  

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل ما را از تصمیم خود برای انجام حملاتی در غزه مطلع کرده است.

معاون ترامپ: توافق آتش بس پایدار می‌ماند  

جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تجاوز مجدد صهیونیست‌ها به غزه به بهانه نقض آتش بس گفت: توافق آتش‌بس غزه با وجود تبادل آتش امروز پابرجا خواهد ماند.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد: رژیم صهیونیستی از زمان اجرای آتش‌بس تاکنون ۱۲۵ بار این توافق را نقض کرده است و بر اثر حملات اشغالگران در این مدت، ۹۴ شهروند فلسطینی شهید و ۳۴۴ نفر نیز مجروح شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل حمله غزه حماس آتش بس نقض آتش بس اسرای اسرائیلی اجساد اسرا خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین هشدار آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
حماس، مدیریت غزه را به این مرد واگذار کرد
حمایت آشکار ترامپ از نقض آتش‌بس توسط تل‌آویو
آمریکا: حمله اسرائیل به غزه نقض آتش‌بس نیست!
تل‌آویو به‌دنبال سناریوی تازه برای حمله
بهانه تازه تل‌آویو برای شکستن آتش‌بس
صدای انفجار بلندتر از هر زمان دیگر در غزه
طرح صلح خاورمیانه‌ای ترامپ با تردید همراه است
۵ اصل نتانیاهو برای پایان جنگ در غزه
القسام: تحویل جسد اسیر اسرائیلی را به تعویق انداخت
دستور نتانیاهو برای از سرگیری حملات شدید به نوار غزه
نتانیاهو: همه اسرا باید همزمان آزاد شوند!
شروط حماس برای آزادسازی همه اسرای صهیونیست
حمله هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
نتانیاهو: دیروز ۱۵۳ تُن بمب بر سر غزه ریختیم!
حمله هوایی شدید به ۲۰ نقطه در غزه /شهادت ۱۵ فلسطینی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۲ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۸ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005boU
tabnak.ir/005boU