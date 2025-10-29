در سالهای اخیر مکملهای منیزیم، مخصوصاً برای افرادی که مشکل خواب دارند، بسیار محبوب شدهاند.اما آیا واقعاً بیخطر است که بدون کمبود منیزیم، این مکمل را مصرف کنیم؟ این سؤال را دکتر سُهیب امتیاز پاسخ داده است. پاسخ او میتواند جلوی برخی عوارض ناخوشایند را بگیرد.
آیا مصرف منیزیم بدون کمبود میتواند مضر باشد؟
به گزارش تابناک؛ دکتر امتیاز میگوید:«اگر کمبود منیزیم ندارید، مصرف مکمل آن میتواند مضر باشد. شایعترین عارضه، اسهال است؛ بهویژه در انواعی مثل منیزیم اکسید که جذب ضعیفی دارند.»
در برخی پژوهشها دوزهای بالاتر از ۳۵۰ میلیگرم در روز برای بیشتر افراد بیخطر ارزیابی شدهاند، اما در بعضی موارد همین مقدار هم میتواند باعث عوارض قابلتوجهی شود.
یکی از خطرات مصرف زیاد، وضعیتی به نام هایپِرمنِزِمی (Hypermagnesemia) است؛ یعنی تجمع بیش از حد منیزیم در بدن.این حالت بیشتر در افراد مبتلا به بیماریهای کلیوی یا اختلال عملکرد کلیه دیده میشود.
در موارد خفیف معمولاً علامتی دیده نمیشود، اما در موارد متوسط تا شدید ممکن است علائمی مثل گیجی، خوابآلودگی یا ضعف بروز کند.
چطور بفهمیم کمبود منیزیم داریم؟
برخلاف بسیاری از مواد معدنی دیگر، ارزیابی وضعیت منیزیم در بدن کار سادهای نیست.آزمایش خون میتواند سطح منیزیم در سرم خون را نشان دهد،اما این مقدار لزوماً منعکسکنندهی ذخایر واقعی بدن نیست.
ممکن است سطح خون طبیعی باشد ولی ذخیرهی بافتی پایین باشد یا برعکس.بنابراین اگر فکر میکنید نیاز به مکمل دارید، بهتر است پس از مدتی دوباره آزمایش دهید تا مطمئن شوید سطح منیزیم بیش از حد بالا نرفته است.
انجام آزمایش دورهای بهترین راه برای حفظ تعادل منیزیم در بدن است.
چه زمانی باید مصرف منیزیم را قطع کرد؟
اگر هنگام مصرف منیزیم دچار علائم زیر شدید:
سرگیجه
خوابآلودگی یا گیجی ذهنی
حالت تهوع یا ضعف عمومی
احتمالاً سطح منیزیم بدن شما بیش از حد است و باید مصرف را فوراً قطع کنید.
دکتر امتیاز تأکید میکند که:«بزرگترین مشکل مصرف بیمورد منیزیم، آسیب احتمالی به کلیهها و تداخل دارویی با برخی داروهاست. بنابراین پیش از مصرف، حتماً با پزشک مشورت کنید.»
شایعترین عارضه چیست؟
به گفتهی دکتر امتیاز:«مهمترین و رایجترین عارضهی مصرف منیزیم در افرادی که کمبود ندارند، اسهال است. این معمولاً نخستین علامت هشداردهنده است.»
چطور منیزیم را از راه طبیعی دریافت کنیم؟
اگر رژیم غذایی نسبتاً متعادلی دارید، به احتمال زیاد از طریق غذا مقدار کافی منیزیم دریافت میکنید.
منابع طبیعی منیزیم شامل:
مغزها و دانهها (بادام، تخم کدو، کنجد)
سبزیهای برگسبز مثل اسفناج
غلات کامل و حبوبات
آووکادو و موز
در این صورت معمولاً نیازی به مصرف مکمل وجود ندارد مگر با نظر پزشک.
در آخر؛ اگر دچار کمبود منیزیم نیستید، مصرف خودسرانهی مکمل آن توصیه نمیشود.زیادهروی در مصرف میتواند باعث اسهال، تهوع، گیجی و در موارد نادر، اختلالات کلیوی شود.
بهترین کار این است که پیش از شروع هر مکملی:
وضعیت خود را با پزشک بررسی کنید،
سطح منیزیم را با آزمایش بسنجید،
و از منابع غذایی طبیعی بهره ببرید.