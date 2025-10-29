En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چه زمانی باید مصرف منیزیم را قطع کرد؟

در سال‌های اخیر مکمل‌های منیزیم، مخصوصاً برای افرادی که مشکل خواب دارند، بسیار محبوب شده‌اند.اما آیا واقعاً بی‌خطر است که بدون کمبود منیزیم، این مکمل را مصرف کنیم؟
کد خبر: ۱۳۳۶۹۹۶
| |
395 بازدید
چه زمانی باید مصرف منیزیم را قطع کرد؟

در سال‌های اخیر مکمل‌های منیزیم، مخصوصاً برای افرادی که مشکل خواب دارند، بسیار محبوب شده‌اند.اما آیا واقعاً بی‌خطر است که بدون کمبود منیزیم، این مکمل را مصرف کنیم؟ این سؤال را دکتر سُهیب امتیاز پاسخ داده است. پاسخ او می‌تواند جلوی برخی عوارض ناخوشایند را بگیرد.

آیا مصرف منیزیم بدون کمبود می‌تواند مضر باشد؟

به گزارش تابناک؛ دکتر امتیاز می‌گوید:«اگر کمبود منیزیم ندارید، مصرف مکمل آن می‌تواند مضر باشد. شایع‌ترین عارضه، اسهال است؛ به‌ویژه در انواعی مثل منیزیم اکسید که جذب ضعیفی دارند.»

در برخی پژوهش‌ها دوزهای بالاتر از ۳۵۰ میلی‌گرم در روز برای بیشتر افراد بی‌خطر ارزیابی شده‌اند، اما در بعضی موارد همین مقدار هم می‌تواند باعث عوارض قابل‌توجهی شود.

یکی از خطرات مصرف زیاد، وضعیتی به نام هایپِرمنِزِمی (Hypermagnesemia) است؛ یعنی تجمع بیش از حد منیزیم در بدن.این حالت بیشتر در افراد مبتلا به بیماری‌های کلیوی یا اختلال عملکرد کلیه دیده می‌شود.

در موارد خفیف معمولاً علامتی دیده نمی‌شود، اما در موارد متوسط تا شدید ممکن است علائمی مثل گیجی، خواب‌آلودگی یا ضعف بروز کند.

چطور بفهمیم کمبود منیزیم داریم؟

برخلاف بسیاری از مواد معدنی دیگر، ارزیابی وضعیت منیزیم در بدن کار ساده‌ای نیست.آزمایش خون می‌تواند سطح منیزیم در سرم خون را نشان دهد،اما این مقدار لزوماً منعکس‌کننده‌ی ذخایر واقعی بدن نیست.

ممکن است سطح خون طبیعی باشد ولی ذخیره‌ی بافتی پایین باشد یا برعکس.بنابراین اگر فکر می‌کنید نیاز به مکمل دارید، بهتر است پس از مدتی دوباره آزمایش دهید تا مطمئن شوید سطح منیزیم بیش از حد بالا نرفته است.

انجام آزمایش دوره‌ای بهترین راه برای حفظ تعادل منیزیم در بدن است.

چه زمانی باید مصرف منیزیم را قطع کرد؟

اگر هنگام مصرف منیزیم دچار علائم زیر شدید:

سرگیجه

خواب‌آلودگی یا گیجی ذهنی

حالت تهوع یا ضعف عمومی

احتمالاً سطح منیزیم بدن شما بیش از حد است و باید مصرف را فوراً قطع کنید.

دکتر امتیاز تأکید می‌کند که:«بزرگ‌ترین مشکل مصرف بی‌مورد منیزیم، آسیب احتمالی به کلیه‌ها و تداخل دارویی با برخی داروهاست. بنابراین پیش از مصرف، حتماً با پزشک مشورت کنید.»

شایع‌ترین عارضه چیست؟

به گفته‌ی دکتر امتیاز:«مهم‌ترین و رایج‌ترین عارضه‌ی مصرف منیزیم در افرادی که کمبود ندارند، اسهال است. این معمولاً نخستین علامت هشداردهنده است.»

چطور منیزیم را از راه طبیعی دریافت کنیم؟

اگر رژیم غذایی نسبتاً متعادلی دارید، به احتمال زیاد از طریق غذا مقدار کافی منیزیم دریافت می‌کنید.
منابع طبیعی منیزیم شامل:

مغزها و دانه‌ها (بادام، تخم کدو، کنجد)

سبزی‌های برگ‌سبز مثل اسفناج

غلات کامل و حبوبات

آووکادو و موز

در این صورت معمولاً نیازی به مصرف مکمل وجود ندارد مگر با نظر پزشک.

در آخر؛ اگر دچار کمبود منیزیم نیستید، مصرف خودسرانه‌ی مکمل آن توصیه نمی‌شود.زیاده‌روی در مصرف می‌تواند باعث اسهال، تهوع، گیجی و در موارد نادر، اختلالات کلیوی شود.

بهترین کار این است که پیش از شروع هر مکملی:

وضعیت خود را با پزشک بررسی کنید،

سطح منیزیم را با آزمایش بسنجید،

و از منابع غذایی طبیعی بهره ببرید.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سلامت منیزیوم ضرر فایده کمبود منیزیوم آزمایش خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زردچوبه را تنها مصرف نکنید
آیا نشانه های قلبی در زنان و مردان یکسان است؟!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
انجام تست HIV ریگان و محرمانه در سراسر کشور
دانه‌هایی که بمب منیزیم هستند+ جزییات
فاش شدن راز آلزایمر با یک آزمایش
ضرر ۵ میلیارد دلاری صنعت مسافرت هوایی چین
چکاپ‌های لازم بعد از ۵۰ سالگی
جگر مرغ مفید یا مضر؟
تعریف نقطه سر به سر چیست؟
ایرلاین‌ها هر دقیقه ۳۰۰ هزار دلار ضرر می‌کنند
با دانه‌های برنج اعصابتان را تقویت کنید
پروژه عربستان که همه را به وجد خواهد آورد
خودروسازان ۷۵۰۰ میلیارد تومان ضرر دادند
هزینه پرتاب نارنجک بر عهده تماشاگران پرسپولیسی ها!
ضرر ۴.۴ میلیارد دلاری بریتیش پترولیوم
طولانی‌ترین آزمایش جهان در مرحله نهایی
آزمایش و تشخیص میزان دارو در کار آزمایی بالینی
۵ فایده مصرف سرکه سیب هنگام صبح
ضرر یک‌میلیارد دلاری اسفندیار درآستانه ۵۰ سالگی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۵۹ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۵۶ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۵۴ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۵۰ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005boS
tabnak.ir/005boS