آرمان الهی به مدال نقره کشتی آزاد رسید

آرمان الهی آزادکار وزن ۵۱ کیلوگرم کشتی در مرحله فینال با شکست برابر حریف ازبکستانی خود به مدال نقره رسید.
آرمان الهی به مدال نقره کشتی آزاد رسید

به گزارش تابناک، در ششمین روز بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی منامه بحرین، امروز از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در نمایشگاه جهانی بحرین رقابت‌های کشتی آزاد در چهار وزن نخست برگزار شد.

آرمان الهی کشتی‌گیر وزن ۵۱ کیلوگرم کشورمان در مرحله فینال به مصاف اولوگبک رشیداف از ازبکستان رفت که با نتیجه ۴ بر ۴ به سود کشتی‌گیر ازبکستانی به پایان رسید و نماینده کشتی ایران صاحب مدال نقره شد.

 الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف نوراحمد ساریبایف از قرقیزستان رفت و پیروز میدان شد. وی همچنین در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست حریف تاجیکستانی شده بود.

