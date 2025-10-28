به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان در پیام خود به مسؤولان لبنانی تصریح کرده است: این سفر من آخرین حضورم در لبنان خواهد بود. به رؤسای سهگانه اطلاع خواهم داد که آنها آخرین فرصت را در اختیار دارند یا درس خود را میآموزند و تصمیم میگیرند وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل تحت نظارت آمریکا شوند تا جدول زمانی و سازوکار خلع سلاح حزبالله را مشخص کنند، یا لبنان برای مدت طولانی به سرنوشت خود رها خواهد شد و هیچ کس در آمریکا یا منطقه به آن توجه نخواهد کرد و هیچ کسی قادر به فشار بر اسرائیل برای جلوگیری از اجرای اقدامات مورد نظرش در خلع سلاح نخواهد بود.
الاخبار گزارش داد: این پیام، برخلاف برداشتهای احتمالی، نه یک فرضیه، بلکه یک هشدار واقعی است که منابع مطلع در بیروت دریافت کردهاند و نشاندهنده جزئیات تماسها و هماهنگیهای جاری با باراک است. او قرار است طی روزهای آتی با رؤسای سهگانه لبنان و فرمانده ارتش دیدار داشته باشد و این مأموریت او ممکن است در صورتی که لبنان از پذیرش این وساطت خودداری کند، آخرین فرصت برای میانجیگری آمریکا برای مدیریت توافق مستقیم با اسرائیل باشد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، آمریکاییها صراحتاً از یک سازوکار مشابه توافقهای میان سوریه و رژیم صهیونیستی صحبت میکنند و دیگر توجیهاتی که برخی مسئولان لبنانی برای دشواری اجرای تصمیم انحصار سلاح ارائه میدهند را نمیپذیرند. همچنین، منابع اعلام کردهاند که آمریکاییها به اطلاعات رژیم صهیونیستی درباره بازسازی توان نظامی حزبالله در لبنان دسترسی داشته و شواهدی مبنی بر قصد حزبالله برای انجام عملیات نظامی و امنیتی علیه اهداف اسرائیلی خارج از لبنان در اختیار دارند.
منابع رسمی همچنین از ارسال هشدارهای جدیدی از سوی کشورهای غربی به مسئولان لبنانی خبر دادهاند. «ژوزف عون» رئیسجمهور لبنان در پاسخ به درخواستهای مکرر برای اجرای تصمیم خلع سلاح مقاومت، اعلام کرده است که چنین اقدامی «غیرممکن» است و ارتش لبنان در موقعیتی نیست که بتواند این مأموریت را انجام دهد و هر تلاش برای خلع سلاح به زور، به وقوع جنگ داخلی منجر خواهد شد.
بر اساس گفته منابع مطلع، عون به میانجیهای خارجی توضیح داده است که تأکید حزبالله بر آمادگی برای دفاع از سلاح خود، نه پیام سیاسی، نه تاکتیک و نه مانور است و همه در لبنان میدانند که حزبالله در تصمیم خود جدی است و تصمیمگیری هر مسئول دولتی که منجر به درگیری داخلی شود، دشوار است.
همزمان، رسانههای عبری همچنان درباره احتمال تشدید تنش با لبنان گزارش منتشر کرده و مدعی آمادگی برای عملیات نظامی گسترده و آماده شدن ارتش اسرائیل برای «روزهای جنگی سخت» شدهاند. این اخبار موجب شکلگیری فضای نگرانی و تحرک دیپلماتیک فعال به سمت بیروت شده است که بهعنوان انعکاس نگرانی بینالمللی از وقوع تشدید تنش در منطقه تفسیر میشود.
هفته جاری با ورود «مورگان اورتگاس» نماینده آمریکا به بیروت آغاز شد. او از سرزمینهای اشغالی وارد لبنان شد و در این کشور حضور دارد تا در نشست کمیته «مکانیزم» در رأس الناقوره شرکت کند. همچنین اعلام شد که «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب به بیروت رسیده است و «حسن رشاد» رئیس اطلاعات مصر نیز در راه این شهر است و انتظار میرود نماینده عربستان سعودی نیز به زودی وارد بیروت شود.
توماس باراک قرار است ظرف یکی دو روز آینده به بیروت برسد و این سفر پیش از ورود «میشال عیسی» سفیر جدید آمریکا انجام میشود و او پیش از دهم نوامبر آغاز به کار خواهد کرد. اطلاعات موجود حاکی است که در صورت عدم موفقیت باراک در رسیدن به تفاهم برای آغاز مذاکرات موثر، پرونده لبنان به سفیر جدید منتقل خواهد شد که این موضوع نشاندهنده کاهش سطح توجه آمریکا به پرونده لبنان است.
تمرکز اصلی این سفرها بر تشویق دولت لبنان به تکمیل برنامه خلع سلاح حزبالله، گسترش حضور ارتش در جنوب و ورود به مذاکرات مستقیم با اسرائیل اعلام شده است. منابع لبنانی همچنین اعلام کردند که آمریکاییها موضع خود را به رئیسجمهور لبنان منتقل و تاکید کردهاند که رد توجیهات دولت لبنان مبنی بر اینکه خلع سلاح مقاومت موجب جنگ داخلی خواهد شد، مورد پذیرش نیست و اسرائیل در صورت لزوم، خود اقدام به خلع سلاح خواهد کرد و ضربه بزرگی به لبنان وارد خواهد کرد.
ورود مصر به پرونده لبنان نیز جالب توجه است، چراکه پیش از این مشارکت این کشور محدود به «کمیته پنججانبه» بود.
در همین راستا، «علاء موسی» سفیر مصر پس از دیدار با عون، اعلام کرد که مصر امیدوار است با بهرهگیری از روابط خود با طرفهای مختلف، به لبنان کمک کند تا از این مرحله حساس عبور کند، زیرا وضعیت کنونی لبنان نیازمند اقدامات پیشگیرانه و تلاش برای مهار بحران در کوتاهترین زمان ممکن است.
وی افزود: آتشبس در غزه به همه فرصت داده تا نفسی تازه کنند و انتظار میرود این آرامش نسبی در غزه، تأثیر مثبت خود را بر دیگر پروندههای منطقه، بهویژه پرونده لبنان، داشته باشد.