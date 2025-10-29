ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادغام بانک آینده در بانک ملی گفت: دولت صرفا تصمیم ادغام را گرفته، یعنی تنها گام اول برداشته شده، اما گام های بعدی و اثراتش را نیز باید در نظر بگیرد. در آینده، در حوزه اشتغال این کارکنان بحرانی ایجاد می شود.

رحیم زارع؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با راه اندازی صندوق های ارزی و صحبت های وزیر اقتصاد در این زمینه مبنی بر اینکه هدف از راه اندازی این صندوق ها مدیریت حرفه ای ریسک و ارائه مسیر قانونی سرمایه گذاری ارزی است، اظهار کرد: مجلس در برنامه هفتم در احکامی بر این موضوع تاکید داشته که سامانه ای در موضوع سرمایه های داخلی برای افرادی که به دنبال حفظ ارزش پول و سرمایه شان هستند، در نظر گرفته شود.

وی افزود: افرادی که در این صندوق ها سرمایه گذاری می کنند دلال یا سفته باز نیستند. این افراد با کسانی که به دنبال سوء استفاده و سفته بازی هستند تفاوت دارند.

زارع در ارتباط با راه اندازی صندوق های ارزی، گفت: آن چیزی که در ابتدا باید مجلس، دولت و وزیر اقتصاد در نظر بگیرد، بحث اعتماد مردم است. اگر اعتماد مردم جلب نشود، حتی اگر این صندوق ها هم راه اندازی شوند، مقبولیت نخواهند داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: افرادی که سرمایه خود را در این صندوق ها قرار می دهند، در واقع به کشور و نظام کمک می کنند. ما اکنون در حوزه نفت، گاز و انرژی سرمایه گذاری های کلانی نیاز داریم. هر چه مردم بیشتر ارزهایشان را به این صندوق ها بیاورند، در واقع این صندوق ها فعال تر می شوند و سود و منفعتش نیز برای خود مردم است.

وی ادامه داد: برای مثال، سرمایه گذاری در صندوق های ارزی منجر به جلوگیری از هدررفت انرژی خواهد شد. ما روزی دو الی سه میلیون بشکه نفت هدررفت داریم. اگر بتوانیم با سرمایه گذاری به موقع و صحیح، این موارد را ساماندهی و تجهیزاتمان را بروز کنبم در واقع حرکتی مطلوب و شایسته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ابتدا باید آن اعتماد عمومی را تقویت کرد. به مردم اطمینان بدهیم که هر کس در هر لحظه خواستار دسترسی و استفاده از سپرده اش شد تا بتواند از آن استفاده کند، محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد.

روزانه 8 هزار میلیارد به حجم نقدینگی اضافه می شود

زارع در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص ادغام بانک آینده در بانک ملی، اظهار کرد: ما موسساتی از این داست داریم که باعث افزایش نقدینگی در کشور هستند. کل نقدینگی 11 هزار هزار میلیارد تومان است و روزی 8 هزار میلیارد تومان هم به این حجم اضافه می شود.

وی با بیان اینکه در همان ابتدا باید مجوز تاسیس این موسسات اعتباری مانند بانک آینده صادر نمی شد، تاکید کرد: اکنون نگرانی که در موضوع ادغام بانک آینده وجود دارد در ارتباط با پرسنل و کارمندان و کارکنان این مجموعه است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با توجه به گستردگی شعب بانک آینده، این شعب دارای کارکنان زیادی هستند. بانک آینده حدود 280 الی 290 شعبه در سراسر کشور و حدود 4 هزار و 800 پرسنل در بانک ها و شرکت های تابعه و هولدینگ هایش مشغول به فعالیت هستند. این افراد با توجه به شغلشان برای زندگی خود برنامه ریزی کرده اند. برای آینده شغلی این افراد نگرانی هایی وجود دارد.

زارع گفت: در موضوع ادغام بانک آینده، دولت فقط تصمیم ادغام را گرفته است. یعنی تنها گام اول برداشته شده، اما گام های بعدی و اثراتش را نیز باید در نظر بگیرد. در آینده، در حوزه اشتغال این کارکنان بحرانی ایجاد می شود.

وی در پایان در ارتباط با بحث کالابرگ، گفت: یک و نیم میلیون نفر دیگر نیز از لیست یارانه بگیران حذف شده اند. ما به دولت مجوز اعطای کالابرگ را داده ایم