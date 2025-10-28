یوسی کوهن رئیس سابق سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در افتتاحیه یک موزه در نیویورک مدعی شد که در زمانی که رئیس این سرویس بوده نتانیاهو به وی گفته او جانشینش خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کوهن اضافه کرد: من پیش نتانیاهو رفتم و از او سؤال کردم که آیا حرف‌هایش جدی بود و او گفت بله. این اتفاق در سال ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ رخ داد. همسرم در آن زمان گفت که نه ما وارد این عرصه نمی‌شویم اما من معتقدم که همه چیز بعد از عملیات هفت اکتبر (طوفان الاقصی) به صورت ریشه‌ای تغییر کرد و ما به سران جدید نیاز داریم. بنابراین نمی‌توان این احتمال را بعید دانست.

وی به امضای توافق آتش بس با حماس اشاره کرد و گفت که این توافق بهای آزادی اسرای صهیونیست بود.

کوهن در خصوص قطر نیز گفت که تل آویو باید در خصوص قطع تمام روابط با این کشور بعد از بازگشت اسرای صهیونیست تصمیم بگیرد چرا که روابط واقعی با قطر ندارد.