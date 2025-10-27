یک نماینده: چرا تولید کنیم وقتی سود دلار بیشتر است!

به گزارش تابناک، حسن قشقاوی در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران با انتقاد از سهم اندک تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: با آن فتوا و فقه حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله و آن بینشی که شهید بهشتی داشتند امروز اقتصاد تعاونی باید به ۶۰ درصد اقتصاد مملکت تبدیل می‌شد.ما باید تعاونی ها را در سیستم توزیع بازار مشارکت بدهیم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم و با وجود چنین ظرفیتی باید در مقابل سهم ۵ درصدی تعاون پاسخگو باشیم.

وی درآمد سالانه تعاونی‌ها در دنیا را ۶۰۰ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: در برابر این آمار، تعاونی‌های ما در ایران چقدر درآمد سالانه دارند؟ متاسفانه مفهوم تعاونی در غرب با مفهوم تعاونی در کشور ما اختلاف بسیار دارد در حالی که تعاونی یعنی کار جمعی و تولیدگری و تعاونی ها وقتی موفق می شوند و به پیشرفت می رسند که با هم متشکل شوند.

این نماینده مجلس ادامه داد: آقای زهران ممدانی مسلمان شیعه و سیاستمدار آمریکایی است که آخرین آمار محبوبیتش ۴۷ درصد بوده است.وی کاندیدای شهرداری نیویورک شده واحتمالا رأی می آورد، آن هم در جایی که از همه بیشتر صهیونیست دارد چون قول داده تعاونی‌های مصرف را در نیویورک احیا کند.

این دیپلمات و سیاستمدار باسابقه کشور در ادامه به ارزیابی علت عدم استقبال از فعالیت تولیدی در کشور پرداخت و اظهار کرد: اگر مالکیت تزلزل داشته باشد ناامنی در سرمایه گذاری ایجاد می شود.افراد سوال می‌کنند برای چه باید تولید کنیم وقتی که دلار بخریم سودش بیشتر است.چرا باید چک برگشتی داشته باشیم و مالیات بدهیم بدون هیچ حساب و کتابی و هفته‌ای سه روز برق برود. وقتی این شرایط باشد و مالکیت متزلزلی داشته باشیم طبیعی است که عده ای خرید زمین و ملک و دلار را بر کار تولیدی ترجیح می دهند.

وی ادامه داد: چرا ارز ترجیحی بگیریم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که به نهاده‌های دامی و کشاورزی هم نمی رسد. وقتی ارز ترجیحی می‌گیریم و ارز آزاد نمی‌گیریم، اصلا برای چه باید تولید کنیم. وقتی ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی بالا برود واردات و تولید افزایش می یابد ولی وقتی پایین برود، واردات افزایش پیدا می کند.

قشقاوی با اشاره به تراکم و تضاد قوانین در کشور گفت: راه رشد مملکت در این است که مجلس یکسال قانونگذاری نکند. مجلس ما مجلسی قوی است، ولی توصیه ما این است که شش ماه تا یکسال هیچ قانون و لایحه‌ای را وضع نکند از بس که قانون متضاد و متراکم زیاد داریم.

وی در پایان با بیان اینکه بهتر از سند جامع بخش تعاون چه چیزی برای اجرا داریم، گفت: بخش تعاونی تا رسیدن به پیشرفت فاصله زیادی دارد و برای آنکه موفق شود نباید سهمش در حد ۵ درصد بماند.