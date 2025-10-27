En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک نماینده: چرا تولید کنیم وقتی سود دلار بیشتر است!

یک نماینده مجلس با انتقاد از شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: وقتی سود حاصل از نگهداری یا خرید و فروش دلار بیش از سود تولید باشد، انگیزه‌ای برای فعالیت مولد باقی نمی‌ماند.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۰۸
| |
256 بازدید
یک نماینده: چرا تولید کنیم وقتی سود دلار بیشتر است!

به گزارش تابناک، حسن قشقاوی در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران با انتقاد از سهم اندک تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: با آن فتوا و فقه حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله و آن بینشی که شهید بهشتی داشتند امروز اقتصاد تعاونی باید به ۶۰ درصد اقتصاد مملکت تبدیل می‌شد.ما باید تعاونی ها را در سیستم توزیع بازار مشارکت بدهیم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم و با وجود چنین ظرفیتی باید در مقابل سهم ۵ درصدی تعاون پاسخگو باشیم.

وی درآمد سالانه تعاونی‌ها در دنیا را ۶۰۰ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: در برابر این آمار، تعاونی‌های ما در ایران چقدر درآمد سالانه دارند؟ متاسفانه مفهوم تعاونی در غرب با مفهوم تعاونی در کشور ما اختلاف بسیار دارد در حالی که تعاونی یعنی کار جمعی و تولیدگری و تعاونی ها وقتی موفق می شوند و به پیشرفت می رسند که با هم متشکل  شوند.

این نماینده مجلس ادامه داد: آقای زهران ممدانی مسلمان شیعه و سیاستمدار آمریکایی است که آخرین آمار محبوبیتش ۴۷ درصد بوده است.وی کاندیدای شهرداری نیویورک شده واحتمالا رأی می آورد، آن هم در جایی که از همه بیشتر صهیونیست دارد چون قول داده تعاونی‌های مصرف را در نیویورک احیا کند.

این دیپلمات و سیاستمدار باسابقه کشور در ادامه به ارزیابی علت عدم استقبال از فعالیت تولیدی در کشور پرداخت و اظهار کرد: اگر مالکیت تزلزل داشته باشد ناامنی در سرمایه گذاری ایجاد می شود.افراد سوال می‌کنند برای چه باید تولید کنیم وقتی که دلار بخریم سودش بیشتر است.چرا باید چک برگشتی داشته باشیم و مالیات بدهیم بدون هیچ حساب و کتابی و هفته‌ای سه روز برق برود. وقتی این شرایط باشد و مالکیت متزلزلی داشته باشیم طبیعی است که عده ای خرید زمین و ملک و دلار را بر کار تولیدی ترجیح می دهند.

وی ادامه داد: چرا ارز ترجیحی بگیریم  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که به نهاده‌های دامی و کشاورزی هم نمی رسد. وقتی ارز ترجیحی می‌گیریم و ارز آزاد نمی‌گیریم، اصلا برای چه باید تولید کنیم. وقتی ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی بالا برود واردات و تولید افزایش می یابد ولی وقتی پایین برود، واردات افزایش پیدا می کند.

قشقاوی با اشاره به تراکم و تضاد قوانین در کشور گفت: راه رشد مملکت در این است که مجلس یکسال قانونگذاری نکند. مجلس ما مجلسی قوی است، ولی توصیه ما این است که شش ماه تا یکسال هیچ قانون و لایحه‌ای را وضع نکند از بس که قانون متضاد و متراکم زیاد داریم.

وی در پایان با بیان اینکه بهتر از سند جامع بخش تعاون چه چیزی برای اجرا داریم، گفت: بخش تعاونی تا رسیدن به پیشرفت فاصله زیادی دارد و برای آنکه موفق شود نباید سهمش در حد ۵ درصد بماند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قشقاوی نماینده مجلس تعاونی‌ها سود تولید تولیدکنندگان دلار قیمت دلار اقتصاد ایران دلالی خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دلخوشی به حذف صفرها، بی‌مورد است
راغفر: دولت برنامه عملی برای مقابله با بحران‌های فعلی ندارد
اسنپ بک چقدر بر اقتصاد ایران اثر دارد؟
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها ۵ آبان ۱۴۰۴
طرح جنجالی بانک مرکزی برای دلار گردشگران
اختلاف بانک مرکزی با برخی بانک‌ها گریبانگیر تولیدکنندگان شد
بازار طلا و دلار منتظر فرمان جدید واشنگتن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
توصیه تماشای یک‌مستند به دختران جوان و عبرت از سرنوشت آنا نیکول!
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
نیاز غزه به نیروی حافظ صلح بین‌المللی/ آمریکا می‌خواهد آتش بس غزه حفظ شود
رقص دو نفره مهران غفوریان و محمود شهریاری با آهنگ حمیرا
انصراف نوید محمدزاده از همکاری با امیر جعفری و بهرام رادان
قاتل مادر و پسر دو روز قبل از قصاص بخشیده شد
پیغام پژمان جمشیدی به ژاله صامتی: میمیرم برات!
واکنش یک استقلالی به اخراج هاشمیان
لحظات تیک‌آف قدرتمند بوئینگ 747 ایران از مهرآباد
یک نماینده: چرا تولید کنیم وقتی سود دلار بیشتر است!
حاکمیت از ترس لطمه به ماهیت سیاسی‌اش، جلوی تصمیم اشتباه را نمی‌گیرد!
دانش‌آموزان ایرانی سواد خواندن ندارند
صحبت‌های جنجالی حسین فرح‌بخش علیه جنبش می تو
پشیمانی مهناز افشار از رفتن از ایران و امیدواری به بازگشت
انتصاب سرکنسول جدید جمهوری آذربایجان در تبریز
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۸ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۷ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۵ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005blQ
tabnak.ir/005blQ