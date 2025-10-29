En
تابناک گزارش می‌دهد؛

خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم

باوجود ورود و رسیدگی دیوان محاسبات اما شرکت‌های حمل و نقل همچنان با تغییر نام تخلف از «خدمات» به «بارگیری»، میلیاردها تومان پول غیرقانونی به جیب می‌زنند که این پافشاری بر دور زدن قانون نشان می‌دهد سیستم‌های نظارتی و سامانه‌های الکترونیکی صدور بارنامه، سوراخ‌هایی بزرگ برای فرار متخلفان دارند.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۸۳
| |
1608 بازدید
|
۷

فساد میلیونی در قلب بارنامه ها /

 در سایه ضعف نظارت نهادهای نظارتی، شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای، قانون را به یک برگه پاره تبدیل کرده‌اند و با خلق عناوینی ساختگی مانند «هزینه خدمات» و «هزینه بارگیری»، مبالغ مختلفی حتی تا ۳۰ میلیون تومان را از صاحبان کالا می‌گیرند تا تورم را مستقیماً به سفره مردم تحمیل کنند ؛ حال پرسش این است که کدام دست پنهان، امکان صدور بارنامه با این ارقام غیرقانونی فراهم کرده است؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در کانون ترانزیت کشور، شرکت‌های حمل و نقل با گستاخی تمام، کالاهای اساسی (برنج، گندم و روغن) را گروگان گرفته‌اند و به جای نرخ مصوب، آنها با ترفند «هزینه خدمات» و بعد «هزینه بارگیری»،پول اضافه می‌گیرند که این تخلف، دیگر یک تخلف ساده نیست؛  بلکه خیانت آشکار به اقتصاد ملی است که مستقیماً عامل تورم و گرانی است.

بر اساس بند ۱۳ مصوبه شماره ۱۵۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴، کلیه خدمات بخش حمل و نقل و مرجع پرداخت آن به طور کامل مشخص و تعیین شده است و شرکت‌ها برای «اخذ هرگونه وجه دیگر تحت عناوینی مانند خدمات فاقد وجاهت قانونی هستند؛ بنابراین شرکت‌های حمل و نقل صرفاً مجاز به دریافت وجوهی هستند که در چارچوب قانون و مصوبات ابلاغی مجاز شمرده شده‌اند.

فساد میلیونی در قلب بارنامه ها /

یک منابع آگاه به تابناک اعلام کرد: بارنامه‌هایی که صادرمی شود به واسطه بندر شهید راجایی که تا ۸۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و کالا‌های اساسی را مانند برنج، گندم و روغن وارد می‌شود توسط شرکت‌های حمل و نقل در بارنامه‌های خود با اضافه کردن خودسرانه و غیرقانونی یک گزینه جدید به نام «هزینه خدمات» پول بیشتری از صاحبان کالا دریافت می‌کنند. ( دربارنامه فوق، هزینه خدمات درج شده است)

این مقام مسئول افزود: حتی با ورود نهاد‌های نظارتی و رسیدگی به این تخلفات، اما شرکت‌های حمل و نقل همچنان دست از تخلف برنداشته و این بار با عنوان دیگری به اسم «هزینه بارگیری» پول بیشتری از مشتریان می‌گیرند که این مبالغ از ۴۰۰ هزارتومان گرفته تا ۲۰ میلیون و حتی ۳۰ میلیون هم می‌رسد. ( در بارنامه زیر هزینه خدمات به هزینه بارگیری تغییر نام پیدا کرده است)

فساد میلیونی در قلب بارنامه ها /

به نظر می‌رسد که گرفتن مبالغ غیرقانونی در بخش «خدمات» در اطلاعات مالی بارنامه، نشان‌دهنده تلاشی برای قانونی جلوه دادن دریافتی غیرمجاز و دور زدن مقررات بوده است این درحالی است که افزایش هزینه تمام‌شده حمل و نقل برای صاحبان کالا منجر به تورم و افزایش قیمت کالا‌ها برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد. 

فساد میلیونی در قلب بارنامه ها /

خانم وزیر خبر دارید در سازمان های تابعه تان چه می گذرد؟

انتظار می‌رود سامانه‌های الکترونیکی صدور بارنامه ها، به گونه‌ای ارتقا پیدا کند که امکان دریافت و ثبت هرگونه وجه مازاد یا غیرمجاز را محدود کند و صرفاً وجوه مصوب در آن درج شود؛ بنابراین سازمان‌های نظارتی باید به‌طور مستمر و سرزده، بارنامه‌های صادره در سنوات مختلف را از نظر مطابقت بخش مالی با نرخ‌های مصوب مورد حسابرسی و بازرسی قرار دهند و در صورت محرز شدن تخلف، سازمان تعزیرات حکومتی ، اداره کل حمل و نقل جاده‌ای و درنهایت قوه قضائیه جرایم سنگین و بازدارنده‌ای اعمال کنند.

اما بیش از همه دراین تخلف ، عملکرد وزارت راه و شهرسازی است که زیرسوال رفته است چراکه این وزارتخانه از طریق سازمان‌های تابعه خود، مسئولیت مستقیم سامانه‌های الکترونیکی صدور بارنامه را بر عهده دارد بنابراین « باگ های بزرگ» در سامانه‌ها علاوه بر آنکه نشان‌دهنده ضعف مهندسی و نظارت نرم‌افزاری در این سامانه‌ها است بلکه زمینه برای فرار متخلفان فراهم کرده است و حتی جالب تر آنکه با وجود ورود نهاد‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و محرز شدن تخلف، اما همچنان این شرکت‌ها به راحتی با تغییر نام تخلف، به کار خود ادامه می دهند.

​البته مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل، اجرای دقیق مصوبات نرخ‌گذاری و برخورد با تخلفات، بر عهده متولی حمل و نقل جاده‌ای کشور است که این امر نتیجه مستقیم «ضعف نظارت نهاد‌های نظارتی تحت امر وزارت راه و شهرسازی» است.

تخلف شرکت های حمل و نقل شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی بارنامه غیرقانونی دیوان محاسبات هرمزگان
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
17
پاسخ
خانم وزیر رانتی و سهمیه ای خبر دارید در سازمان های تابعه تان چه می گذرد؟
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
بله همه چی خوب مرتب همه شاد و خندان هستند چیز خاصی اتفاق نیافتاده فقط کارمند بارنامه نویس توجیه نیست زیادی فاکتور میکنه
عاشق وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
2
پاسخ
مگر در زمان جنگ رانندگان ماشین سنگین و اتوبوس رو مجبور نمی کردن که به رزمندگان خدمات بده ، خوب الان هم که دائم میگن وضعیت جنگی هست ! دولت و ارگان های قدرتمند ورود کنند و رانندگان رو تشویق کنند بارها رو خارج از تسلط شرکت های حمل و نقل جابجا کنند و کلکل این شرکت ها رو به خودشون بزنند با گرفتن مالیات و جریمه و هزینه های دیگه دستمزد رانندگان پرداخت شود . بابا دولت ، شما که خوب بلدین چطور پول بگیرید !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
3
پاسخ
شمشیر عدالت بر سر ملت لازم ، اول هم شروع از خود وزیران
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
1
پاسخ
باید سیستم باریابی اینترنتی بشه مثل اسنپ و شرکت های باربری که فقط بارنامه صادر میکنن و پول بدون زحمت به جیب میزنن حذف بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
1
پاسخ
همه این نابسامانی‌ها توسط بنگاه های باربری را تقصیر صادر کنندگان اجازه تاسیس بنگاه باربری می دانم که به عده ای مجوز می دهند و به دیگران نه ،خوب ضد مردم ها ،بیایید به هر کس تقاضا کرد اگر سابقه دار نبود و جای مناسب داشت مجوز بدهید تا بنگاه های فعلی دست از ترکتازی بردارند و تعرفه ها را درسایت قابل دسترس بگذارید تا همه بدانند چقدر باید بپردازند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
2
پاسخ
باید تمامی وزرا و مدیرانی که در زمان انها این تخلفات صورت گرفته به دادگاه احضار شوند یا همه یا هیجکس اگر نشود پس کارشون قانونی است اگر غیر قانونی است مسئولین تمامی مراکز و سازمانهای بازرسی و تعزیراتی هم باید به اشد مجازات برسند چون ترک فعل کردند
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
