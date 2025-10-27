En
استوری که با واکنش‎های زیاد فوتبالی‎ها مواجه شد!

محمد بنا، سرمربی محبوب و موفق کشتی کشورمان، چند روز قبل با یک استوری حسابی از وحید هاشمیان حمایت کرد؛ استوری که با واکنش‎های زیادی بین کاربران و فوتبالی‎ها مواجه شد.
استوری که با واکنش‎های زیاد فوتبالی‎ها مواجه شد!
اما او اخیراً هم در گفت‎وگویی گفته: «بحث اصلی من این است که نباید نخبگان و متخصصان فوتبال خود را از دست بدهیم. پرسپولیس پنج  شش سال قهرمان شده، حالا یک سال دو سال به وحید هاشمیان فرصت داده می‌شد، چه می‌شد؟  آن‌ها که در آسیا هم نیستند  قشنگ می‌شد به او وقت داد. حالا چهارتا مسابقه را هم نبرد. او آدم بادانشی بود معلوم بود که هست... او کار خود را در زمین بلد است، اما در کشور ما بیشتر باید کارهای بیرون از زمین، یعنی زد و بندها را بلد باشی تا کار در زمین».
 
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ اما باید از آقای خاص کشتی یعنی محمد بنا پرسید: «واقعاً به چه دلایلی؟» به چه دلیلی معتقد است یک فصل قهرمان نشدن و چند بازی باختن موضوع مهمی نیست؟ مگر او از طرف هواداران پرسپولیس نمایندگی دارد؟ او چرا معتقد است هاشمیان یکی از نخبگان فوتبال ماست؟ فقط چون در زمان بازی لژیونر بوده و در آلمان دوره مربیگری دیده است؟ چرا هاشمیان در همان آلمان بعد از کار با تیم‎های پایه نتوانست گام به گام پیش برود؟ چرا در کشورمان از لیگ‎های پایین شروع نکرد و چرا باید هزینه باتجربه شدن هاشمیان را هواداران میلیونی تیمی مثل پرسپولیس بدهند؟ اصلاً مگر مربیانی مثل فرکی، ویسی، برانکو، مجیدی، اوسمار و اسکوچیچ و... همه اهل زد و بند بودند؟
 
فهرست مربیان تیم‎های قهرمان چند سال اخیر را که مرور می‎کنیم، بیشترشان مربیان بی‎حاشیه، با تمرکز بالا و پرتلاش بودند. حرف این نیست که هاشمیان سرمایه فوتبال این کشور نیست؛ او مردی آرام و محترم است اما مسیر موفقیت را درست انتخاب نکرد و قربانی تصمیم اشتباه خودش و درویش شد. از طرفی ای کاش بنا که دور از دنیای فوتبال و هواداری است، لااقل اظهارنظر در این عرصه را به کارشناسان فوتبال بسپارد. 
 
 
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
5
پاسخ
یکی هم که حرف حساب می زنه شما ازش ایراد بگیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
0
پاسخ
بزار بیاد بعد ها تراکتور و دامنه برد های ما بیشتر میشه خ
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
2
پاسخ
حرفش حق بوده
مگه برانکو سال اول اومد اولش تا قعر جدول نرفتیم
بعدش با تفاضل گل استقلال خوزستان قهرمان شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
3
پاسخ
حرفهای کاملا درستی زده شده ولی متاسفانه کسی که این خبر رو نوشته احتمالا خودش جز همان دسته ای هست که جناب بنا گفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
2
پاسخ
راست گفته واقعا . دمت گرم
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
0
پاسخ
حرفهای آقای بنا کاملا درست است. اگر یک سرمربی خارجی جای هاشمیان بود آیا دست کم تا نیم فصل به او فرصت داده نمی شد؟ چرا نباید به یک هموطن خودمان فرصت داده شود ؟شاید با این فرصت او خودش را پیدا می کرد و تبدیل به یک سرمایه بزرگ مربیگری برای فوتبال کشورمان می شد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
0
پاسخ
آقای بنا اشکال از وحید هاشمیان نبود از داوران بود که آمادگی لازم را نداشتند!!!
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
0
پاسخ
محمد بنا یه مدیر ورزشی با کارنامه و آگاه است.
حرفش کاملا فنی و حرفه ای ست.
میخوای از تیمت دفاع کنی بکن. ولی نه با پرداختن به یه بزرگترت
