محمد بنا، سرمربی محبوب و موفق کشتی کشورمان، چند روز قبل با یک استوری حسابی از وحید هاشمیان حمایت کرد؛ استوری که با واکنش‎های زیادی بین کاربران و فوتبالی‎ها مواجه شد.

اما او اخیراً هم در گفت‎وگویی گفته: «بحث اصلی من این است که نباید نخبگان و متخصصان فوتبال خود را از دست بدهیم. پرسپولیس پنج شش سال قهرمان شده، حالا یک سال دو سال به وحید هاشمیان فرصت داده می‌شد، چه می‌شد؟ آن‌ها که در آسیا هم نیستند قشنگ می‌شد به او وقت داد. حالا چهارتا مسابقه را هم نبرد. او آدم بادانشی بود معلوم بود که هست... او کار خود را در زمین بلد است، اما در کشور ما بیشتر باید کارهای بیرون از زمین، یعنی زد و بندها را بلد باشی تا کار در زمین».

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ اما باید از آقای خاص کشتی یعنی محمد بنا پرسید: «واقعاً به چه دلایلی؟» به چه دلیلی معتقد است یک فصل قهرمان نشدن و چند بازی باختن موضوع مهمی نیست؟ مگر او از طرف هواداران پرسپولیس نمایندگی دارد؟ او چرا معتقد است هاشمیان یکی از نخبگان فوتبال ماست؟ فقط چون در زمان بازی لژیونر بوده و در آلمان دوره مربیگری دیده است؟ چرا هاشمیان در همان آلمان بعد از کار با تیم‎های پایه نتوانست گام به گام پیش برود؟ چرا در کشورمان از لیگ‎های پایین شروع نکرد و چرا باید هزینه باتجربه شدن هاشمیان را هواداران میلیونی تیمی مثل پرسپولیس بدهند؟ اصلاً مگر مربیانی مثل فرکی، ویسی، برانکو، مجیدی، اوسمار و اسکوچیچ و... همه اهل زد و بند بودند؟

فهرست مربیان تیم‎های قهرمان چند سال اخیر را که مرور می‎کنیم، بیشترشان مربیان بی‎حاشیه، با تمرکز بالا و پرتلاش بودند. حرف این نیست که هاشمیان سرمایه فوتبال این کشور نیست؛ او مردی آرام و محترم است اما مسیر موفقیت را درست انتخاب نکرد و قربانی تصمیم اشتباه خودش و درویش شد. از طرفی ای کاش بنا که دور از دنیای فوتبال و هواداری است، لااقل اظهارنظر در این عرصه را به کارشناسان فوتبال بسپارد.