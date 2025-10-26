En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد تند فلاحت پیشه از عملکرد مجلس دوازدهم

فلاحت‌پیشه: مجلس زیر زخم توپ روسی؛ نمایش امروز استیصال قاجاری است!
کد خبر: ۱۳۳۶۶۰۵
| |
218 بازدید

انتقاد تند فلاحت پیشه از عملکرد مجلس دوازدهم

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس در نقد عملکرد مجلس دوازدهم نوشت: مجلس زیر زخم توپ روسی؛ نمایش امروز استیصال قاجاری است!

اشتراک گذاری
برچسب ها
فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس مجلس دوازدهم روسیه برجام اسنپ بک خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شکایت نهاد ریاست جمهوری از کامران غضنفری
انتقاد از سخنان اخیر ظریف
انتقاد قالیباف از مواضع اخیر روحانی و ظریف
دفاع کیهان از روسیه و لاوروف با حمله به ظریف
چرا روسیه و چین، هم‌پیمان ایران را می‌کوبید؟
اعلمی: ظریف برای تطهیر خود، روسیه را متهم می‌کند
ظریف: لاوروف درباره اسنپ‌بک خلاف می‌گوید
روس‌ها به موشک‌های ایران احتیاج دارند
قالیباف درباره حمله روحانی و ظریف به روسیه چه گفت؟
به پشتوانه روسیه دست رد به همه واکسن‌های دنیا زدیم
گلیم منافع ملی ایران را از تحولات روسیه خارج کنید
باهنر: مجلس یازدهم از رهبر انقلاب ۵ اخطار علنی گرفت
فلاحت پیشه: حلال نمی‌کنم!
فلاحت پیشه: روس‌ها از مذاکره ایران و آمریکا ناراحتند
از هزینه شدن جایگاه رهبری در امور حزبی ممانعت شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۷۱ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bi9
tabnak.ir/005bi9