شرط ترامپ برای دیدار با پوتین

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه شنبه در هواپیمای ریاستجمهوری ایالات متحده در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه روسیه چه کاری باید انجام دهد تا او بتواند ملاقات خود با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه را به زمان دیگری موکول کند، گفت: «ما باید بدانیم که قرار است به توافق برسیم. من وقتم را تلف نمیکنم.»
بنا بر این گزارش، رئیسجمهور آمریکا ضمن ابراز «ناامیدی» نسبت به همتای روسی خود افزود: «تا زمانی که مطمئن نشوم میتوان در مورد اوکراین به توافقی دست یافت، با پوتین دیدار نخواهم کرد.»
با این حال، وی افزود: «رابطه من با پوتین خوب است و امیدوارم در مذاکرات صلح اوکراین پیشرفتی حاصل شود.»
ترامپ پیش از این مصاحبه در هواپیمای خود که در مسیر عزیمت به مالزی، در دوحه جهت سوختگیری فرود آمد، در هواپیمای «ایر فورس وان» با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر دیدار کرد و مدعی شد: «ما اکنون خاورمیانهای امن داریم و میخواهیم که این وضعیت همچنان حفظ شود.»
دونالد ترامپ در ادامه گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت غزه گفت: «نیروی تثبیتکننده اوضاع در غزه به زودی آماده خواهد شد و صلح در غزه باید دائمی باشد.»
او با بیان اینکه قطر در صورت نیاز نیروهای حافظ صلح به غزه اعزام خواهد کرد، افزود: «من معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند. من معتقدم آتشبس در غزه پابرجا خواهد ماند و امیدوارم طرفین به آنچه توافق کردهاند، پایبند باشند. ما در حال دستیابی به صلح واقعی در خاورمیانه هستیم؛ چیزی که در ۳۰۰۰ سال گذشته اتفاق نیفتاده است. بدین ترتیب، آنچه در غزه به دست آوردیم، یک موفقیت بزرگ است.»
رئیسجمهور آمریکا در رابطه با دیدار آتی خود در مالزی با «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین بیان کرد: «در مورد خرید نفت روسیه با رئیسجمهور چین صحبت خواهم کرد.»
وی افزود: «فکر میکنم چین میخواهد معاملهای انجام دهد و من با آنها در مورد فنتانیل گفتوگو و رایزنی خواهم کرد. من معتقدم که شانس زیادی برای دستیابی به توافق جامع بین آمریکا و چین وجود دارد.»