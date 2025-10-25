عراقچی: روابط ایران و آمریکا قابل مدیریت است

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی اینترنتی گفت: «هیچ تجربه مثبتی با آمریکا نداشته‌ایم. به‌رغم آنکه هر بار صادقانه پیش آمدیم و راهی گشودیم. ما اعتماد نداریم و نخواهیم داشت. اما حتی بدون اعتماد نیز می‌توان با احتیاط تعامل کرد. ما این کار را کردیم، اما پاسخ مثبت نگرفتیم. این خوی آمریکایی‌هاست. اکنون نقطه‌ای است که هیچ زمینه مثبتی برای تعامل دیده نمی‌شود.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزیر خارجه ایران با بیان اینکه «بمب اتمی ایران، توانایی نه گفتن جلوی قدرت‌هاست و این اتفاق از زمان پیروزی انقلاب به وقوع پیوسته است»، گفت: مشکل ایران و آمریکا خوی سلطه‌طلبی طرف مقابل است، اما می‌توانیم روابط را مدیریت کنیم.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی اینترنتی انسجام ملی ایرانیان داخل و خارج کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را «نقطه عطف تاریخی» خواند و تأکید کرد این سرمایه باید حفظ شود.

عراقچی درباره حفظ انسجام ملی ایرانیان خارج از کشور در حمایت از ایران اظهار کرد: «پدیده بسیار مبارکی که اتفاق افتاد، انسجام ملی در داخل و خارج از کشور بود.»

وی با اشاره به تجمعات چند هزار نفره در خارج کشور اشاره کرد و گفت: «این بخشی ناشی از عرق ایرانی و ایرانی‌گری است و تعصبی که ایرانیان همواره به کشور و خاک خود داشته‌اند. در فرهنگ ما، هرچند اختلاف‌نظر‌های بسیار گسترده‌ای داشته باشیم، هنگامی که پای ایران، خاک و وطن در میان باشد، همه یکدست می‌شویم.»

وی مظلومیت ایران را عامل کلیدی دانست و افزود: «همه مردم داخل و خارج کشور مظلومیت ایران و ایرانی را احساس کردند؛ رژیم صهیونیستی هیچ دلیلی برای این تهاجم نداشت، هیچ خلافی مرتکب نشده بودیم که کوچک‌ترین توجیهی برای آن ایجاد کند. برنامه هسته‌ای ما کاملاً صلح‌آمیز و حق ماست؛ ما دقیقاً حق خود را اجرا کرده بودیم و هیچ انحرافی به سوی تولید سلاح نداشته‌ایم و گزارش هم نشده است. سؤالاتی مربوط به ۲۰ یا ۳۰ سال پیش مطرح بود که همه آنها پاسخ داده شد و رفع گردید. مردم این مظلومیت و حقانیت را احساس کردند.»

مردم احساس کردند دولت و حاکمیت معقول و منطقی رفتار می‌کند

وی به مذاکرات ایران و آمریکا در آن مقطع اشاره کرد و گفت: «ما مشغول مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود بودیم تا اعتمادسازی کنیم و اطمینان دهیم هیچ انحرافی در آن وجود ندارد. پنج دور مذاکره کرده بودیم؛ دور ششم برای ۱۵ ژوئن برنامه‌ریزی شده بود که ناگهان دو شب پیش از آن این تهاجم صورت گرفت.»

عراقچی در این خصوص نتیجه گرفت: «مردم احساس کردند دولت و حاکمیت معقول و منطقی رفتار می‌کند، اهل گفت‌و‌گو و تعامل است و هیچ توجیهی برای این اقدام وجود نداشت. بنابراین، احساس ایران و ایرانی‌گری و عرق به وطن و خاک در جای خود و این که مردم دیدند حاکمیت مسیر درستی پیموده و برای دیپلماسی و راه‌حل‌های صلح‌آمیز تلاش کرده است، حمایت را بیش‌تر کرد.»

وی جنگ را الگوساز خواند و گفت: «ما در این ۱۲ روز مقاومتی را شاهد بودیم که به نظرم به نقطه عطف تاریخی تبدیل شد. اصل مهم برای ما این بود که این جنگ نباید الگویی برای رفتار با ایران شود؛ باید همه جهان دریابد ایرانیان در برابر زور فشار و جنگ سکوت نمی‌کنند، بلکه مقاومت می‌کنند.»

وزیر خارجه ایران همچنین گفت: «اگر این مقاومت صورت نگرفته بود، این الگو تبدیل به رویه‌ای می‌شد که هرگاه چیزی از ایران بخواهند، تهدید و حمله کنند. ایرانیان در این ۱۲ روز ثابت کردند از حقوق خود کوتاه نمی‌آیند، از جنگ فرار نمی‌کنند، از جنگ نمی‌ترسند، ایستادگی و مقاومت می‌کنند.»

باید سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم

او در ادامه افزود: «این سرمایه‌ای برای کشور است و همه اذعان دارند باید آن را حفظ کرد، قدر مردم را دانست و انتظارات آنها را برآورده ساخت. این همان مردمی هستند که پای کار ایستاده‌اند.»

عراقچی تأکید کرد: «این تفکر اکنون وجود دارد. البته برخی دوباره به حرف‌های پیشین بازمی‌گردند، اما به نظرم مهم نیست. مقام معظم رهبری هم به صورت علنی و هم در جلسات خصوصی که من شنیده‌ام فرموده‌اند قدر این سرمایه را باید دانست، باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم و مدیون مردم هستیم؛ باید قدر مردم را دانست.»

وزیر خارجه ایران به رویکرد دولت نیز اشاره کرد و گفت: «رئیس‌جمهور محترم، هیئت دولت، نیرو‌های مسلح؛ هر جا می‌رویم همین سخن است. در دولت شاهد ابتکارات و طراحی‌هایی هستم که رئیس‌جمهور و وزرای کابینه برای حفظ انسجام، توجه بیش‌تر به مسائل معیشتی مردم و حفظ آمادگی برای هر شرایطی مطرح می‌کنند.»

اگر برای جنگ آماده نباشید، جنگ رخ می‌دهد

وزیر خارجه ایران نتیجه‌گیری کرد: «حفظ آمادگی به معنای احتمال جنگ دوباره نیست؛ آماده بودن مهم‌ترین عامل جلوگیری از جنگ است. اگر برای جنگ آماده نباشید، جنگ رخ می‌دهد؛ اگر آماده جنگیدن باشید، کسی جرات حمله ندارد. آمادگی اکنون در نیرو‌های مسلح، مردم، دولت و جامعه وجود دارد و حتی بیش از پیش از جنگ ۱۲ روزه است. اطمینان دارم این تجربه تکرار نخواهد شد و اگر اشتباهی کنند، با پاسخ مشابه روبه‌رو خواهند شد.»

غنی‌سازی حق ماست

عراقچی در بخش دیگری از این مصاحبه، برنامه هسته‌ای ایران را کاملاً صلح‌آمیز و مبتنی بر حق قانونی دانست و اظهار کرد: «ما فتوا داریم و دکترین امنیتی ما اصلاً شامل سلاح هسته‌ای نیست، به دلایل مختلف. آنها می‌گفتند "چرا غنی‌سازی می‌خواهید و این همه هزینه می‌پردازید؟ " پاسخ من این بود که ما آن را می‌خواهیم، چون حق ماست و دیگران می‌گویند نباید داشته باشیم. بمب اتمی ما قدرت نه گفتن به دیگران است. یعنی قدرت ما از اینجاست؛ چرا ایران غنی‌سازی نداشته باشد؟ چون ما نگرانیم. آیا به دلیل نگرانی تو از حق خودم بگذرم؟ نگرانی تو را رفع می‌کنم؛ حاضرم بنشینیم مذاکره کنیم، اعتمادسازی می‌کنم، نشان می‌دهم برنامه صلح‌آمیز است، توافق می‌کنم و طبق توافق عمل می‌کنم. این کار را کردیم. ما از برجام خارج نشدیم؛ آمریکا بود. ما تا آخرین لحظه به تعهد خود پایبند بودیم.»

او تأکید کرد: «این که تو نگرانی، پس من نباید داشته باشم، پذیرفتنی نیست. اما برای اثبات حقانیت و صلح‌آمیز بودن، حاضریم مذاکره و همراهی کنیم.»

وزیر خارجه ایران در ادامه تاکید کرد: «بمب اتمی ایران، توانایی نه گفتن جلوی قدرت‌هاست. این موضوعی است که از زمان انقلاب آغاز شده و ادامه دارد. این را نباید دست‌کم گرفت. مردمی که حاضر هستند هزینه سنگین دهند، اما عزت، شرف و استقلال آنها خدشه‌دار نشود. شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" از شعار‌های اصلی انقلاب بود. ایران هرگز در تاریخ خود مستعمره نبوده، اما مردم فریاد استقلال سر دادند، زیرا معتقد بودند استقلال واقعی یعنی قدرت تصمیم‌گیری مستقل، بدون دیکته شدن از سوی دیگران.»

آمریکا برای مذاکره پیش‌شرط داشت

وزیر خارجه ایران افزود: «در مذاکرات اخیر نیویورک، آمریکایی‌ها می‌گفتند اگر این (موضوع) را قبول می‌کنید، بعد از آن مذاکره کنیم، در حالی که در همه جای دنیا ابتدا مذاکره می‌شود و سپس توافق. این شیوه، دیکته است و ما زیر بار آن نمی‌رویم. این ویژگی ملت ایران است که همواره بر استقلال و عزت خود ایستاده‌اند.»

عراقچی همچنین گفت: «در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مواضع ایران در قبال فلسطین، رژیم صهیونیستی، آمریکا و سلطه‌گری جهانی، بازتابی از خواسته‌های بسیاری از کشورهاست؛ کشور‌هایی که خود جرأت بیان این مطالب را ندارند، اما دیپلمات‌های ایرانی با قدرت و صراحت آنها را مطرح می‌کنند. این افتخار ماست، هرچند مستقل بودن، هزینه‌هایی نیز دارد.

دلیلی ندارد هر هزینه‌ای بپردازیم

او در ادامه این گفت‌و‌گو، در مورد روابط با آمریکا به خوی سلطه‌طلبی این کشور اشاره کرد و گفت: «تا زمانی که آمریکا خصلت سلطه‌طلبی دارد و تا زمانی که جمهوری اسلامی خصلت زیر بار سلطه نرفتن دارد، این مشکل بین ما و آمریکا حل نمی‌شود. اما من معتقدم می‌توانیم آن را مدیریت کنیم. دلیلی ندارد هر هزینه‌ای بپردازیم.»

وزیر خارجه ایران افزود: «ما با آمریکا اختلاف نظر جدی داریم. عمده آن به بحث سلطه و سلطه‌گری آمریکا مربوط می‌شود. اگر آمریکا خوی سلطه‌گری خود در برابر ایران را کنار بگذارد، می‌توانیم تعامل کنیم. همیشه گفته شده ملت ایران به زبان زور، فشار و تحریم پاسخ نمی‌دهد؛ اما به زبان احترام، اگر با ملت ایران با کرامت سخن بگویید و با کرامت عمل کنید، پاسخ مشابه می‌دهد.»

هیچ زمینه‌ای برای اعتماد به آمریکا وجود ندارد

عراقچی برجام را مثال زد و گفت: «در مذاکرات برجام این امتحان شد. آنها با این زبان سخن گفتند، ما پاسخ دادیم، با حسن نیت کامل مذاکره کردیم، توافق کردیم و اجرا کردیم. اما این نیز به تجربه‌ای تلخ تبدیل شد؛ زیرا آمریکا از آن خارج شد. هیچ زمینه‌ای برای اعتماد به آمریکا وجود ندارد. این را تکرار می‌کنم تا کسی گمان نکند ما لجبازی می‌کنیم.»

به گزارش ایسنا، او سه تجربه را برشمرد و گفت: «ما یک بار با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، توافق کردیم، صادقانه اجرا کردیم؛ آنها خارج شدند و تحریم‌ها بازگشت. بار دیگر در دولت شهید رئیسی مذاکره کردیم، توافق کردیم؛ گروگان‌ها آزاد شدند، پول‌های ما از کره آزاد شد، اما در قطر مسدود ماند و استفاده نشد. امسال وارد مذاکره شدیم؛ وسط مذاکره به ما حمله کردند، آمریکا حمایت کرد و سپس به حمله ملحق شد. در نیویورک فرصتی برای مذاکره بود؛ آنها درخواست‌های کاملاً غیرمعقول و غیرمنطقی داشتند مثلاً ما همه مواد غنی شده ما با آنها داده شود و آنها ۶ ماه اسنپ را تمدید کنند. کدام انسان عاقل این را می‌پذیرد؟ اصلاً به ایران ربطی ندارد.»

برای هر راه‌حل خردمندانه آمادگی داریم

وزیر خارجه گفت: «هیچ تجربه مثبتی با آمریکا نداشته‌ایم. به‌رغم آنکه هر بار صادقانه پیش آمدیم و راهی گشودیم. ما اعتماد نداریم و نخواهیم داشت. اما حتی بدون اعتماد نیز می‌توان با احتیاط تعامل کرد. ما این کار را کردیم، اما پاسخ مثبت نگرفتیم. این خوی آمریکایی‌هاست. اکنون نقطه‌ای است که هیچ زمینه مثبتی برای تعامل دیده نمی‌شود.»

او در همین ارتباط تصریح کرد: «ما بار‌ها گفته‌ام: اگر آمریکایی‌ها آمادگی داشته باشند از موضع برابر، با رویکرد صادقانه، برای توافقی با منفعت متقابل، نه یک‌طرفه، بر اساس احترام متقابل، مذاکرات جدی و واقعی برای یک راه‌حل مرضی الطرفین داشته باشند، ما هرگز دیپلماسی را رها نکرده‌ایم.»

وزیر خارجه در پایان گفت: «ما از حقوق مردم ایران کوتاه نمی‌آییم و سلطه و زورگویی بر مردم ایران را تحمل نمی‌کنیم؛ اما برای هر راه‌حل خردمندانه آمادگی داریم.»