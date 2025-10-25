مدیر کل دفتر پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در سال گذشته 38.5 درصد علت مسمومیت‌ها، مسمومیت‌های دارویی بوده است، گفت: بیشترین مسمومیت‌ دارویی به ترتیب در شهرهای تهران، اهواز، مشهد، کرج و لرستان گزارش شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ نازیلا یوسفی به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها با بیان این‌که از سال ۱۳۸۵ به صورت هماهنگ در کل کشور هفته اول آبان ماه به عنوان 《هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها》 نامگذاری شده است، اظهار کرد: شعار امسال این هفته، «با پیشگیری آگاهانه از وقوع مسمومیت‌ها، زندگی را ایمن‌تر کنیم» است که با هدف افزایش آگاهی عمومی و تقویت اقدامات پیشگیرانه از مسمومیت‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: زندگی صنعتی جوامع کنونی و دسترسی آسان به انواع مواد شیمیایی، داروها، سموم و ... بدون داشتن اطلاعات کافی از نحوه نگهداری، مصرف، عوارض، خطرات و هشدار‌های مربوط به آن، شیوع مسمومیت‌های اتفاقی و تعمدی را به میزان زیادی افزایش داده است.

یوسفی با بیان این‌که بسیاری از ضایعات ناشی از بروز مسمومیت‌ها به سادگی قابل پیشگیری هستند، گفت: با نگاهی نو به روند آموزش نحوه پیشگیری از مسمومیت‌ها می‌توان بسیاری از مسمومیت‌ها را به حداقل رساند.

مدیر کل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با بیان این‌که گاهی اوقات بی‌توجهی به اصول ایمنی در نگهداری صحیح دارو‌ها و مواد شیمیایی در منزل، می‌تواند منجر به عوارض دائمی و آزار دهنده ناشی از مسمومیت‌ها به ویژه در کودکان شود، تصریح کرد: دسترسی آسان به دارو در منازل و عدم نگهداری صحیح آنها همراه با افزایش تعداد بیماران افسرده و آگاهی عامه مردم از قابلیت سمیت‌زایی برخی داروها، متاسفانه جامعه را نسبت به مسمومیت‌های ناشی از دارو‌ها آسیب پذیرتر کرده است.

مسمومیت ۲۷۶ هزار نفر در سال گذشته

وی با بیان این‌که ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی دارو‌ها و سموم به عنوان اصلی‌ترین مرجع ارائه آمار مسمومیت‌های کشور هر ساله اقدام به جمع‌آوری و ارائه آمار مسمومیت‌ها از منابع مختلف می‌کند، گفت: در سال ۱۴۰۳، آمار کل مسمومیت‌ها ۲۷۶ هزار و ۱۳۸ نفر بوده که ۳۸.۵ درصد آنها مسمومیت‌های دارویی بوده است.

یوسفی افزود: ۲۲ درصد مسمومیت با مواد اعتیاد آور، ۲۰.۷ درصد مسمومیت با مواد شیمیایی، ۱۶.۲ درصد مسمومیت با گزش جانداران سمی، ۱.۹ درصد مسمومیت با مواد غذایی و ۰.۷ درصد مسمومیت با قارچ‌ها و گیاهان سمی بوده است.

آمار مسمومیت‌ها در نیمه نخست ۱۴۰۴، ۳۴ درصد مسمومیت‌ها دارویی است

مدیر کل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو درباره آمار مسمومیت‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز بیان کرد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، آمار کل مسمومیت‌ها ۱۲۸ هزار و ۵۵۹ نفر نفر بوده که این آمار شامل ۳۴.۱ درصد مسمومیت دارویی، ۲۱.۹ درصد مسمومیت با مواد اعتیاد آور، ۲۱.۲ درصد مسمومیت با گزش جانداران سمی، ۱۹.۷ درصد مسمومیت با مواد شیمیایی، ۲.۱ درصد مسمومیت با مواد غذایی و یک درصد مسمومیت با قارچ‌ها و گیاهان سمی بوده است.

مسمومیت دارویی؛ بیشترین مسمومیت منجر به فوت در سال‌های اخیر

یوسفی خاطرنشان کرد: براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۰ هزار و ۹۲۲ نفر و در پنج ماه اول سال جاری ۴۲۳۲ نفر از هموطنانمان بر اثر بروز انواع مسمومیت‌ها جان باخته‌اند.

وی با هشدار به اینکه مسمومیت‌های دارویی بیشترین مسمومیتی بوده که در سال اخیر منجر به فوت شده است، توضیح داد: به این ترتیب که در سال ۱۴۰۳، ۴۲.۵ درصد و در پنج ماه اول سال ۱۴۰۴، ۴۸.۴ درصد از مرگ و میر‌ها به دلیل مسمومیت، با دارو‌ها اتفاق افتاده است.

کدام دارو‌ها عامل اصلی مسمومیت‌های کشورند؟

مدیر کل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو درباره بیشترین دارو‌هایی که منجر به مسمومیت شده‌اند نیز تصریح کرد: بیشترین مسمومیت با دارو‌ها که به بیمارستان‌های مرجع مسمومیت در کشور در سال ۱۴۰۳ مراجعه‌کرده‌اند، به ترتیب بنزودیازپین‌ها ۳۳ درصد، دارو‌های مسکن غیرمخدر ۱۶.۹ درصد، دارو‌های ضدافسردگی ۹ درصد، آنتی‌سایکوتیک‌ها ۴.۶ درصد، دیگوکسین و دارو‌های قلبی ۳.۵ درصد، آمفتامین و محرک‌های CNS به میزان ۳.۲ درصد و آنتی بیوتیک ۲.۶ درصد بوده است. مسمومیت با دارو‌های کنتراسپتیو‌ها (ضدبارداری) ۱.۳ درصد و کورتون نیم درصد شیوع کمتری دارند. ۲۵ درصد مسمومیت‌ها هم با سایر دارو‌ها است.

۵ شهر در صدر جدول مسمومیت‌های دارویی ایران

یوسفی متذکر شد: در سال ۱۴۰۳ بیشترین مسمومیت دارویی به ترتیب در شهر‌های تهران، اهواز، مشهد، کرج و لرستان گزارش شده است.