مسمومیت ۸ نفر با مونوکسید کربن در دماوند

اورژانس تهران اعلام کرد: صبح امروز گزارشی مبنی بر گازگرفتگی در منطقه سربندان دماوند به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس اعلام شد.
مسمومیت ۸ نفر با مونوکسید کربن در دماوند

میلاد حسینی، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از گازگرفتگی ۸ نفر در یکی از ویلاهای روستای سربندان بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس اورژانس دماوند، در ادامه اظهار داشت: حوالی ساعت ۹ صبح امروز گزارشی مبنی بر گازگرفتگی تعدادی از افراد در یکی از ویلاهای روستای سربندان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ دماوند اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند که پس از بررسی مشخص شد هشت نفر دچار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز منوکسیدکربن حاصل از سوخت ناقص زغال مورد استفاده برای گرمایش محیط شده‌اند.

حسینی ادامه داد: سه نفر از مصدومان در محل درمان شدند و پنج نفر دیگر نیز با آمبولانس‌های پایگاه‌های جابان و امین‌آباد به بیمارستان سوم شعبان دماوند انتقال یافتند.

رئیس اورژانس دماوند خاطرنشان کرد: در این عملیات امدادی کارشناسان اورژانس احسان سمنانی، محسن زعفرانی، حامد آهنگر و حسن خلیل ارجمندی مشارکت داشتند.

وی با اشاره به علت احتمالی حادثه گفت: استفاده از زغال برای گرمایش در فضای بسته موجب انباشت گاز منوکسیدکربن و بروز مسمومیت شده است.

حسینی در پایان هشدار داد: با سرد شدن هوا، شهروندان باید از وسایل گرمایشی سنتی در محیط‌های فاقد تهویه کافی خودداری کرده و از وسایل ایمن و دارای استاندارد معتبر استفاده کنند.

