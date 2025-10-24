En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرهاد مجیدی دوباره در زمین غوغا کرد+عکس

فرهاد مجیدی در حاشیه تمرین روز گذشته البطائح پا به توپ شد و یاد دوران جوانی را زنده کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۶۸
| |
1378 بازدید
فرهاد مجیدی دوباره در زمین غوغا کرد+عکس

فرهاد مجیدی در حاشیه تمرین روز گذشته البطائح پا به توپ شد و یاد دوران درخشان حضور در استقلال را زنده کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش 3؛ تیم فوتبال البطائح فردا در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال امارات به مصاف تیم قدرتمند شباب الاهلی می‌رود. شاگردان فرهاد مجیدی در پنج بازی اخیر خود متحمل پنج شکست پیاپی شده‌اند و از روزهای خوبشان فاصله گرفته‌اند. 

با این حال، البطائح در برخی از این مسابقات نمایش‌های قابل قبولی داشته و تنها به دلیل بدشانسی و اشتباهات جزئی و برخی تصمیمات داوری نتوانسته به نتایج مطلوب دست یابد. اکنون در مرحله حذفی، مجیدی و شاگردانش با یکی از قدرتمندترین تیم‌های فوتبال امارات روبه‌رو می‌شوند؛ تیمی که همواره از مدعیان اصلی جام‌ها محسوب می‌شود.


شباب الاهلی که فصل گذشته با پیروزی مقابل شارجه در فینال جام حذفی توانست قهرمان شود، این فصل نیز عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشته است. این تیم در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا با پیروزی مقابل نسف قارشی ازبکستان شرایط خود را در جدول بهبود بخشید و هم‌اکنون در رتبه سوم مسابقات قرار دارد.

ترکیب قدرتمند و ثبات فنی این تیم باعث شده تا بسیاری از کارشناسان شانس بیشتری برای پیروزی شباب الاهلی در این دیدار قائل باشند، اما در فوتبال امارات همواره نتایج غیرمنتظره‌ای رقم می‌خورد و البطائح امیدوار است یکی از شگفتی‌سازهای این مرحله باشد.

در همین حال، تمرین روز گذشته البطائح در فضایی متفاوت برگزار شد. فرهاد مجیدی، سرمربی ایرانی این تیم، در بخش‌هایی از تمرین شخصاً پا به توپ شد و همچون دوران بازیگری‌اش در نقش مهاجم ظاهر شد تا نکات تاکتیکی را به شکل عملی به شاگردانش منتقل کند. 


رسانه رسمی باشگاه نیز تصاویری از این لحظات منتشر کرده که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته است. هواداران استقلال با دیدن این تصاویر به یاد دوران درخشان مجیدی در زمین مسابقه افتادند. حالا باید دید این سرمربی ایرانی در جدال حساس برابر شباب الاهلی چه برنامه‌ای در سر دارد و آیا می‌تواند با کسب نتیجه‌ای مثبت روند ناکامی‌های اخیر تیمش را متوقف کند یا نه.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال فرهاد مجیدی خبر فوری بازی البطائح شباب الاهلی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرهاد مجیدی هم به الوصل باخت
تکلیف قایدی برای تیم مشخص شد
تکلیف فرهاد مجیدی در البطائح چه شد؟
همه چیز زیر سر سردار آزمون بود؟
حمله شدید مجری اماراتی به فرهاد مجیدی
سلفی جدید فرهاد مجیدی با پسرش
لغو مسابقات و تمرینات فوتبال در تهران
وضعیت نامعلوم مهدی قایدی در امارات
رقیب بزرگ برای سردار آزمون
فرهاد مجیدی با باشگاه البطائح به توافق رسید
ستایش ستاره کامرونی از فرهاد مجیدی
دعوتنامه سردار آزمون، برای ایرانی‌های مقیم دبی
فرهاد مجیدی با لباس جدید در البطائح + عکس
تیم مجیدی با قایدی بازهم گلباران شد
سردار آزمون راهی بیمارستان شد
بازگشت فرهاد به لیگ امارات
مهدی قایدی اولین خرید مجیدی در اتحاد کلبا؟
امید امارات نشد، شباب الاهلی شایعه تازه مجیدی
فرهاد مجیدی سرمربی البطائح امارات شد
فرهاد مجیدی رقیب استقلال برای خرید قائدی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
فیروز کریمی مجبور به عذرخواهی شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bZU
tabnak.ir/005bZU