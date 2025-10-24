فرهاد مجیدی دوباره در زمین غوغا کرد+عکس

فرهاد مجیدی در حاشیه تمرین روز گذشته البطائح پا به توپ شد و یاد دوران جوانی را زنده کرد.

فرهاد مجیدی در حاشیه تمرین روز گذشته البطائح پا به توپ شد و یاد دوران درخشان حضور در استقلال را زنده کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش 3؛ تیم فوتبال البطائح فردا در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال امارات به مصاف تیم قدرتمند شباب الاهلی می‌رود. شاگردان فرهاد مجیدی در پنج بازی اخیر خود متحمل پنج شکست پیاپی شده‌اند و از روزهای خوبشان فاصله گرفته‌اند.

با این حال، البطائح در برخی از این مسابقات نمایش‌های قابل قبولی داشته و تنها به دلیل بدشانسی و اشتباهات جزئی و برخی تصمیمات داوری نتوانسته به نتایج مطلوب دست یابد. اکنون در مرحله حذفی، مجیدی و شاگردانش با یکی از قدرتمندترین تیم‌های فوتبال امارات روبه‌رو می‌شوند؛ تیمی که همواره از مدعیان اصلی جام‌ها محسوب می‌شود.



شباب الاهلی که فصل گذشته با پیروزی مقابل شارجه در فینال جام حذفی توانست قهرمان شود، این فصل نیز عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشته است. این تیم در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا با پیروزی مقابل نسف قارشی ازبکستان شرایط خود را در جدول بهبود بخشید و هم‌اکنون در رتبه سوم مسابقات قرار دارد.

ترکیب قدرتمند و ثبات فنی این تیم باعث شده تا بسیاری از کارشناسان شانس بیشتری برای پیروزی شباب الاهلی در این دیدار قائل باشند، اما در فوتبال امارات همواره نتایج غیرمنتظره‌ای رقم می‌خورد و البطائح امیدوار است یکی از شگفتی‌سازهای این مرحله باشد.

در همین حال، تمرین روز گذشته البطائح در فضایی متفاوت برگزار شد. فرهاد مجیدی، سرمربی ایرانی این تیم، در بخش‌هایی از تمرین شخصاً پا به توپ شد و همچون دوران بازیگری‌اش در نقش مهاجم ظاهر شد تا نکات تاکتیکی را به شکل عملی به شاگردانش منتقل کند.



رسانه رسمی باشگاه نیز تصاویری از این لحظات منتشر کرده که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته است. هواداران استقلال با دیدن این تصاویر به یاد دوران درخشان مجیدی در زمین مسابقه افتادند. حالا باید دید این سرمربی ایرانی در جدال حساس برابر شباب الاهلی چه برنامه‌ای در سر دارد و آیا می‌تواند با کسب نتیجه‌ای مثبت روند ناکامی‌های اخیر تیمش را متوقف کند یا نه.