یک مقام ارشد آمریکایی به تلویزیون عبری فاش کرد که اگر «بنیامین نتانیاهو» به دنبال خنثی کردن توافق آتش‌بس در غزه باشد، «دونالد ترامپ» ورق را علیه او برمی‌گرداند.

این مقام آمریکایی به کانال ۱۲ عبری گفت: «بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اکنون در مرز بسیار باریکی با رئیس جمهور ترامپ قدم برمی‌دارد. اگر نتانیاهو به این مسیر ادامه دهد، توافق در نهایت شکست خواهد خورد و اگر او آن را خنثی کند، ترامپ علیه نتانیاهو خواهد شد و او را به شکست می‌کشاند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این اظهارات در حالی است که آمریکایی‌ها نگران تعدادی از رویدادهای شرم‌آوری هستند که طی ۲۴ ساعت گذشته، در جریان سفر «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل رخ داده است. قابل توجه‌ترین آنها، بیانیه تاسف‌بار «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در خصوص عربستان سعودی است که به خاطر آن عذرخواهی مختصری کرد. علاوه بر این، بیانیه نتانیاهو که در آن به صراحت تایید کرد که اسرائیل با مداخله سربازان ترکیه در نوار غزه موافقت نخواهد کرد - نیز این یک خط قرمز است.

به گفته این مقام آمریکایی، این رویدادها «نگرانی کاخ سفید را افزایش می‌دهد که رفتار دولت اسرائیل منجر به فروپاشی توافق در نوار غزه شود.»

این مقام آمریکایی ادعا کرد جی. دی. ونس، از رأی کنست برای الحاق کرانه باختری شوکه شد و با ابراز نارضایتی، این اقدام را «مانور سیاسی احمقانه‌ای» خواند که واشنگتن را خشمگین می‌کند و تایید می‌کند که اسرائیل در هرج و مرج سیاسی است.

یک مقام ارشد اسرائیلی نیز در گفت‌وگو با کانال ۱۲ اسرائیل فاش کرد که نتانیاهو چند روز قبل از رأی‌گیری در مورد واکنش‌های تندی که پس از الحاق رخ خواهد داد، هشدارهایی دریافت کرده بود، اما هیچ کاری برای جلوگیری از آنها انجام نداد.