En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ ورق را علیه نتانیاهو برمی‌گرداند!

یک مقام ارشد آمریکایی به تلویزیون عبری فاش کرد که اگر «بنیامین نتانیاهو» به دنبال خنثی کردن توافق آتش‌بس در غزه باشد، «دونالد ترامپ» ورق را علیه او برمی‌گرداند.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۵۱
| |
769 بازدید
ترامپ ورق را علیه نتانیاهو برمی‌گرداند!

این مقام آمریکایی به کانال ۱۲ عبری گفت: «بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اکنون در مرز بسیار باریکی با رئیس جمهور ترامپ قدم برمی‌دارد. اگر نتانیاهو به این مسیر ادامه دهد، توافق در نهایت شکست خواهد خورد و اگر او آن را خنثی کند، ترامپ علیه نتانیاهو خواهد شد و او را به شکست می‌کشاند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این اظهارات در حالی است که آمریکایی‌ها نگران تعدادی از رویدادهای شرم‌آوری هستند که طی ۲۴ ساعت گذشته، در جریان سفر «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل رخ داده است. قابل توجه‌ترین آنها، بیانیه تاسف‌بار «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در خصوص عربستان سعودی است که به خاطر آن عذرخواهی مختصری کرد. علاوه بر این، بیانیه نتانیاهو که در آن به صراحت تایید کرد که اسرائیل با مداخله سربازان ترکیه در نوار غزه موافقت نخواهد کرد - نیز این یک خط قرمز است.

به گفته این مقام آمریکایی، این رویدادها «نگرانی کاخ سفید را افزایش می‌دهد که رفتار دولت اسرائیل منجر به فروپاشی توافق در نوار غزه شود.»

این مقام آمریکایی ادعا کرد جی. دی. ونس، از رأی کنست برای الحاق کرانه باختری شوکه شد و با ابراز نارضایتی، این اقدام را «مانور سیاسی احمقانه‌ای» خواند که واشنگتن را خشمگین می‌کند و تایید می‌کند که اسرائیل در هرج و مرج سیاسی است.

یک مقام ارشد اسرائیلی نیز در گفت‌وگو با کانال ۱۲ اسرائیل فاش کرد که نتانیاهو چند روز قبل از رأی‌گیری در مورد واکنش‌های تندی که پس از الحاق رخ خواهد داد، هشدارهایی دریافت کرده بود، اما هیچ کاری برای جلوگیری از آنها انجام نداد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کرانه باختری توافق جنگ غزه ترامپ نتانیاهو آمریکا اسرائیل رژیم صهیونیستی جی دی ونس
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فشار ترامپ بر نتانیاهو برای پایان دادن به جنگ غزه
افشای برنامه ۱۰ ساله نتانیاهو در غزه
نتانیاهو: اسرائیل دولت وابسته به آمریکا نیست
«اسرائیل» با پیشنهاد جدید آتش‌بس موافقت کرد
نقشه محرمانه نتانیاهو برای الحاق کرانه باختری لو رفت
صهیونیست‌های وحشت زده، در جستجوی خرید گسترده آب و غذا
روزنامه آمریکایی: نتانیاهو اسرائیل را به ورطه نابودی می‌کشاند
درگیری اعضای مقاومت با نیروهای رژیم صهیونیستی
نتانیاهو: تحت‌الحمایه آمریکا نیستیم
با رفتن ترامپ سرنوشت «بی بی» چه خواهد شد؟
موضع جدید نتانیاهو در مورد ادامه جنگ
نتانیاهو دستور ساخت ۳۵۰۰ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را داد
اظهارات نتانیاهو درباره آخرین وضعیت توافق
ادعای نتانیاهو درباره حفظ کنترل امنیتی بر غزه
هشدار تیم‌ نتانیاهو درباره تاخیر در توافق آتش‌بس
بهانه جدید نتانیاهو بر سر راه توافق
وعده جنجالی نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات اسرائیل
محمود عباس: معامله قرن به زباله دان تاریخ می‌پیوندد / اردن: الحاق کرانه باختری به اسرائیل تبعات خطرناکی خواهد داشت / ایران: آماده‌ایم به منظور مقابله با توطئه بزرگ همکاری کنیم / روسیه: طرح از سوی کمیته چهارجانبه بین‌المللی بررسی شود / ترکیه: معامله قرن مرده به دنیا آمد
ترامپ: لعنت به نتانیاهو!
بلینکن مدعی شد: تل‌آویو توافق پیشنهادی را پذیرفته است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
فیروز کریمی مجبور به عذرخواهی شد
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bZD
tabnak.ir/005bZD