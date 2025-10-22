جهش قیمت نفت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه (۳۰ مهر) به دلیل ریسک عرضه مرتبط با تحریمها و امید به توافق تجاری میان دو مصرفکننده بزرگ نفت جهان، یعنی چین و آمریکا، پس از مدتی کاهش، حدود ۲ درصد افزایش یافت.
نفت خام برنت، یکی از مهمترین مراجع قیمتگذاری نفت خام در بازار بینالمللی، به عنوان سبدی از نفت خام برداشتشده از چهار چاه نفت بریتانیایی و نروژی در دریای شمال، به شمار میآید و نفتی سبک و شیرین محسوب میشود. برنت به عنوان مهمترین مرجع قیمت نفت خام در منطقه آتلانتیک، حدود دو سوم نفت مبادلهشده در بازار بینالمللی بر اساس نفت برنت قیمتگذاری میشود.
قیمت نفت خام برنت تا ساعت ۶:۴۵ دقیقه به وقت گرینویچ با ۱.۲۴ دلار یا ۲.۰ درصد افزایش به ۶۲.۵۶ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱.۲۰ دلار یا ۲.۱ درصد افزایش به ۵۸.۴۴ دلار رسید. روز دوشنبه، قیمت نفت به دلیل عرضه بیشتر تولیدکنندگان و احتمال کاهش تقاضای ناشی از تنشهای تجاری، به پایینترین سطح در پنج ماه گذشته رسید. اما با انتشار خبری مبنی بر به تعویق افتادن نشست روسایجمهور آمریکا و روسیه و نگرانی از اختلال در عرضه نفت به دلیل فشار دولتهای غربی بر خریداران آسیایی برای کاهش خرید نفت روسیه، نگرانیهای مربوط به عرضه دوباره بالا گرفت.
موکش ساهدو (Mukesh Sahdev)، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت مشاوره بازار انرژی اکس آنالیستس، گفت: «علیرغم جو نزولی کلی ناشی از اشباع عرضه نفت و تقاضای ضعیف، خطر اختلال در عرضه در نقاط حساس مانند روسیه، ونزوئلا، کلمبیا و خاورمیانه همچنان پابرجاست و مانع از ماندن قیمت نفت در زیر ۶۰ دلار میشود.»
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در موسسه مالی آیجی استرالیا، اظهار داشت: «روند صعودی بازار در روز چهارشنبه همچنین تحت تأثیر فعالیتهایی برای پوشش موقعیتهای فروش کوتاهمدت از سوی معاملهگران بود. پس از افت قیمتها در بازار رمزارزها، بانکهای منطقهای و اکنون طلا و نقره، به نظر میرسد کاهش موقعیتهای معاملاتی در بازارهای مختلف در حال وقوع است که این موضوع برای بازار نفت خام به معنای پوشش موقعیتهای فروش کوتاهمدت است.»
سرمایهگذاران همچنین تحولات مربوط به تنشها بین آمریکا و ونزوئلا، یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت، را زیر نظر دارند. یک گروه از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز سهشنبه اعلام کردند که حملات آمریکا علیه ونزوئلا در آبهای بینالمللی، یک تشدید خطرناک و معادل «اعدامهای خودسرانه» است. در ماههای اخیر، رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، دستور حمله به حداقل ۶ شناور در دریای کارائیب را صادر کرده است که واشنگتن آنها را مظنون به انتقال مواد مخدر میداند.
سرمایهگذاران همچنین با دقت روند مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین را زیر نظر دارند، زیرا قرار است مقامهای دو کشور این هفته در مالزی دیدار کنند. ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دارد بتواند یک توافق تجاری منصفانه با رئیسجمهور چین، شی جینپینگ، که انتظار میرود هفته آینده در کرهجنوبی با او دیدار کند، به دست آورد. اما روز سهشنبه ترامپ بار دیگر به ابهامات پیرامون این دیدار افزود و گفت: «شاید این دیدار انجام نشود.»