آمریکا خواستار خلع سلاح مقاومت عراق شد

آمریکایی‌ها به شدت نگران گروه‌های مقاومت عراق هستند و برای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، از هیچ توطئه‌ای علیه این گروه‌ها، دریغ نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۰۸
327 بازدید
آمریکا خواستار خلع سلاح مقاومت عراق شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، شامگاه امروز سه‌شنبه با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه خصومتهای خود با گروههای مقاومت عراق،‌مدعی «ضرورت تسریع در خلع سلاح گروه‌های مسلح طرفدار ایران» در عراق شد.

روبیو همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای تکمیل قراردادهای تجاری آمریکا در عراق با السودانی گفتگو کردو مدعی شد که سلاح گروه‌های مقاومت،‌ باعث «تضعیف» عراق می‌شود.

وی با اشاره به خطر گروه‌های عراق علیه آمریکایی‌ها، مدعی شد که این گروه‌ها، «منابع عراق را به نفع تهران غارت می‌کنند».

آمریکا برای حفاظت از منافع خود در عراق و تأمین امنیت رزیم صهیونیستی، بارها ادعاهایی علیه مقاومت عراق مطرح کرده و خواستار خلع سلاح این گروهها شده است.

مسئول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق «ابوعلی العسکری» اخیرا به شدت درخواست‌ها برای تحویل سلاح گروه‌های مقاومت در منطقه را محکوم کرد.

العسکری در این زمینه تأکید کرد، برخی از افراد مزدور با دنباله‌روی از صهیونیستها و آمریکایی‌ها در پی خلع سلاح مقاومت در منطقه هستند از جمله خلع سلاح گروه‌های عراقی.

وی با اشاره به اینکه سلاح مقاومت در عراق از مقدسات و حکومت این کشور دفاع کرده، افزود: «این دفاع در زمانی صورت گرفت که همه شکست خورده بودند و نزدیک بود بغداد به دست گروه‌های تکفیری، وهابی،  سعودی تحت حمایت آمریکا در آید».

مسئول امنیتی حزب الله عراق در پایان گفت: به کسانی که به ما می‌گویند سلاح تحویل دهیم می‌گوییم که باید درباره سلاح‌های آمریکای اشغالگر و پایگاه‌ها و زرادخانه‌های این کشور در عراق سخن بگویید. باید به سلاح ترکیه اشغالگر در عراق و سلاح‌های پیشمرگه که در ارتباط با رژیم صهیونیستی هستند سخن بگویید.

