تهرانی‌ها گوشت گران نخرند

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ازتوزیع گوشت گوسفندی با قیمت زیر ۶۰۰ هزار تومان در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۰۰
289 بازدید
به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده گفت: با توجه به گران شدن قیمت گوشت در کشور و شهر تهران تلاش‌های زیادی از سوی سازمان میادین میوه و تره‌بار برای بازگرداندن این محصول به سبد غذایی شهروندان تهرانی انجام شد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ وی افزود: در همین رابطه جلسات خوبی با انجمن واردکنندگان و تامین کنندگان گوشت قرمز داشتیم و خبر‌های خوبی نیز برای پایتخت‌نشینان داریم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‎بار شهرداری تهران ادامه داد: طبق توافقات انجام شده مقرر شده تا از روز شنبه ۳ آبان ماه توزیع گوشت ران و دست گوسفندی به صورت منجمد از سوی مبادی وارداتی این محصول تامین و در بازار‌ها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران توزیع شود.

وی بیان کرد: گوشت گوسفندی منجمد از کشور‌های مغولستان، استرالیا، روسیه و ... وارد می‌شود.

مهدی بختیاری‌زاده یادآور شد: قیمت تمام شده هر کیلوگرم ران و دست منجمد گوسفندی کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است.

وی تاکید کرد: هیچ گونه محدودیت فروشی برای فروش گوشت منجمد گوسفندی نداریم و به هر میزانی که خانوار‌ها نیاز دارند می‌توانند با مراجعه به غرف پروتئینی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار این محصول را تهیه کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در پایان گفت: این گوشت وارداتی گوسفندی و به صورت منجمد است و تنها شامل ران و دست گوسفندی می‌شود.

 

تهران گوشت گوشت قرمز گرانی خبر فوری سازمان میادین مهدی بختیاری زاده قیمت گوشت گوشت منجمد واردات گوشت گوشت گوسفندی
ناشناس
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
باید اینقدر وارد کرد هم مرغ هم گوشت هم برنج تا ارزان بشه وحباب از بین برود
