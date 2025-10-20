به گزارش تابناک؛تویوتا کمری، نامی آشنا برای تمام علاقهمندان خودرو در ایران است؛ خودرویی که سالها نماد کیفیت، دوام و اصالت ژاپنی بود. روزگاری نه چندان دور، داشتن کمری یعنی لمس آرامش و اطمینان پشت فرمان، یعنی یک سدان واقعی ژاپنی که تا آخرین کیلومتر عمرش، بدون دردسر میتاخت. اما امروز، قصه کمی متفاوت شده است. حالا کمریهایی که به ایران میرسند، نه در ژاپن بلکه در چین تولید میشوند؛ و این یعنی یکی از آخرین سنگرهای اصالت ژاپنی هم تسلیم سیاستهای تولید انبوه و صرفهجویی جهانی شده است.
البته نباید فراموش کنیم که چین دیگر آن کشور دههی نودی نیست که فقط کپیکار خودروهای غربی بود. حالا چین خود به یکی از قطبهای تولید خودروهای هیبرید و الکتریکی بدل شده و بسیاری از برندهای معتبر، از جمله تویوتا، تولید محصولاتشان را به این کشور سپردهاند. اما با همهی این پیشرفتها، برای مشتری ایرانی که سالها کمری را با نشان «ساخت ژاپن» میشناخت، شنیدن عبارت «مونتاژ چین» طعمی تلخ دارد. تلخ از این جهت که گویی هرچه روزی نماد کیفیت و اعتماد بود، حالا زیر سایهی صرفهجویی و محدودیتهای اقتصادی، رنگ باخته است.
نسل جدید تویوتا کمری هیبرید که با کد XV۸۰ شناخته میشود، در دو نسخهی مختلف در بازار ایران حضور دارد؛ یکی با موتور ۲ لیتری هیبریدی و دیگری با پیشرانهی ۲.۵ لیتری هیبرید. نسخهی پایه، ترکیبی از یک موتور بنزینی چهار سیلندر و یک موتور الکتریکی است که در مجموع ۱۹۷ اسب بخار قدرت و ۲۸۰ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. همین ترکیب باعث میشود تا مصرف سوخت خودرو تنها حدود ۴.۵ لیتر در هر صد کیلومتر باشد؛ رقمی که برای یک سدان میانسایز کاملاً چشمگیر است. نسخهی قویتر با پیشرانهی ۲.۵ لیتری، اما ۱۸۵ اسب بخار از موتور بنزینی و ۱۳۵ اسب بخار از موتور برقی میگیرد و در مجموع گشتاوری ۲۰۸ نیوتنمتری ارائه میدهد. هر دو نسخه از گیربکس E-CVT ساخت شرکت AISIN استفاده میکنند که هماهنگی بسیار خوبی میان سیستم برقی و بنزینی ایجاد کرده است.
اما وقتی صحبت از «تویوتا کمری» میشود، فقط اعداد و ارقام نیستند که اهمیت دارند. نسل جدید این خودرو با طراحیای بهروزتر و مدرنتر پا به میدان گذاشته است. چراغهای جلو کشیدهتر و تیزتر شدهاند، خطوط بدنه پویاتر است و داخل کابین هم فضای لوکستر و مینیمالتری نسبت به نسلهای قبل دارد. فاصلهی محوری ۲۸۲۵ میلیمتری باعث شده فضای داخلی جادار و راحتی برای سرنشینان فراهم شود و کیفیت مواد استفادهشده، هنوز هم یادآور آن دوران طلایی کیفیت ژاپنی است البته تا حدی.
اما همهی اینها مانع از آن نمیشود که این واقعیت تلخ را نادیده بگیریم: امروز تقریباً هیچ خودروی وارداتی در بازار ایران، ساخت کشور اصلی برندش نیست. هیوندای، کیا، نیسان، رنو، و حالا تویوتا؛ تقریباً تمام این برندها نسخههای مخصوص بازار چین یا کارخانههای آسیایی خود را به ایران میفرستند. شاید در سطح جهانی این اتفاق طبیعی باشد، اما در بازاری مثل ایران که مشتریان برای برند و اصالت هزینه میکنند، این موضوع حس «تحقیر مصرفکننده» را القا میکند. گویی ما سهممان از صنعت خودروی دنیا، فقط محصولات درجه دو و سه مونتاژی است.
کمری چینی، هرچند با همان طراحی و تکنولوژی ژاپنی عرضه میشود، اما در ذهن بسیاری از مشتریان ایرانی همان حس و اعتماد نسخههای ژاپنی را ندارد. این موضوع بیش از هر چیز، ریشه در نگاه احساسی و تاریخی ما به برند تویوتا دارد. ما کمری را با دوام ۵۰۰ هزار کیلومتریاش میشناختیم، با موتورهای بیادعایی که سالها کار میکردند و هیچوقت در جاده نمیماندند. حالا اما، کمری هم از این مسیر جدا شده و به کالایی جهانی تبدیل شده که از شانگهای تا دبی و از تهران تا بانکوک، با نامی یکسان و کیفیتی متفاوت فروخته میشود.
نسل جدید تویوتا کمری هیبرید از لحاظ فنی، طراحی و امکانات، یکی از بهترین گزینههای سدان وارداتی در بازار ایران است. اما این حقیقت که نسخههای وارداتی آن از کارخانههای چینی بیرون میآیند، سایهای از تردید بر ذهن خریداران قدیمی انداخته است. چین خودروهای بدی نمیسازد، اما خاطرهی «تویوتای ژاپنی» هنوز در ذهنها زنده است. شاید روزی دوباره شاهد بازگشت نام «Made in Japan» روی پلاک کمریها باشیم، اما فعلاً باید با واقعیت تلخ بازار جهانی کنار آمد: حتی نماد کیفیت ژاپنی هم حالا در چین ساخته میشود.