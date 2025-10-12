En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتفاق عجیب برای ملی‌پوش تنیس روی میز

ملی‌پوش تنیس روی میز ایران قبل از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا با اتفاق عجیبی مواجه شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۴۴
| |
2053 بازدید

اتفاق عجیب برای ملی‌پوش تنیس روی میز

بیست و هشتمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز تیمی قهرمانی آسیا، از روز گذشته (شنبه) به میزبانی هند آغاز شده و تیم‌های مردان و بانوان ایران تاکنون در همه دیدارهای خود به پیروزی رسیده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پیش از شروع این مسابقات، اتفاق عجیبی برای یکی از ملی‌پوشان رخ داد. امیرحسین هدایی که یکی از لژیونرهای تنیس روی میز ایران در لیگ‌های فرانسه و آمریکا نیز محسوب می‌شود، روز جمعه به همراه سایر ملی‌پوشان برای انجام تمرینات خود به سالن رفت.

این ورزشکار راکت‌ها و وسایل خود را در قسمتی از سالن گذاشت و برای انجام تمرینات بدنی و کششی، به بخش دیگری از سالن رفت، اما پس از چند دقیقه که بازگشت، متوجه شد که هر دو راکتش در سر جای خود قرار ندارند و به سرقت رفته‌اند. 

پیگیری‌ها برای پیدا شدن این راکت‌ها بی‌نتیجه بود و هدایی در طول دو مسابقه قبلی ایران، با یکی از راکت‌های نوشاد عالمیان بازی کرد.

در میان مهرداد علی‌قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز هماهنگی لازم را به وجود آورد تا راکت مورد نظر هدایی تهیه شده و به دست او برسد. 
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تنیس تنیس روی میز قهرمانی آسیا مسابقات سرقت ملی پوش خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیروزی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در قهرمانی آسیا
واکنش کاپیتان نوشاد به غلبه بر تیم دهم پینگ‌پنگ دنیا
تیم ملی واترپلو ایران فینالیست آسیا شد
فرصت تاریخی تیم ملی پینگ پنگ ازدست رفت
دزد وقت‌نشناس به ملی‌پوش ایران در بلژیک زد!
صعود بسکتبال نوجوانان ایران به فینال غرب آسیا
دختر پینگ‌پنگ‌باز ایران به قهرمانی جهان رسید
هشتمی تیم ملی تنیس روی میز ایران در قهرمانی آسیا
یزدانی قهرمان شد
برد تاریخی کاپیتان پینگ‌پنگ ایران بر نفر سوم المپیک
آغاز طوفانی پینگ‌پنگ‌بازهای ایران در آسیا
مدال قطعی زنان هاکی ایران با سومین پیروزی
دختر ایرانی قهرمان تنیس روی میز جهان شد
آغاز مسابقات در سه رشته کشتی، تنیس و بدمینتون
کسب رده سیزدهم آسیا برای تنیس روی میز بانوان
سومین دوره مسابقات سراسری متالوگرافی برگزار شد
تاریخ‌سازی بنیامین فرجی با شکست نفر اول رنکینگ جهانی
هشتمی ایران در پینگ پنگ آسیا با شکست مقابل هند
سه پیروزی پیاپی ایرانی‌ها در پینگ پنگ انفرادی آسیا
پایان کار تیم ملی پینگ پنگ ایران با حذف نوشاد در آسیا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۸ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۸ نظر)
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005azc
tabnak.ir/005azc