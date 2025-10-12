رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام آمادگی برای تعامل با فعالان اقتصاد دیجیتال از تشکیل کمیته مشترک برای بررسی مسائل ارزی خبر داد و گفت پلتفرم‌های طلا باید معاملات واقعی و شفاف داشته باشند و فین‌تک‌ها نیز زیر ذره‌بین قوانین ضدپولشویی فعالیت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار 3 ساعته با فعالان عرصه" اقتصاد دیجیتال و فین تک " ضمن ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب ‎و کارها و سرمایه‎ گذاری‎ های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم گری خبر داد و گفت: فعالیت در چارچوب قانون، الزام به رعایت قوانین پولشویی، سوداگری و مقابله با خروج سرمایه و انحصار جزو خواسته های اصلی بانک مرکزی در حوزه فعالیت" اقتصاد دیجیتال و فین تک" است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، فرزین البته در این جلسه دستور تشکیل کمیته مشترک به منظور بررسی کارشناسی مسائل فعالان این حوزه شد و معاونین فناوریهای نوین و ارزی بانک مرکزی را مامور کرد تا با همکاری دستگاههای زیربط موضوعات تخصصی فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و همچنین تامین ارز مورد نیاز طرح های زیرساختی در حوزه" ای تی" را پیگیری کنند.



محمدرضا فرزین در این جلسه هم اندیشی با بیان اینکه نگاه بانک مرکزی در این حوزه با محوریت تنظیم گری و تعامل و اعتماد دوسویه است، گفت: با توجه به نوظهور بودن و رشد سریع این حوزه، ابهامات ان در حوزه تنظیم گری نیز جدید است لذا حوزه تنظیم گری باید متناسب با رشد سریع دانش در این حوزه، خود را تطبیق دهد ضمن اینکه تنظیم گری در این حوزه نباید به گونه ای باشد که مانع از رشد کسب و کارها شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در شورای راهبردی تنظیم گری حوزه" اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " بر ضرورت توسعه این بخش نیز تاکید دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی چند اصل را در حوزه تنظیم گری این بخش به عنوان خط قرمز تعیین کرده است؛ نخست آنکه فعالیت در حوزه " فین تک " نباید به پولشویی منتهی شود به عبارت دیگر هر فعالیتی که طبق قانون ممنوع است، مبادلات پولی ان نیز ممنوع است و در بخش " فین تک ها " باید مقررات مشخصی برای جلوگیری از این پدیده تدوین شود.

فرزین گفت: هر چند کسب سود در ذات این فعالیت است اما با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و تلاش دشمن برای شعله ور کردن جنگ روانی و انتظارات تورمی در شرایط خاص؛ سوداگری در این حوزه باید کنترل شود.

وی تدوین قوانین و توسعه اعتمادآفرینی در حوزه اقتصاد دیجیتال و فین تک ها را گامی در جهت هماهنگی منافع بخش خصوصی و بخش عمومی کشور در فعالیت های اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: تنظیم گری در این حوزه به هیچ وجه نباید مانع از توسعه و گسترش فعالیت کسب و کارها شود چراکه تنظیم گری در نهایت به سود تمامی فعالان است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع منافع فعالان ان به طور کامل تامین نشود اما تعریف اصول فعالیت در نهایت در خدمت توسعه این بخش خواهد بود.

وی خطاب به فعالان حوزه " فین تک ها " گفت : در راستای مقرارت تنظیم شده تمامی فعالان این حوزه باید اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند چراکه با توجه به تکلیف بانک مرکزی برای پاسخگویی در حوزه پولشویی، این اطلاعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد و هدف این بانک، محدود کردن فعالیت فین تک ها نیست و این اقدام جزء اصول حرفه ای تنظیم گری است.

فرزین خط قرمز دیگر بانک مرکزی برای فعالان این حوزه را خروج سرمایه از کشور عنوان کرد و افزود: این محدودیت در تمامی کشورها حاکم است و نگرانی از خروج سرمایه نگرانی ذاتی تمامی بانک های مرکزی است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اماده شنیدن حرف های فعالان حوزه " اقتصاد دیجیتال و فین تک " و گسترش فعالیت در این حوزه است تاکید کرد: در کنار توسعه فعالیت باید از ایجاد انحصار نیز مراقبت کرد و فعالیت شرکت های کوچک نباید در سایه فعالیت شرکت های بزرگ مخدوش شود.



شروط بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم های فروش آنلاین طلا



رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به چارچوب مد نظر این نهاد تنظیم گر در خصوص فعالیت پلتفرم های فروش آنلاین طلا عنوان کرد: این پلتفرم ها نباید کارکرد سپرده پذیری مبتنی بر طلا داشته باشند بلکه باید معامله کنند. همچنین باید میزان طلایی را که می فروشند در اختیار داشته باشند نه آنکه ابتدا بفروشند بعد آنرا بخرند؛ این رویکرد هم اشکال شرعی و هم اشکال قانونی دارد.

وی افزود: باید تکلیف منابع مالی جذب شده از سوی پلتفرم های طلا در یک بانک مشخص باشد تا در صورت ورشکستگی و یا متواری شدن گردانندگان پلتفرم پول مردم محفوظ باشد. ضمن اینکه شفافیت در عملیات تسویه پلتفرم ها از دیگر موارد مورد تاکید بانک مرکزی است.

وی با اشاره به درخواست فعالان پلتفرم طلا برای فعالیت 24 ساعته در تمامی ایام هفته گفت: این حوزه نیز باید مانند تمامی بازارها اغاز و پایان مشخصی داشته باشد و برای چنین درخواستی باید کار کارشناسی صورت گیرد.

وی اعتماد را مهمترین سرمایه فعالان حوزه مالی نزد مردم عنوان کرد و گفت: تمامی سخت گیری های بانک مرکزی برای حفظ این سرمایه است .

فرزین در ادامه با اشاره به موضع بانک مرکزی در زمینه مدیریت خطرپذیری در حوزه رمزارزها خاطرنشان کرد: ذات فعالیت اقتصادی در این حوزه مبتنی بر خطرپذیری است، لذا طبیعی است که فعالان این حوزه با اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در حوزه بانکی را نمی توان یکسان در نظر گرفت و طبیعی است که مردم باید بخشی از این خطر پذیری را بپذیرند. اما اصول تنظیم گری حکم می کند بخشی از این ریسک از سوی فعالان این حوزه و بخشی از سوی مشتریان پذیرفته شود و مقرارت در حوز تنظیم گری باید در جهت کاستن از ریسک فعالیت در این حوزه باشد تا ثبات مالی حفظ شود.



آمادگی بانک مرکزی برای برگزاری جلسات مشترک کارشناسی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست گفت: ما آماده برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی برای بررسی مسائل فعالان حوزه " اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " هستیم و تاکنون چند طرح پژوهشی نیز به پژوهشکده در این زمینه واگذار شده است و این آمادگی وجود دارد که در حوزه تنظیم گری و توسعه کسب و کار از نظر مشورتی فعالان این بخش استفاده کنیم.

فرزین با بیان اینکه در مواقع نوسان نرخ ارز بانک مرکزی موظف به تصمیم گیری است و با اشاره به نقش اطلاعات موجود از سطح فعالیت حوزه " اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " برای تصمیم گیری در این ایام تاکید کرد: در صورت وجود چارچوب مشخص از فعالیت در این حوزه حتی در مواقع نوسان ارز هم می توان با برگزاری جلسات مشترک بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.

دستور رئیس بانک مرکزی برای تشکیل کمیته مشترک تامین ارز فعالان اقتصاد دیجیتال



در این نشست رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی یکی فعالان حوزه فین تک در زمینه تامین ارز مورد نیاز سرمایه گذاران حوزه گردشگری و حمل و نقل هوایی به معاون ارزی بانک مرکزی دستور داد تا این مشکل را در قالب کارگروه مشترکی با وزارت صمت پیگیری کند تا تامین ارز مورد نیاز فعالان این حوزه در اولویت وزارت صمت قرار گیرد.

گچ پز زاده در ادامه این نشست با اشاره به مباحث مطرح شده در زمینه تامین ارز مورد نیاز سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت "آی تی" گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تامین مالی سه طرح شاخص در حوزه "ای تی " با همکاری وزارت فناوری اطلاعات با مشارکت شرکای تجاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است و در اولویت تامین ارز قرار دارند و تاکنون یک میلیارد دلار نیز در این زمینه سرمایه گذاری شده است تا نگرانی ها در زمینه نوسازی زیرساخت ها در این حوزه برطرف شود. همچنین جلساتی نیز با وزارت صمت در این زمینه برگزار شده تا تخصیص ارز مورد نیاز این حوزه در اولویت قرار گیرد.

در این نشست مشترک علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با تشکر از رویکرد بانک مرکزی در زمینه تدوین مقررات فعالیت در حوزه "اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " ابراز امیدواری کرد این مقررات بسترساز توسعه این بخش باشد. چراکه این رویکرد بانک مرکزی امید را در فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و فین تک د دیگر بخش های فعال در حوزه فناوری های نوین مالی ایجاد کرد و مشتاقانه منتظر تسهیل گری های بانک مرکزی هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ایران در رتبه سوم فناوری های نوین مالی در منطقه قرار دارد تصریح کرد: با وجود این توانمندی وجود چالش هایی همچون وجود متولیان متعدد در حوزه تنظیم گری، زمان بر بودن صدور مجوز های فعالیت، تحریم های ظالمانه و چالش فرهنگی ناآشنایی با فعالیت ها و خدمات این حوزه توسعه انرا با مشکل مواجه کرده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ادامه خواستار تدوین مقررات شفاف در حوزه تنظیم گری، توسعه "سند باکس "تنظیم گری ، تقویت امنیت سایبری و افزایش سرمایه گذاری خطر پذیر و اموزش مالی دیجیتال و تسهیل گری در صدور مجوز های فعالیت بخش خصوصی در این حوزه شد.

ضرورت تبیین ویژگی مشاهده پذیر بودن فعالیت در حوزه "فین تک ها " و استفاده از این ویژگی در تقویت حکمرانی بانک مرکزی، ضرورت پیش بینی پیوست کسب و کار در تدوین مقررات تنظیم گری، بکارگیری از ظرفیت فعالان این حوزه در تامین مالی جمعی با هدف کاهش هزینه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی، استفاده بهینه از فرصت "سند باکس" در تدوین مقررات، ضروت حمایت از پلت فرم های طلا که قانونمند و شفاف فعالیت می کنند، نقش فین تک ها در توسعه زیرساخت های اعتبار سنجی نوین، توجه به نقطه نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات، تقدیر و تشکر از تشکیل شورای راهبردی توسعه و تنظیم گری در حوزه فین تک ها و توجه جدی تر بانک مرکزی به تامین ارز مورد نیاز زیرساخت ها در حوزه ای تی از مهمترین محورهای مورد تاکید فعالان این حوزه در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی بود.