۱۶/مهر/۱۴۰۴
Wednesday 08 October 2025
۱۱:۱۷
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی سازی در راه است
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
سیاسی
»
احزاب و تشکل ها
بازدید
1095
1095
بازدید
۳
پ
خاتمی و ابطحی در جلسه مجمع روحانیون مبارز
محمدعلی ابطحی در جلسه جدید مجمع روحانیون با حضور سید محمد خاتمی
کد خبر:
۱۳۳۳۰۵۴
تاریخ انتشار:
۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۷
08 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۳۰۵۴
|
۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۷
08 October 2025
|
1095
بازدید
1095
بازدید
|
۳
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیدمحمد خاتمی
ابطحی
مجمع روحانیون مبارز
خبر فوری
مجمع روحانیون
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قارهای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانیها را تکان داد!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: تصویری قدیمی از زاکانی در کنار پوستر محمد خاتمی
عکس:جلسه مجمع روحانیون مبارز با حضور سیدمحمد خاتمی و شیخ صادق خلخالی
واکنش ابطحی به دیدار فرماندهان سپاه با روحانی
خاتمی: انقلاب ما «گل» در برابر «گلوله» بود
مجمع روحانیون مبارز از هیچ کاندیدایی در انتخابات حمایت نخواهند کرد
پیام جالب ابطحی درباره انتخاب پزشکیان
واکنش مجمع روحانیون به حادثه تروریستی کرمان
ابطحی: همه روزهایمان باید هفته وحدت باشد
کارگزاران و مجمع روحانیون مبارز پرچمدار اصلاح طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاحطلبان دنبال کاندیداهایی که نمیخواهند کاندیدا باشند! / آیا نقش «خاتمی» کمرنگ میشود؟
تسلیت مجمع روحانیون و توصیه به پاپ آینده
واکنش مجید انصاری به ائتلاف ۱۲ حزب اصلاحطلب
ارزیابی ابطحی از عملکرد دولت یازدهم
بیانیه مجمع روحانیون مبارز به مناسبت سالگرد انقلاب
واکنش ابطحی به آزادی تعدادی از زندانیان کارگری
ابطحی: چپ و راست با هم پدر کشتگی ندارند
تقاضای رسالت از مجمع روحانیون درباره حصر
دیدار ناطق نوری و خاتمی در جماران+تکذیب
دلایل انتقاد عضو مهم ترین تشکل اصلاح طلب روحانی از آیت الله هاشمی
پس از اعتماد ملی، خاتمی هم با روحانیون اصلاحات بازگشت
آیتالله موسوی بجنوردی دار فانی را وداع گفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۳
ناشناس
|
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
2
6
پاسخ
هردو بزرگوار شکسته شده اند.
ناشناس
|
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1
2
پاسخ
90 سال دارد
ناشناس
|
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
3
0
پاسخ
البته بیشتر، انقلاب را برخی شکستند!!! ولی خداوند متعال به برکت خون شهیدان، ایران اسلامی مقتدر و توفنده به پیش می رود.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
پیگیری حقوقی ایران برای لغو رای دادگاه انگلیسی
بازتابها و بازخوردهای اعتراضات همدان: انزجار از ادعای مزاحمتهای دانشجویان عراقی
پاسخ قاطع سپاه به هر خطای احتمالی در هرمز
انتقاد مدیر پیشین شبکه ۳ از مدیران صداوسیما
چرا پوشش اخبار حمله احتمالی اسرائیل به نفع ایران و به ضرر اسرائیل است؟!
سریالی که نام پیکی بلایندرز را هم بیاعتبار کرد
نسبت فاطمه مهاجرانی با عطاءالله مهاجرانی چیست؟
سکههای پیشفروش چند؟
نقش فرزین در بلاتکیفی مقررات رمزارز/ فعالیتهای مالی زیرزمینی می شود؟
هیأتی از وزارت علوم به همدان اعزام شد
مناظرهای که چتر اتحاد را پاره میکند!
پیشبینی رشد منفی جمعیت ایران از ۱۴۴۵
ماجرای رفتار غیراخلاقی دانشجویان خارجی دانشگاه همدان
پیش نویس آئین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ
خاتمی و ابطحی در جلسه مجمع روحانیون مبارز
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنینژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست میرسد
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور میرود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیشبینی شد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
(۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
(۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال میشود؟
(۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
(۹۵ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
(۹۰ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست میرسد
(۸۱ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشکهای ایران + زیرنویس
(۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنجهایی که وارد نشد
(۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
(۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟
(۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند
(۶۰ نظر)
تغییرات مهم در دهکبندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟
(۵۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشستهای محرمانه در عمان یا قطر
(۵۲ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
(۵۱ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشههای اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟
(۵۱ نظر)
tabnak.ir/005ams
tabnak.ir/005ams
کپی شد