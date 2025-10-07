En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ منفی پوتین به رایزنی با ترامپ!

دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفت رئیس‌جمهور این کشور هیچ برنامه‌ای برای گفت‌وگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود برای تاریخ هفتم اکتبر ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۶۳
| |
2 بازدید
پاسخ منفی پوتین به رایزنی با ترامپ!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه امروز تماس تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برنامه‌ریزی کرده، گفت: «چنین چیزی برنامه‌ریزی نشده است.»

بنا بر این گزارش، دستیار رئیس‌جمهور روسیه در ادامه با اشاره به زادروز ولادیمیر پوتین گفت: «امروز تولد رئیس‌جمهور ماست و ما پیام‌های تبریک زیادی دریافت کرده‌ایم، برخی بسیار گرم و برخی غیرمعمول، به نظرم. به ویژه از رهبر چین، از رهبر کره شمالی و غیره.»

یوری اوشاکوف اعلام کرد که رئیس‌جمهور روسیه، رهبران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) را به یک نشست غیررسمی در سن‌پترزبورگ در پایان سال دعوت خواهد کرد.

پوتین از تاریخ ۸ الی ۱۰ اکتبر (۱۶ الی ۱۸ مهر ماه) به تاجیکستان سفر خواهد کرد و در آنجا در نشست شورای سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع نیز شرکت خواهد کرد.

اوشاکوف خاطر نشان کرد: «می‌خواهم اشاره کنم که رئیس‌جمهور ما در سخنرانی خود در نشست کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، از رهبران کشورهای مستقل دعوت خواهد کرد تا در نشست غیررسمی در سن‌پترزبورگ در پایان ماه دسامبر شرکت کنند. ما هنوز در مورد تاریخ تصمیم نگرفته‌ایم اما امیدوارم بلافاصله پس از اولین اجلاس روسیه و اعراب در تاریخ ۱۵ اکتبر، به این نشست برسیم.»

او درباره گفت‌وگوهای آتی میان ولادیمیر پوتین و «امامعلی رحمان» رئیس‌جمهور تاجیکستان گفت: «رئیس‌جمهور روسیه و رئیس‌جمهور تاجیکستان طیف گسترده‌ای از مسائل دوجانبه در تاجیکستان را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. هم در اولین دیدار و هم در طول مذاکرات برنامه‌ریزی شده است. تبادل نظر در مورد مهمترین مسائل در دستور کار بین‌المللی و منطقه‌ای کاملا طبیعی است.»

یوری اوشاکوف افزود که پس از مذاکرات رهبران، قرار است در مجموع ۱۵ سند مشترک در زمینه‌های مختلف امضا شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمریکا ترامپ خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا پوتین به جولانی اس ۳۰۰ می‌دهد؟!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
روسیه: آماده آزمایش هسته‌ای هستیم
تشدید اختلاف ترامپ با پوتین به نفع اردوغان است/ معنای دیدار روسای جمهور برای منطقه
پوتین: جنگ اوکراین اتفاق نمی‌افتاد اگر ...
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۷۷ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۵۵ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۴۹ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005alP
tabnak.ir/005alP