پاسخ منفی پوتین به رایزنی با ترامپ!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیسجمهور روسیه در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه امروز تماس تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برنامهریزی کرده، گفت: «چنین چیزی برنامهریزی نشده است.»
بنا بر این گزارش، دستیار رئیسجمهور روسیه در ادامه با اشاره به زادروز ولادیمیر پوتین گفت: «امروز تولد رئیسجمهور ماست و ما پیامهای تبریک زیادی دریافت کردهایم، برخی بسیار گرم و برخی غیرمعمول، به نظرم. به ویژه از رهبر چین، از رهبر کره شمالی و غیره.»
یوری اوشاکوف اعلام کرد که رئیسجمهور روسیه، رهبران کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) را به یک نشست غیررسمی در سنپترزبورگ در پایان سال دعوت خواهد کرد.
پوتین از تاریخ ۸ الی ۱۰ اکتبر (۱۶ الی ۱۸ مهر ماه) به تاجیکستان سفر خواهد کرد و در آنجا در نشست شورای سران کشورهای مستقل مشترکالمنافع نیز شرکت خواهد کرد.
اوشاکوف خاطر نشان کرد: «میخواهم اشاره کنم که رئیسجمهور ما در سخنرانی خود در نشست کشورهای مستقل مشترکالمنافع، از رهبران کشورهای مستقل دعوت خواهد کرد تا در نشست غیررسمی در سنپترزبورگ در پایان ماه دسامبر شرکت کنند. ما هنوز در مورد تاریخ تصمیم نگرفتهایم اما امیدوارم بلافاصله پس از اولین اجلاس روسیه و اعراب در تاریخ ۱۵ اکتبر، به این نشست برسیم.»
او درباره گفتوگوهای آتی میان ولادیمیر پوتین و «امامعلی رحمان» رئیسجمهور تاجیکستان گفت: «رئیسجمهور روسیه و رئیسجمهور تاجیکستان طیف گستردهای از مسائل دوجانبه در تاجیکستان را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. هم در اولین دیدار و هم در طول مذاکرات برنامهریزی شده است. تبادل نظر در مورد مهمترین مسائل در دستور کار بینالمللی و منطقهای کاملا طبیعی است.»
یوری اوشاکوف افزود که پس از مذاکرات رهبران، قرار است در مجموع ۱۵ سند مشترک در زمینههای مختلف امضا شود.