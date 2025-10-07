انتشار عکس جدید نیکی کریمی در اینستاگرام و همچنین تغییر شمایل پروفایل او در این شبکه اجتماعی، به ایجاد حواشی جدید در مورد این بازیگر پُرسابقه سینما دامن ‌زده است.

انتشار عکس جدید نیکی کریمی در اینستاگرام و همچنین تغییر شمایل پروفایل او در این شبکه اجتماعی، به ایجاد حواشی جدید در مورد این بازیگر پُرسابقه سینما دامن ‌زده است.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ اما همه ماجرا صرفاً به رسانه‌ای شدن مسأله کشف حجاب نیکی کریمی بازنمی‌گردد، چون او در پاسخ به یکی از نظراتی که زیر پُست وی همرسانی شده بود نوشت: «من سه سال است (یعنی از ۱۴۰۱ تا امروز) که تصمیم گرفتم بازی نکنم!»

این حرف، به‌شکلی تلویحی یا به بیان دقیق‌تر: «محافظه‌کارانه» تمایل گوینده‌اش به جانبداری از جریان «زن، زندگی، آزادی» و تصمیم قطعی او برای خداحافظی از سینمای ایران را بیان می‌کند. این درحالی است که سال گذشته قرار بود، نیکی کریمی با فیلم «زمانی در ابدیت» در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد، ولی به دلیل اختلاف با سرمایه‌گذار-کارگردان فیلم مجبور به کناره‌گیری از فستیوال شد.

موضوع از این قرار بود که «مهدی نوروزیان» (کارگردان و سرمایه‌گذار زمانی در ابدیت) با شکایت از نیکی کریمی، مشکل مالکیت فیلم را با ارسال نامه‌ای به مسئولان جشنواره فجر اطلاع داد تا اثر مربوطه فرصت اکران و حضور در بزرگ‌ترین جشن سالانه سینمای ایران را از دست بدهد. پرونده اختلاف میان نیکی کریمی و مهدی نوروزیان اکنون نه فقط در خانه سینما در حال رسیدگی است، بلکه هیئت داوری جامعه صنفی تهیه‌کنندگان و محاکم قضایی نیز به آن ورود پیدا کرده‌اند. موارد احصاء شده در شکایت آقای نوروزیان از خانم کریمی به ۱۰ مورد هم می‌رسد؛ در یکی از این موارد مشخص شده که بازیگر به انگلیس کوچ کرده ما با محکومیت سنگین میلیاردی مواجه شده است. باری، ادعای نیکی کریمی درخصوص دوری سه‌ساله‌اش از بازیگری در تولیدات سینمایی و پلتفرمی هم با واقعیتِ صحنه و اتفاقاتی که در پس پرده رقم خورده است نمی‌خوانَد.

وقتی سر سریال آبان هم بی‌کلاه ماند

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، «نیکی کریمی» قصد دارد با انتشار عکس‌های جدید در فضای مجازی چهره خود را در میان کاربران اینستاگرامی و همین‌طور مردم عادی ری‌برند کند تا با قرار گرفتن در حاشیه امن بتواند به حیات هنری و رسانه‌ای‌اش در خارج از کشور ادامه دهد.

حال باید این سؤال را از او و کسانی‌که همچون نیکی کریمی فکر می‌کنند پرسید که چرا برای همراه نشان دادن خویش با افرادی‌که خود و اندیشه‌شان را نماینده کلیت ملّت ایران خطاب می‌دهند از پیش نقشه راه مشخص و معین نمی‌کنند که در چنین بزنگاه‌هایی مشت‌شان باز نشود و پای‌شان در گِل فرو نرود؟ موضوع از آن قرار است که در ابتدا قرار بود نیکی کریمی در اولین سریال پلتفرم تازه‌تأسیس و پُرحاشیه شیدا، یعنی «آبان» به‌جای «مینا ساداتی» بازی کند ولی در میانه راه و با وجود ضبط سکانس‌ها و پلان‌های بازی‌اش در جلوی دوربین این مجموعه و گرفتن بخشی از پول خود؛ به علت بروز اختلاف با «مجید مولایی» و «رضا دادویی»، تهیه‌کننده و کارگردان اثر از حضور در آبان انصراف داده و کار را رها کرده تا گردانندگان مجموعه مجبور شوند پلان‌های او را از نو با مینا ساداتی ضبط کنند! پرونده اختلاف نیکی کریمی و مجید مولایی نیز همچون فیلم زمانی در ابدیت در خانه سینما باز و در حال بررسی است.