نظر جنجالی ابطحی درباره دوران حضور در دفتر رئیس‌جمهور

بنده در خصوص حوزه کاری خودم اظهار نظر می‌کنم؛ زمانی که بنده در دفتر رئیس جمهور مدیر بودم، می‌توان گفت اشتباهی مرتکب شده ایم، البته چارچوب آن دوران با امروز متفاوت است. آن دوران شعار اصلاحات بود و رقابت‌ها بسیار شدید بود. جریان مقابل بسیار سخت عمل می‌کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۷۱
1198 بازدید


یک فعال سیاسی تاکید کرد: فکر می‌کنم اگر در دولت اصلاحات فضا را برای رقبا بازتر نگه داشته و از افراطی‌های جبهه اصلاحات مراقبت می‌کردیم، بخش زیادی از بحران‌ها کمتر می‌شد. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در مجموعه مصاحبه‌هایی با عنوان مدیران شجاع به سراغ مدیران باسابقه و باتجربه رفته و از آن‌ها خواسته است از بخش‌های کمتر شنیده‌شده دوران مدیریتی خود صحبت کنند؛ موضوعی که کمتر به طور آشکار مطرح شده، اشتباهات و چالش‌هایی است که در مسیر مدیریت تجربه کرده‌اند. هدف این است که ضمن بررسی موفقیت‌ها، به واقعیت‌های پشت پرده مدیریت هم نگاه کنیم و ببینیم چگونه این مدیران شجاع، با پذیرش خطاهای خود، درس گرفتند و مسیر پیشرفت را ادامه دادند. انتظار می‌رود با این کار فضایی برای گفت‌وگوی صادقانه و آموزنده فراهم شود تا هم مدیران جوان‌تر انگیزه بگیرند و هم مخاطبان به درک عمیق‌تری از ماهیت مدیریت رسیدن پیدا کنند. 
 
سید محمدعلی ابطحی، در پاسخ به این پرسش که آیا در دوران مدیریت خود اشتباهی مرتکب شده اید؟ بیان کرد: بنده در خصوص حوزه کاری خودم اظهار نظر می‌کنم؛ زمانی که بنده در دفتر رئیس جمهور مدیر بودم، می‌توان گفت اشتباهی مرتکب شده ایم، البته چارچوب آن دوران با امروز متفاوت است. آن دوران شعار اصلاحات بود و رقابت‌ها بسیار شدید بود. جریان مقابل بسیار سخت عمل می‌کرد. 

وی ادامه داد: در چنین شرایطی با وجود همه این فضاها، شاید می‌توانستیم مقداری فضا را برای رقبای خود بازتر نگه داریم. اگر فضا را برای رقبا بازتر نگه می‌داشتیم و خودمان از افراطی‌های جبهه اصلاحات مراقبت می‌کردیم و فضای همکاری را بیشتر باز می‌کردیم، بخش زیادی از بحران‌ها کاسته می‌شد. 

رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت هفتم، تصریح کرد: نکته وفاق دولت آقای پزشکیان می‌تواند راهگشا باشد، به شرطی که واقعا عملیاتی شود. بخشی از مشکل وفاق خود آقای پزشکیان است که تصور می‌کند دیگران با او آمادگی رسیدن به وفاق را دارند؛ در نتیجه آقای پزشکیان همه صحنه را به آنان واگذار می‌کند. مشکل دیگر وفاق نیز این است که جریان مقابل با همان رویکرد چند دهه پیش رفتار می‌کنند. یعنی زمانی که ترامپ از برجام بیرون رفت، به ظریف بد گفتند. زمانی که اروپا اسنپ بک را فعال می‌ کند به سیستم داخلی بد می‌گویند. مخالفت با دشمن خارجی را از یاد برده اند. اگر وفاق به معنای واقعی محقق شود، می‌تواند راهگشا باشد. 

سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
