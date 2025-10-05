بنده در خصوص حوزه کاری خودم اظهار نظر می‌کنم؛ زمانی که بنده در دفتر رئیس جمهور مدیر بودم، می‌توان گفت اشتباهی مرتکب شده ایم، البته چارچوب آن دوران با امروز متفاوت است. آن دوران شعار اصلاحات بود و رقابت‌ها بسیار شدید بود. جریان مقابل بسیار سخت عمل می‌کرد.

یک فعال سیاسی تاکید کرد: فکر می‌کنم اگر در دولت اصلاحات فضا را برای رقبا بازتر نگه داشته و از افراطی‌های جبهه اصلاحات مراقبت می‌کردیم، بخش زیادی از بحران‌ها کمتر می‌شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در مجموعه مصاحبه‌هایی با عنوان مدیران شجاع به سراغ مدیران باسابقه و باتجربه رفته و از آن‌ها خواسته است از بخش‌های کمتر شنیده‌شده دوران مدیریتی خود صحبت کنند؛ موضوعی که کمتر به طور آشکار مطرح شده، اشتباهات و چالش‌هایی است که در مسیر مدیریت تجربه کرده‌اند. هدف این است که ضمن بررسی موفقیت‌ها، به واقعیت‌های پشت پرده مدیریت هم نگاه کنیم و ببینیم چگونه این مدیران شجاع، با پذیرش خطاهای خود، درس گرفتند و مسیر پیشرفت را ادامه دادند. انتظار می‌رود با این کار فضایی برای گفت‌وگوی صادقانه و آموزنده فراهم شود تا هم مدیران جوان‌تر انگیزه بگیرند و هم مخاطبان به درک عمیق‌تری از ماهیت مدیریت رسیدن پیدا کنند.



سید محمدعلی ابطحی، در پاسخ به این پرسش که آیا در دوران مدیریت خود اشتباهی مرتکب شده اید؟ بیان کرد: بنده در خصوص حوزه کاری خودم اظهار نظر می‌کنم؛ زمانی که بنده در دفتر رئیس جمهور مدیر بودم، می‌توان گفت اشتباهی مرتکب شده ایم، البته چارچوب آن دوران با امروز متفاوت است. آن دوران شعار اصلاحات بود و رقابت‌ها بسیار شدید بود. جریان مقابل بسیار سخت عمل می‌کرد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی با وجود همه این فضاها، شاید می‌توانستیم مقداری فضا را برای رقبای خود بازتر نگه داریم. اگر فضا را برای رقبا بازتر نگه می‌داشتیم و خودمان از افراطی‌های جبهه اصلاحات مراقبت می‌کردیم و فضای همکاری را بیشتر باز می‌کردیم، بخش زیادی از بحران‌ها کاسته می‌شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت هفتم، تصریح کرد: نکته وفاق دولت آقای پزشکیان می‌تواند راهگشا باشد، به شرطی که واقعا عملیاتی شود. بخشی از مشکل وفاق خود آقای پزشکیان است که تصور می‌کند دیگران با او آمادگی رسیدن به وفاق را دارند؛ در نتیجه آقای پزشکیان همه صحنه را به آنان واگذار می‌کند. مشکل دیگر وفاق نیز این است که جریان مقابل با همان رویکرد چند دهه پیش رفتار می‌کنند. یعنی زمانی که ترامپ از برجام بیرون رفت، به ظریف بد گفتند. زمانی که اروپا اسنپ بک را فعال می‌ کند به سیستم داخلی بد می‌گویند. مخالفت با دشمن خارجی را از یاد برده اند. اگر وفاق به معنای واقعی محقق شود، می‌تواند راهگشا باشد.