عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با تابناک در ارتباط با بازگشت پول حاصل از فروش نفت، توضیح داد: بازگشت تحریم های سازمان ملل به موضوعات هسته ای و موشکی مرتبط است و اصلا به فروش نفت ارتباطی ندارد.

مالک شریعتی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با بحث فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر فروش نفت ایران اظهار کرد: در موضوع برجام چه در زمانی که این معاهده اجرا شد، چه در زمانی که لغو شد و الان هم که تحریم های سازمان ملل برگشته، در هیچ زمانی این موضوع به فروش نفت ایران ارتباطی ندارد و بر آن تاثیرگذار نبوده و نیست.

وی افزود: بود و نبود قطعنامه های سازمان ملل ارتباطی به فروش نفت ایران ندارد. آنچه که می تواند در اسنپ بک عامل جدی باشد تحریم های یکجانبه آمریکاست که بسیار سختگیرانه تر از قطعنامه های شورای امنیت استپ. آمریکایی ها در این تحریم ها اراده کرده بودند که فروش نفت ایران را به صفر برسانند اما نتوانستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ترامپ در ابتدای دور نخست ریاست جمهوری اش اعلام کرد که قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند اما در عمل دیدیم که قادر به انجام این کار نشد.

شریعتی خاطرنشان کرد: الان تجربه ما در بحث فروش نفت و موضوع تحریم ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. همچنین با توجه به بلبشوی جامعه جهانی و اختلافات جدی که میان کشورهای عضو دائم شورای امنیت اتفاق افتاده، حتی زور تحریم های یکجانبه آمریکا هم از گذشته کمتر شده است. یعنی هم تجربه ما بیشتر شده و هم شکافی که بین کشورهای عضو شورای امنیت در ماجرای اسنپ بک رخ داده، زور تحریم ها را کمتر می کند.

وی افزود: حتی اگر در تجارت خرد کشورهایی قصد داشته باشند که بحث فروش نفت را به تحریم های سازمان ملل ارتباط بدهند ما باید پیگیری حقوقی کنیم. بخش های حقوقی در وزارت نفت و شرکت های تابعه این وزارتخانه باید جدی تر و فعالانه در این موضوعات وارد شوند که اگر کشورهایی به استناد قطعنامه های شورای امنیت بخواهند در فروش نفت کشورمان خللی ایجاد بکنند حتما با شکایت از شورای امنیت، آنها را وارد به عقب نشینی کنند.

وی در پایان تاکید کرد: ما نباید نگران کاهش فروش نفت متاثر از بحث اسنپ بک باشیم.

گفتگو: سجاد دهقانی