تحقیقی جدید نشان می‌دهد دانشگاه «کالیفرنیای جنوبی» در چارچوب قراردادهایی با نیروی دریایی آمریکا، ده‌ها جسد را برای آموزش پزشکی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی و شبیه‌سازی جراحات جنگی ارسال کرده است.

تحقیق صورت گرفته توسط مؤسسه رسانه‌ای «آننبرگ» فاش کرد که دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) ده‌ها جسد را برای آموزش نیروهای ارتش صهیونیستی منتقل کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس یافته‌های این تحقیق، اجساد یادشده ابتدا به نیروهای امنیتی آمریکا تحویل شده و سپس در دوره‌های تخصصی آموزش پزشکی برای درمان جراحات استفاده شده‌اند، آن هم بدون رضایت روشن متوفیان یا خانواده‌هایشان.

نیروی دریایی آمریکا تاکنون بیش از نیم میلیون دلار به دانشگاه مذکور پرداخت کرده و اختیار خرید اجساد بیشتر تا سقف ۲۲۵ هزار دلار دیگر را نیز داده است؛ رقمی که مجموع درآمد دانشگاه از این قراردادها را در هفت سال گذشته به حدود ۱.۱ میلیون دلار رسانده است.

همچنین، طبق یک مقاله پزشکی منتشر شده در سال ۲۰۲۰، در «دوره مهارت‌های جراحی جراحات جنگی» که پزشکان ارتش اشغالگر در آن شرکت کرده‌اند، از «اجساد انسانی تازه» استفاده شده است. تاکنون دست‌کم ۸۹ جسد خریداری شده که ۳۲ جسد آن به‌طور ویژه برای آموزش ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز پزشکی عمومی لس‌آنجلس به کار رفته است.

این اجساد از سوی دفتر پزشکی قانونی شهرستان لس‌آنجلس تأمین شده‌اند؛ نهادی که مسؤول سوزاندن یا دفن اجسادی است که کسی برای آن‌ها ادعای مالکیت نکرده است. در این آموزش‌ها از اجساد تازه همراه با مایعات شبیه‌سازی خون استفاده می‌شود تا جراحات جنگی بازسازی شود.

به گفته کارشناسان، هزینه بالای دفن یا دلایل دیگر موجب می‌شود برخی خانواده‌ها از دریافت جسد خودداری کنند. مرکز آموزش جراحات نیروی دریایی آمریکا می‌گوید این برنامه‌ها مطابق مقررات اجرا می‌شوند، اما کارشناسان پزشکی، مشروعیت استفاده از اجساد در آموزش یک ارتش خارجی و مطلع بودن خانواده‌ها از این موضوع را محل سؤال دانسته‌اند.

دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در دفاع از خود اعلام کرده است این دوره‌ها «برای نجات جان‌ها و ارتقای استانداردهای بالای مراقبت پزشکی» برگزار می‌شود و از سال ۲۰۱۳ پرسنل پزشکی بین‌المللی، از جمله جراحان، پرستاران و پزشکان بیهوشی صهیونیستی، در آن شرکت داشته‌اند. این بخش عملی در «آزمایشگاه کالبدشناسی بافت‌ها» در بیمارستان عمومی تاریخی لس‌آنجلس برگزار می‌شود.

با این حال، متخصصان اخلاق پزشکی هشدار می‌دهند تعیین رضایت متوفی برای چنین آموزش‌هایی تقریباً ناممکن است. یک پزشک افشاگر این اسناد گفته است که این مرکز «برای از بین بردن حساسیت نسبت به صحنه‌های دلخراش طراحی شده، نه صرفاً برای نجات جان‌ها».

دانشجویان و اساتید دانشگاه به‌شدت این مشارکت آمریکا را محکوم کرده‌اند. برخی آن را «خیانت به اعتماد» خوانده و شماری از دانشجویان اعلام کرده‌اند که حاضر به کار در این آزمایشگاه نیستند. یکی از دانشجویان معترض گفته است: «چرا باید ارتشی خارجی را که اکنون در حال انجام نسل‌کشی است، در بیمارستان‌های عمومی ما آموزش دهیم؟»

هیچ دانشگاه دیگری در ایالات متحده قرارداد مشابهی با تیم‌های پزشکی رژیم صهیونیستی ندارد. هرچند برخی دانشگاه‌ها اجساد را به ارتش آمریکا منتقل می‌کنند، اما همکاری با ارتش اشغالگر تنها به دانشگاه مذکور محدود است و طبق قرارداد، این دانشگاه موظف به تأمین سه جسد برای هر دوره آموزشی رژیم صهیونیستی است.

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تأکید کرده است که همکاری با ارتش آمریکا بیش از یک قرن سابقه دارد و آموزش با ارتش رژیم صهیونیستی ادامه همان روابط راهبردی دو طرف است.