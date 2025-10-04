En
بیانیه مصر و قطر درباره پاسخ حماس

مصر و قطر از پاسخ جنبش حماس به طرح آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ غزه استقبال کردند.
بیانیه مصر و قطر درباره پاسخ حماس

در پی اعلام پاسخ حماس به طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، کشورهای مصر و قطر به‌عنوان میانجی‌های مذاکرات، واکنش‌هایی مثبت نشان دادند و از این تحول استقبال کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت خارجه مصر روز شنبه و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پاسخ حماس نشان‌دهنده اهتمام این جنبش و سایر گروه‌های فلسطینی به حفظ جان غیرنظامیان و جلوگیری از خون‌ریزی در میان مردم فلسطین است. این وزارتخانه همچنین ابراز امیدواری کرد که این تحول مثبت، همه طرف‌ها را به سطحی از مسئولیت‌پذیری برساند که اجرای طرح ترامپ را ممکن سازد.

در همین حال، وزارت خارجه قطر ضمن استقبال از پاسخ حماس به طرح رئیس‌جمهور آمریکا درباره غزه، اعلام کرد که دوحه هماهنگی‌های دیپلماتیک با مصر و ایالات متحده را آغاز کرده تا گفت‌وگوها درباره این طرح ادامه یابد و راه‌حلی برای پایان جنگ حاصل شود.

جنبش حماس در پاسخ خود، از تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان جنگ و ایجاد توافق تمجید کرده، اما بر ضرورت شفاف‌سازی درخصوص برخی مفاد این طرح تأکید داشته است.

حماس اعلام کرد بر مبنای چارچوب فوق الذکر و با هدف توقف جنگ و عقب‌نشینی کامل از غزه، حماس با آزادی همه زندانیان صهیونیستی ــ چه زنده و چه اجساد کشته‌شدگان ــ بر اساس فرمول تبادلی که در طرح ترامپ مطرح شده، همراه با فراهم شدن شرایط میدانی لازم برای اجرای آن موافق است و آمادگی خود را برای آغاز فوری مذاکرات از طریق واسطه‌ها به‌ منظور بررسی جزئیات این توافق تأکید کرده است.

حماس همچنین بار دیگر موافقت خود را با واگذاری اداره نوار غزه به هیأتی فلسطینی متشکل از مستقل‌ها (تکنوکرات‌ها) بر اساس اجماع ملی فلسطینی و با پشتوانه حمایت عربی و اسلامی یادآور شده است.

در خصوص سایر بندهای طرح ترامپ که به آینده نوار غزه و حقوق اصیل ملت فلسطین مربوط می‌شود، حماس بیان کرده که این مسائل در چارچوب یک موضع ملی جامع و بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط بررسی خواهد شد و در این چارچوب ملی، حماس حضور خواهد داشت و با مسئولیت کامل در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کند.

