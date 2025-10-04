En
ادعای بزرگ توافق مدیرعامل استقلال با فاتح تریم

فاتح تریم که یکی از بزرگترین سرمربیان تاریخ فوتبال ترکیه است، در این سالها بارها به عنوان گزینه نیمکت پرسپولیس و استقلال مطرح شد اما حالا فرشید سمیعی مدعی است که با دستمزد 1.8 میلیون دلار در آستانه پذیرفتن هدایت استقلال بود.
ادعای بزرگ توافق مدیرعامل استقلال با فاتح تریم

فرشید سمیعی دیشب در آنتن زنده برنامه شبهای فوتبالی اعلام کرد که این باشگاه پیش از آنکه پیتسو موسیمانه را به صندلی سرمربیگری بنشاند، با فاتح تریم، سرمربی مشهور و نامدار فوتبال ترکیه به توافق نهایی رسیده بود اما به ادعای مدیرعامل سابق آبی‌ها، هلدینگ خلیج فارس اجازه امضای قرارداد را نداده و موسیمانه را به عنوان سرمربی انتخاب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ موسیمانه که مهر ماه سال گذشته به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شد و مدت کوتاهی هدایت این تیم را برعهده داشت، نتوانست نتایج خوبی را کسب کند و در 14 بازی تنها سه برد کسب کرد و در چهار مسابقه نیز شکست خورد تا با ناکامی اردوی آبی‌ها را ترک کند. نکته مهم اینکه در آن زمان فاتح تریم تیم نداشت اما سه ماه بعد هدایت الشباب عربستان را برعهده گرفت و به ریاض رفت اما دوره کاری او در سوپرلیگ سعودی موفقیت آمیز نبود.

فاتح تریم که یکی از بزرگترین سرمربیان تاریخ فوتبال ترکیه است، در این سالها بارها به عنوان گزینه نیمکت پرسپولیس و استقلال مطرح شد اما حالا فرشید سمیعی مدعی است که با دستمزد 1.8 میلیون دلار در آستانه پذیرفتن هدایت استقلال بود که در این صورت میتوانست باشگاه استقلال و لیگ ایران را تحت تاثیر حضور خود قرار دهد و مسیر متفاوتی را رقم بزند.

البته باتوجه به اینکه این سرمربی بارها پیشنهاد تیمهای ایرانی را رد کرده، تردیدهای زیادی در مورد صحت این ادعای فرشید سمیعی وجود دارد و مشخص نیست که او بر اساس چه اسناد و شواهدی این صحبت را مطرح کرده است.

فاتح تریم 72 ساله سابقه سرمربیگری در فیورنتینا، میلان و پاناتینایکوس را دارد و همچنین در گالاتاسارای و تیم ملی ترکیه نیز دوره طولانی مشغول به فعالیت بوده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
1
پاسخ
مردم در خرید داروهای خاص مانده اندمافیای فوتبالی میلیون ها دلار در فوتبالی هزینه می کند که خروجی آن کشک است
