بیانیه حماس در صفحه شخصی ترامپ

ترامپ بیانیه حماس در پاسخ به طرح صلح وی درباره غزه را در صفحه شخصی اش منتشر کرد.
