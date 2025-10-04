۱۲/مهر/۱۴۰۴
Saturday 04 October 2025
۰۷:۴۰
بین الملل
»
آمریکا
پ
بیانیه حماس در صفحه شخصی ترامپ
ترامپ بیانیه حماس در پاسخ به طرح صلح وی درباره غزه را در صفحه شخصی اش منتشر کرد.
کد خبر:
۱۳۳۲۱۶۷
تاریخ انتشار:
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۷
04 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۲۱۶۷
|
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۷
04 October 2025
|
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیانیه
حماس
صلح
مقاومت
فلسطین
ترامپ
غزه
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیتها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تجمع مردم اندونزی در حمایت از مقاومت
حماس به زودی به طرح ترامپ پاسخ میدهد
اتمام حجت ولایتی در بیروت
نخست وزیر ژاپن از طرح ترامپ فاصله گرفت
حماس: از مطالبات خود چشم پوشی نمی کنیم
مقاومت را تا نابودی رژیم صهیونیستی ادامه دهیم
ایران بدون هچی درخواستی، حامی مقاومت است
عکس: اولین اسیران آزاد شده اسرائیلی
با فاصله گرفتن حماس از ایران، چه گروهی جایگزین خواهد شد؟
حماس: هرگز اجازه نمیدهیم مردم دچار گرسنگی شوند
عکس: رهبر جدید حماس در جوانی
واکنش حماس به طرح ترامپ برای آواره کردن فلسطینیها
بیانیه نیروهای مسلح یمن درباره تحولات فلسطین
بیانیه بیش از ۱۳۰۰ نفر از علمای اهل سنت
واکنش حماس به انحلال پارلمان فلسطین
جشن پیروزی فلسطین در مشهد
مقاومت با دو موشک تلآویو را هدف قرار داد
رسانههای غربی چگونه رویدادهای غزه را تحریف میکنند؟
نامه ۸۸ سناتور آمریکایی به کری درباره غزه
مقاومت درس بزرگي در غزه به متجاوزان خواهد داد
آخرین اخبار
جنجال در صفحات نخست روزنامههای امروز ۱۲ مهر
بیانیه حماس در صفحه شخصی ترامپ
زلزله تقریبا شدید جیرفت را لرزاند
به این دلایل دمپایی لاانگشتی نپوشید
رژیم غذایی که به درمان افسردگی کمک میکند
قهرمانان کاهش کلسترول را بشناسید
تغییر ساختار مغز با ChatGPT
این ۵ گوشی هوشمند از آیفون ایر هم باریکترند
«سوفیا لورن» کنار همسرش کارلو پونتی؛ سال 1336
برجام 10 سال پروژه جلیلی و احمدینژاد را عقب انداخت
پیکی بلایندرز با دو سریال جدید بازمیگردد
واکنش ترامپ به پاسخ حماس به طرح صلح غزه
تاکتیک اسرائیل برای کشف محل سردار قاآنی
راهحل ترافیک تهران از زبان شهرداری که اعدام شد!
رئیس قبول کن تموم شده!/چرا «شوالیههای آلتو» شکست خورد؟
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدیاش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیدهاند
ایران تأسیسات هستهای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سهخلبان ایرانی بهدلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشتصحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنیسازی بومی است
استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بیطرف میزبانی
(۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هستهای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
(۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریمها علیه ایران را از سر گرفت
(۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدیاش ایران است
(۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟
(۹۷ نظر)
آیا تمام تحریمهای ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
(۹۶ نظر)
طعنههای مجری صداوسیما به روحانی و ظریف
(۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گرانفروشی!
(۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟
(۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیدهاند
(۶۷ نظر)
حقوق عمانیها ۴۶ برابر و قزاقها ۹ برابر ایران/ دستهای بیمزد!
(۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم
(۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمهمحاصرهای دارد! / به من فحش میدهند و میگویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
(۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بیحجاب در مراسم جنجالی
(۵۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم
(۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aYZ
tabnak.ir/005aYZ
کپی شد