یک مطالعه آزمایشی در مقیاس کوچک نشان می‌دهد که رژیم غذایی «کتوژنیک» ممکن است به افراد مبتلا به افسردگی کمک کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محققان گزارش دادند که علائم افسردگی در بین گروه کوچکی از دانشجویان دانشگاه که حداقل به مدت ۱۰ هفته رژیم کتوژنیک را دنبال کردند، حدود ۷۰ درصد کاهش یافت.

«جف ولک»، محقق ارشد و استاد علوم انسانی در دانشگاه ایالتی اوهایو، گفت: «هنوز تحقیقات علمی بیشتری برای انجام دادن وجود دارد، اما گسترش دسترسی به یک رژیم کتوژنیک با فرمول مناسب به عنوان مکمل درمان افسردگی چیزی است که باید در مورد آن فکر کرد.»

طبق گفته کلینیک کلیولند، رژیم‌های کتوژنیک بر جایگزینی کربوهیدرات‌ها با چربی‌ها تمرکز دارند، به طوری که بدن به جای قند خون، چربی‌ها را برای سوخت می‌سوزاند.

کتون‌ها اسیدهای تأمین‌کننده انرژی هستند که توسط چربی‌ها آزاد می‌شوند و بدن و مغز شروع به استفاده از آنها به عنوان سوخت به عنوان جایگزینی برای گلوکز می‌کنند. وقتی بدن با استفاده از کتون‌ها سازگار می شود، وارد حالت کتوز تغذیه‌ای می شود.

برای مطالعه جدید، از ۲۴ دانشجوی دانشگاه که افسردگی در آنها تشخیص داده شده بود، خواسته شد که از رژیم کتو پیروی کنند. از این تعداد، ۱۶ نفر کل مطالعه را به پایان رساندند.

در این رژیم غذایی، از آنها خواسته شد که روزانه کمتر از ۵۰ گرم کربوهیدرات مصرف کنند، همراه با چربی بیشتر و مصرف متوسط پروتئین.

محققان گفتند که در طول رژیم غذایی، شرکت‌کنندگان بارها پرسشنامه‌هایی را که برای تشخیص افسردگی استفاده می‌شود، پر کردند.

«جنیفر چیونز»، استاد روانشناسی بالینی در دانشگاه ایالتی اوهایو، در یک بیانیه خبری گفت: «یکی از چیزهایی که واقعاً می‌خواستیم از آن مطمئن شویم این است که ما برای افرادی که معیارهای تشخیصی اختلال افسردگی اساسی را دارند، درمانی ارائه می‌دهیم. هر شرکت‌کننده در ابتدا حدود ۲.۵ ساعت مصاحبه داشت و سپس ارزیابی‌های هفتگی از علائم آنها انجام شد.»

آزمایش خون نشان داد که شرکت‌کنندگان در این مطالعه در ۷۳ درصد موارد به کتوز دست یافتند.

پس از حدود سه ماه، نمرات افسردگی گزارش‌شده توسط شرکت‌کنندگان ۶۹ درصد بهبود یافته بود و ارزیابی‌های درمانگر از افسردگی آنها ۷۱ درصد بهبود یافته بود.

دکتر «رایان پاتل»، روانپزشک دفتر خدمات مشاوره و زندگی دانشجویی دانشگاه ایالتی اوهایو، گفت: «میانگین اندازه اثر داروها و مشاوره پس از ۱۲ هفته حدود ۵۰ درصد است و ما نتیجه قابل توجهی بیشتری دیدیم.»

پاتل در یک بیانیه خبری افزود: «این یک یافته چشمگیر است که در کل، در این شرایط واقعی، همه بهتر شدند و در کل، شرکت‌کنندگان ما نیازی به درمان بیشتر یا مداخله اضطراری نداشتند.»

محققان گفتند که شرکت‌کنندگان همچنین به طور متوسط ۵ کیلوگرم وزن و بیش از ۲ درصد از چربی بدن خود را از دست دادند، اما هیچ تغییر قابل توجهی در سطح کلسترول خود مشاهده نکردند.

محققان گفتند که کتوز می‌تواند با تغییر سطح پروتئین‌ها و مواد شیمیایی مغز مرتبط با اختلالات عاطفی، به افسردگی دانشجویان کمک کند.

با این حال، محققان گفتند که این مطالعه دانشجویانی را که رژیم کتو را دنبال می‌کردند با دانشجویانی که این رژیم را نداشتند مقایسه نکرد، بنابراین برای اعتبارسنجی این رویکرد به تحقیقات بیشتری نیاز است. آنها گفتند که مطالعات آینده نیز باید شامل افراد بیشتری باشد.